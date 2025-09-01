Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Camarero sirve un café. EFE

La covid-19 dejó desprotegido a uno de cada cuatro jóvenes trabajadores

El 50% de los empleos destruidos durante el confinamiento eran de menores de 35 años

José A. González

José A. González

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:07

La covid-19 dejó al desnudó la precariedad juvenil que hay en España. Durante los meses más duros de la pandemia, en el confinamiento obligado ... por la aparición del SARS-CoV2, se perdieron casi un millón de puestos de trabajo, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), de los cuales la mitad, es decir, medio millón, fueron de jóvenes menores de 35 años. Sin embargo, los mecanismos de protección estatal, como los expedientes de regulación de empleo (ERTE) o las prestaciones y subsidios por desempleo, los dejaron sin ayudas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

