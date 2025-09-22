Disneyland París busca trabajadores en España: fecha y ciudades donde harán las pruebas Se trata de la oportunidad perfecta para todos aquellos que sueñen con trabajar en el parque temático o quieran viajar a Francia

Disneyland París es un sueño para muchos. Pero también es un lugar de trabajo para otros tantos. El complejo turístico vuelve a abrir convocatorias de empleo durante este año 2025 para cubrir diferentes puestos. El perfil demandado es diverso: desde camareros y cocineros hasta personal de taquilla y animación. El tipo de contrato -indefinidos y temporales- y la experiencia requerida también varía en función de la oferta de trabajo.

Ofertas de empleo Disneyland París

El parque está buscando personas con diversos perfiles y niveles de experiencia: camareros, cocineros, barmans, personal de recepción, personal de taquilla y animadores. También se requiere de técnicos de mantenimiento, personal de limpieza, así como coordinadores de actividades recreativas, lo que amplía las oportunidades para candidatos con distintas formaciones.

Se ofrecen tanto contratos temporales como indefinidos, lo que permite flexibilidad para aquellos que busquen una experiencia internacional breve o quieran establecerse a largo plazo en Francia. Los contratos temporales tienen una duración de entre dos y ocho meses, con jornadas laborales de 35 horas semanales, y se llevarán a cabo entre marzo y octubre de 2026. Los contratos indefinidos, por su parte, darán comienzo a partir de diciembre de 2025.

Requisitos para acceder a las vacantes

Uno de los aspectos más importantes de esta convocatoria es que no se requiere experiencia previa, aunque sí se valorará la capacidad para trabajar en equipo, la motivación y el interés. Para poder acceder a las vacantes, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Tener disponibilidad para trasladarse a Marne-la-Vallée, ciudad donde se ubica el parque.

- Presentar un currículum actualizado y un documento de identidad válido (DNI o pasaporte).

- Estar dispuesto a realizar una entrevista en francés, dado que gran parte del proceso de selección se llevará a cabo en este idioma.

- En algunos casos, podrán solicitar una prueba opcional de inglés, especialmente para cubrir aquellos puestos que impliquen atención al público.

La empresa resalta que, aunque no se exige un nivel avanzado de francés, sí que resulta clave tener una actitud abierta y tener la capacidad comunicarse en dicho idioma.

Ciudades que visitará el Disneyland Casting Tour y fechas

- Lille: 16 de septiembre de 2025

- Toulouse: 1 de octubre de 2025

- Sevilla: 14 de octubre de 2025

- Valencia: 16 de octubre de 2025

- Nantes: 19 de noviembre de 2025

- Bolonia: 25 de noviembre de 2025

- Nápoles: 27 de noviembre de 2025

- Aix-en-Provence: 10 de diciembre de 2025

- Burdeos: 18 de diciembre de 2025

- Lyon: 15 de enero de 2026

Beneficios de trabajar en Disneyland París

- Alojamiento facilitado: Disneyland París proporcionará alojamiento a los empleados, permitiéndoles vivir cerca del parque sin la necesidad de buscar una vivienda por su propia cuenta.

- Formación inicial: La compañía ofrecerá formación específica para cada puesto, lo que permitirá a los nuevos empleados desarrollar nuevas habilidades y ampliar su currículum.

- Entorno internacional: La plantilla está compuesta por personas de más de 100 nacionalidades diferentes, lo que brinda la oportunidad de aprender idiomas y conocer otras culturas.

- Ambiente laboral diverso: La diversidad de la plantilla laboral contribuye a un ambiente de trabajo dinámico, inclusivo y enriquecedor, siendo este uno de los aspectos más destacados de la experiencia laboral en Disneyland París.