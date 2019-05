Solo uno de cada cuatro españoles cree que ha logrado su propósito profesional Una oficina. / Efe Más de la mitad reconoce que no puede desligar sus aspiraciones laborales de las personales y solo el 14% asegura sentirse plenamente satisfecho con su vida, según una encuesta de Adecco EDURNE MARTÍNEZ Madrid Miércoles, 8 mayo 2019, 12:59

Los expertos hablan de la existencia de un triángulo con tres ejes -el personal, el social y el profesional- que define lo satisfecha que está una persona con su vida. En el equilibro entre ellos se encuentra la felicidad, aseguran. Bajo esta premisa, Grupo Adecco ha realizado un estudio que revela como conclusión más importante que solo uno de cada cuatro españoles considera que sí ha logrado el propósito que se había fijado a nivel laboral en su vida.

El resto se divide en algunos encuestados más optimistas y otros menos: el 25% cree que no lo va a lograr nunca, el 23% que lo hará en un corto plazo y el 29% que lo alcanzará pero en el futuro. Las razones que se observan en los resultados de la encuesta realizada a 1.000 personas están relacionadas sobre todo con la falta de buenas oportunidades laborales y a la crisis económica que se llevó por delante negocios y empleos.

También se esgrimen, aunque en menor medida, razones de falta de formación por elegir una carrera no motivacional o la indecisión y el miedo a abandonar la zona de confort. Lo que está bastante claro para la mayoría de los españoles es que la consecución de los propósitos laborales está muy relacionada con el logro de los personales y así o manifiestan 6 de cada 10 encuestados.

El 33% dice que en sus objetivos personales está alcanzar los profesionales y un 22% declara que si no está bien en el trabajo no puede alcanzar sus propósitos personales. Por ello, la encuesta revela que 6 de cada 10 (63%) no han alcanzado sus objetivos vitales, aunque el 70% confiesa tener claro cuál es.

Cómo salir de la zona de confort

La razón principal es lo difícil que resulta a la mayoría salir de la zona de confort en la que se encuentra (35%). Mientras que casi el 28% asegura que lo que le frena es la falta de ayuda para saber cómo lograrlo. A ellos son a los que se dirigirá Adecco en su nueva campaña 'Tu Propósito', que ha contado con la participación del director de cine Daniel Sánchez-Arévalo, que ha dirigido el spot orientado para conseguir los propósitos personales y profesionales de cada uno.

El director de marketing y comunicación de Adecco, Jesús Cubero, ha asegurado este miércoles durante la presentación que el segundo paso será llegar a las empresas a través de diferentes estrategias que ayuden a los profesionales a alcanzar sus propósitos. En la web que han creado se puede realizar un test que muestra qué nivel de satisfacción tiene cada persona en cada uno de los tres ejes.