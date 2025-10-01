Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en rueda de prensa. E. P.

Díaz propondrá dos salarios mínimos para 2026 para protegerse de la tributación de Montero

Pide al comité de expertos que recomiende dos horquillas de incremento, una incluyendo impuestos y otra exenta, tras la batalla del año pasado entre las dos vicepresidentas

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:17

No habrá guerra entre vicepresidentas del Gobierno este año por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Al menos, es lo que pretende evitar la ... vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, con su decisión de pedir al comité de expertos -que se reunió este miércoles por primera vez- que emitan dos recomendaciones de incremento del salario mínimo para 2026: una, que incorpore la posible tributación en la renta; y otra, que excluya el pago de ese impuesto.

