Urgente Sánchez pide a Abascal que no pacte con el PP y que permita elecciones anticipadas en la Comunitat
Una manifestación de afectados por el IRPH. R. C.

El Supremo falla a favor de la banca sobre la transparencia de las hipotecas de IRPH

Los tribunales tendrán que evaluar caso a caso si las entidades financieras proporcionaron al «consumidor medio» información clara sobre el índice

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:02

Comenta

El Tribunal Supremo dictamina que los jueces españoles tendrán que pronunciarse, caso a caso, sobre la transparencia con la que se comercializaron las hipotecas ligadas ... al IRPH, siguiendo la doctrina marcada por el TJUE en diciembre de 2024. «La sala parte de que no cabe dar una solución unívoca sobre el carácter transparente y la abusividad de esta cláusula pues su validez dependerá de las concretas circunstancias de cada préstamo y de cada litigio, en función de los hechos que queden probados en el mismo», apunta en las sentencias publicadas este miércoles, a las que ha tenido acceso este diario.

