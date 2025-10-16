Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
RC

Los españoles señalan que ahorran casi tres horas al día en el trabajo gracias a la IA

Ocho de cada diez empleados nacionales creen que esta tecnología creará más puestos que los que destruirá

J. González

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:55

Comenta

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una compañera más en el trabajo. Desde las herramientas generativas como ChatGPT, Perplexity o Gemini, hasta los ... algoritmos capaces de procesar cantidades ingentes de datos. El temor a que «robe» el empleo se ha transformado en un aliado para hacer la jornada laboral menos tediosa y más eficiente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
  2. 2 El nuevo complemento de brecha de género exigirá justificar la interrupción o reducción laboral tras tener un hijo
  3. 3 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  4. 4 Detienen en Torrent a la administradora de un estudio de arquitectura por estafar 22.000 euros a un cliente
  5. 5 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  6. 6

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  7. 7

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  8. 8 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  9. 9

    La Universitat de València compra banderas palestinas con dinero público para el profesorado
  10. 10 Nueva condena para la maestra esotérica y falsa abogada con más de 40 detenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los españoles señalan que ahorran casi tres horas al día en el trabajo gracias a la IA

Los españoles señalan que ahorran casi tres horas al día en el trabajo gracias a la IA