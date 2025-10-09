Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las empresas tendrán que detallar cómo compensan cada hora extra en el nuevo registro de jornada digital

Deberán aplicar en tiempo récord los numerosos requisitos que impone Díaz, como especificar cada pausa, interrupción del tiempo de desconexión o a disposición, así como aclarar si es trabajo presencial o a distancia

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:02

La revancha de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por el naufragio en el Congreso de la reducción de la jornada laboral, su medida estrella, gana ... enteros. En tiempo récord, en poco menos de un mes, saca toda su artillería para imponer a las empresas, por la vía de la urgencia, un registro de jornada digital, objetivo, fiable, exhaustivo y con toda una serie de nuevas obligaciones como detallar infinidad de datos (personales y laborales, como el tipo de jornada, las horas extras y su remuneración, las pausas, los tiempos de guardia o desconexión, etc.), así como que tener acceso inmediato por parte de la inspección de trabajo y de los representantes de los trabajadores.

