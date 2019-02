Más de 10.000 delegados sindicales exigen al Gobierno «audacia» para derogar la reforma laboral CC OO y UGT comienzan hoy un proceso de movilización en el que piden «pasar de las palabras a los hechos» LUCÍA PALACIOS Madrid Viernes, 8 febrero 2019, 14:26

No cumplir los compromisos tiene un precio. Éste es el mensaje que CC OO y UGT lanzaron hoy a dos destinatarios: el Gobierno, por una parte, que no pasa a la acción para poner en marcha los acuerdos adoptados en la mesa del diálogo social, principalmente en lo que concierne a la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, y la patronal, que no demuestra su voluntad de aplicar el IV Acuerdo para el Gobierno y la Negociación Colectiva (AENC) firmado en junio pasado para el periodo 2018-2020.

Ante esta inacción de Ejecutivo y empresarios, los dos principales sindicatos del país han reunido en un acto de protesta celebrado en la Caja Mágica de Madrid a más de 10.000 delegados llegados de toda España bajo el lema 'Más hechos, menos palabras, ¡ya!', en lo que consideran el inicio de un proceso de movilización creciente que tendrá su punto culmen en la manifestación del próximo día 8 de marzo, día Internacional de la Mujer.

«Es hora de pasar del decir al hacer», advirtió Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en un encuentro con los medios antes de comenzar el acto, que dijo que el objetivo principal de esta reunión sindical es «situar en la agenda pública aquellos elementos que nos preocupan», entre los que se sitúan la reforma laboral, la de las pensiones y las remuneraciones, principalmente establecer un salario mínimo de 1.000 euros al mes.

Por su parte, el líder de CC OO, Unai Sordo, recordó que «han pasado cuatro años desde que salimos de la crisis», por lo que pidió al Gobierno actual «audacia» para llevar adelante la modificación sustancial de la reforma laboral y de pensiones aprobada por el PP. «Le pedimos audacia para que lo tramite y lo haga, porque creemos que es posible sacar mayorías en el Parlamento», defendió.

Ambos líderes resaltaron que «llevamos meses negociando» y existe ya un acuerdo «lo suficientemente maduro» en el que se incluyen cuatro medidas: la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la recuperación de la ultraactividad de los convenios, la implantación de un sistema de registro horario de la jornada y la derogación de la reforma de pensiones.

Estos cambios están «muy avanzados», precisaron los sindicatos -incluso CC OO anunció a finales de diciembre un principio de acuerdo para derogar parte de la reforma laboral-, que admitieron que «en cartera se quedan otras modificaciones relacionadas con el despido». A su vez, instaron a la oposición, principalmente a la de la izquierda pero también a las demás que apoyaron la moción de censura, a que apoyen estos cambios o «se retraten» porque «si se oponen a cambios buenos para la gente, tienen un problema con la gente».