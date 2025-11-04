España supera de nuevo los 21,8 millones de afiliados tras acelerar el empleo, aunque el paro sube Un octubre de récord suma 142.000 nuevos puestos de trabajo de la mano de la eduación, pero el desempleo se eleva hasta los 2,44 millones, casi 3,2 millones si se suman los fijos discontinuos sin actividad

El empleo acelera pese al fin de la temporada de verano gracias al sector de la educación. En este inicio de otoño España ha conseguido volver a superar la barrera de los 21,8 millones de afiliados, un máximo histórico que registró en junio y julio pero que perdió en los meses posteriores. Es más, octubre ha marcado un récord en creación de empleo si descontamos 2021 por efecto de la pandemia, aunque prácticamente todo el repunte se debe a la incorporación de profesores para el inicio del curso escolar tras la sangría de los meses de verano.

Así, se han sumado 141.926 cotizados más de media y se alcanzan los 21.839.592 afiliados, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Seguridad Social. Se trata del mayor aumento de afiliación en un mes de octubre de la serie histórica con excepción del año 2021, cuando se rozaron los 160.000 nuevos empleos tras perderse más de un millón de puestos por la debacle de la pandemia.

La cara amarga del mes, una vez más, la dibuja el paro, que, pese a este fuerte repunte del mercado laboral, vuelve a subir en 22.101 personas en octubre, lo que indica que el nuevo empleo que se crea va a parar a nuevos aspirantes, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo. Pese a esta mala noticia, cabe resaltar que se trata del alza menor alza de la década, a excepción de los dos años de la pandemia, y tres veces menos de la media habitual. El número total de desempleados se eleva así hasta los 2.443.766 personas, el nivel más bajo desde 2007 en este mes pero seguimos a la cabeza de Europa.

Sin embargo, esta cifra de paro registrado ya no sirve para ofrecer la fotografía de las personas que no tienen trabajo y lo quieren, puesto que tras la reforma laboral estamos derivando a cientos de miles de trabajadores al modelo de fijo discontinuo, que cuando se quedan sin actividad no se incluyen en esta lista. Por ello, más realista es la cifra de lo que se denomina 'paro efectivo', que se eleva este mes hasta rozar los 3,2 millones de personas al sumar los 733.000 trabajaderes discontinuos sin actividad. Así, si se contamos a esos fijos discontinuos que se han quedado sin empleo tras el fin de la temporada de verano, octubre contabiliza prácticamente 60.000 personas que se han quedado sin trabajo, un dato ya más en consonancia con otros años previos.

Medio millón de empleos en un año

En términos netos, todo el empleo creado en octubre se explica por el fuierte repunte de la educación, donde se sumaron 167.323 afiliados. Por el contrario, tal y como ocurre todos los años por estas fechas, la hostelería ha destruido más de 50.000 afiliados medios con el fin de la temporada de verano, así como se pierden más de 34.000 trabajadores en las actividades sanitarias y de servicios sociales, otro sector muy relacionado con el turismo.

En el último año, la Seguridad Social ha sumado más de medio millón de trabajadores (507.078). También en en términos desestacionalizados, la afiliación se mantiene en cotas históricas, con un incremento de más de medio millón de afiliados a la Seguridad Social es en el último año (+505.674), hasta rozar los 21,8 millones de afiliados. Este mes con 64.569 ocupados más que el mes anterior.

Hay 10.344.599 afiliadas a la Seguridad Social, el 47,4% del total. Son 235.000 más en lo que va de año. La mejoría del empleo entre las mujeres es del 12,4% desde el año previo a la reforma laboral y supera en 2,8 puntos porcentuales a la de los hombres.

