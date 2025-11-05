Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez aborta el intento de la Fiscalía de investigar al excomisionado de la dana por falsificar un título
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en el Senado. EFE

Las familias de enfermos en paliativos podrán encadenar permisos y cuidarles durante meses

Yolanda Díaz acelera para llevar cuanto antes al Consejo de Ministros las nuevas ausencias retribuidas que podrán solicitar todos los parientes de hasta segundo grado del afectado

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:51

Comenta

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, pretende revolucionar el sistema de permisos laborales en España. La ministra de Trabajo se ha marcado como objetivo ... dar otra vuelta de tuerca a las ausencias retribuidas de los trabajadores y, tras aprobarse recientemente -a iniciativa de su partido, Sumar- una ampliación histórica de los permisos por nacimiento, acelera para sacar adelante su otra meta en esta materia: quintuplicar los actuales días de permisos por defunción y extenderlos hasta los diez días y crear un nuevo permiso de 15 días para atender a las personas en cuidados paliativos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
  2. 2 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  3. 3 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  4. 4 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  5. 5

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  6. 6 El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia
  7. 7

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  8. 8

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  9. 9 La familia Roig, en el podio de las más ricas de España según Forbes
  10. 10

    El Colegio de Abogados carga contra la jueza de la dana: «Lanza comentarios gratuitos que menoscaban la independencia y dignidad de una letrada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las familias de enfermos en paliativos podrán encadenar permisos y cuidarles durante meses

Las familias de enfermos en paliativos podrán encadenar permisos y cuidarles durante meses