Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Salvador Navarro anuncia elecciones y se presentará para ser reelegido presidente de la CEV
Sede del Banco Central Europeo en Francfourt, Alemania Reuters

¿Qué supone la decisión del BCE de mantener los tipos?

El organismo que preside Christine Lagarde opta por mantener la prudencia en un contexto marcado por la crisis política abierta en Francia y la escada de tensión con Rusia

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:11

El Banco Central Europeo (BCE) se siente cómodo con los tipos de interés en el 2% y bajo esa premisa, la entidad que dirige Christine ... Lagarde optó este jueves por dejar el precio del dinero intacto en ese nivel, constatando que han llegado a su fin los tiempos en que las reuniones se contaban por bajadas. «La inflación se sitúa actualmente en torno al objetivo del 2% a medio plazo y la valoración del Consejo de Gobierno sobre las perspectivas de inflación se mantiene prácticamente sin cambios», justificó el organismo en un comunicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dirección del viento, principal aliada para controlar el incendio de Buñol
  2. 2 Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
  3. 3 Ana Obregón confirma emocionada la llegada de un nuevo miembro a la familia: «Estoy feliz. Uno más para Anita»
  4. 4 Inés Nieto, licenciada en farmacia: «Estos son los productos de Mercadona que recomiendo como farmacéutica»
  5. 5 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  6. 6 Aemet anuncia otra jornada de calor antes de un giro del tiempo para el fin de semana en la Comunitat
  7. 7 El incendio de Buñol, controlado y los desalojados ya pueden volver a sus viviendas
  8. 8 Retrasos en cuatro líneas de Metrovalencia por problemas de suministro eléctrico
  9. 9

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  10. 10 Alcaraz cumple su promesa y sorprende con su extravagante nuevo look

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ¿Qué supone la decisión del BCE de mantener los tipos?

¿Qué supone la decisión del BCE de mantener los tipos?