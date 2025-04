De Valencia a Silicon Valley: cómo Your Friends Are Boring revoluciona los viajes grupales

En un mundo donde las redes sociales nos conectan virtualmente pero nos aíslan físicamente, Clara Haba, una joven valenciana de 29 años, ha encontrado la ... fórmula para transformar desconocidos en amigos en tiempo récord. Su startup, Your Friends Are Boring, nacida en 2023 y con sede en Valencia, está redefiniendo los viajes grupales con un enfoque único: el «efecto campamento». Con una mezcla de tecnología, micro influencers y un diseño meticuloso de experiencias, esta empresa captó la atención de Silicon Valley y acaba de ganar la 7ª edición del prestigioso premio Scale Up. Pero, ¿cómo llegó Clara a este punto? Su historia es un ejemplo de perseverancia, creatividad y ambición.

Clara Haba siempre tuvo un espíritu inquieto. «Siempre me ha gustado hacer de todo. Me costó mucho elegir qué estudiar porque cualquier carrera me gustaba», confiesa. Finalmente, optó por Ingeniería de Organización Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), pero pronto se dio cuenta de que el camino tradicional no era para ella. «Pensar en el trabajo que tendría que hacer no encajaba conmigo», recuerda. Tras graduarse, Clara se mudó a Londres para cursar un máster en emprendimiento mientras trabajaba. Fue allí donde surgió la semilla de lo que más tarde sería Your Friends Are Boring. «La mayoría de mis amigos eran asiáticos y querían aprovechar su visado para visitar Europa, pero no tenían con quién viajar. Yo, de forma natural, los ponía en contacto con otros conocidos que también querían viajar. Una amiga taiwanesa me dijo que pagaría por esa experiencia, y ahí tuve mi momento eureka», explica.

Ese momento de inspiración llevó a Clara a organizar su primer viaje grupal desde Londres a Valencia, su ciudad natal. «Nueve personas compraron la experiencia, y pensé que tenía potencial», dice. Así nació su primera empresa, Solo Fly, enfocada en estudiantes londinenses. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 truncó sus planes. «Era más un hobby que un negocio. No tenía buena rentabilidad, y en parte agradecí el COVID porque me obligó a cerrar y darme cuenta de que no era viable», admite.

Silicon Valley: el punto de inflexión

El cierre de Solo Fly no detuvo a Clara. Mientras trabajaba en otra startup, recibió una beca para estudiar en la Universidad de Berkeley, en Silicon Valley. Aunque la pandemia retrasó su viaje, finalmente llegó a San Francisco, donde todo cambió. «La experiencia en Silicon Valley es muy bestia. Allí todo va rápido, valoran mucho el tiempo y no les gusta perderlo. Es un choque cultural, pero también te contagian su ambición», comenta. En su último mes en Berkeley, Clara decidió probar suerte con una publicación en Facebook: invitó a desconocidos a un viaje de surf en Nicaragua. «En tres días, me escribieron 160 personas. No me lo pensé y me embarqué en ese viaje con nueve desconocidos. Fue ahí donde entendí la magia del 'efecto campamento', esa conexión que se crea cuando desconocidos se convierten en grandes amigos en poco tiempo», explica.

Con esa experiencia, Clara decidió alargar su estancia en Silicon Valley seis meses más y, al regresar a España, fundó Your Friends Are Boring. Desde entonces, la startup ha organizado viajes grupales para más de 200 clientes, facturando más de 250.000 euros en dos años. «El 70% de nuestros clientes son de Estados Unidos y el 20% de Reino Unido. Vendemos principalmente al mercado anglosajón», detalla.

La frase «Nuestros viajes están diseñados para fomentar el 'efecto campamento'» Clara Jaga

El éxito de Your Friends Are Boring radica en su capacidad para crear conexiones auténticas entre los participantes. «Nuestros viajes están diseñados para fomentar el 'efecto campamento'. Todo, desde el tamaño del grupo (4 a 12 personas) hasta las actividades y dinámicas, está pensado para que los desconocidos se conviertan en amigos», explica Clara. Los viajes, que suelen durar una semana, incluyen actividades como surf y buceo en destinos como Marruecos, Costa Rica, Nicaragua y Filipinas. Además, la startup ha desarrollado un algoritmo que asigna automáticamente los viajes a microinfluencers en función de su audiencia. «Ellos no solo lideran los viajes, sino que también los promocionan. Es una forma inteligente de crecer sin grandes recursos. Si venden el viaje, les cubrimos el coste», señala Clara. Este modelo ha permitido a la empresa escalar y optimizar sus operaciones, pasando de un enfoque manual a uno más automatizado.

La startup organiza viajes grupales pequeños centrados en actividades como surf y buceo para conectar a personas con intereses comunes. Utilizan microinfluencers para liderar los viajes y atraer audiencias específicas, optimizando la experiencia con tecnología que predice el éxito de los destinos. Los viajes incluyen alojamiento, actividades, traslados y comidas, fomentando conexiones auténticas entre los participantes.

El esfuerzo de Clara y su equipo ha sido reconocido recientemente con el premio Scale Up, que incluye una aportación económica de 15.000 euros y servicios de consultoría estratégica. «Más allá del dinero, lo que realmente nos motiva es el empujón que te da. El camino del emprendedor no es fácil, y estos reconocimientos son un chute de motivación increíble», afirma Clara. También destaca el apoyo de mentores como Zev Siegl, cofundador de Starbucks, quien les asesora en la parte financiera y psicológica. «Si él cree en nosotros, nos decimos: vamos a dejarnos de dudas y a trabajar», añade. Sin embargo, Clara no oculta las dificultades de emprender. «Veo a amigas con trabajos estables mientras yo vivo en la incertidumbre. Pero estos premios y el apoyo de mi equipo me recuerdan que estamos en el camino correcto», reflexiona.

Mirando al futuro

Con la reciente subvención del Ministerio de Turismo de 245.000 euros, Your Friends Are Boring está invirtiendo en la digitalización de su producto para escalar aún más. «Estamos en un punto muy bonito. Hemos validado que hay gente dispuesta a comprar y ahora estamos trabajando para hacer el modelo más escalable», explica Clara. La ambición de Clara no tiene límites, y su experiencia en Silicon Valley le ha enseñado a pensar en grande. «Aquí en España falta creérselo más. El talento es muy bueno, pero necesitamos contagiarnos de la ambición americana. Los fondos de capital riesgo sin startups no tienen negocio, pero nosotros sin ellos sí podemos funcionar. Es cuestión de cambiar el chip», concluye.

Con su mezcla de innovación, pasión y resiliencia, Clara Haba y Your Friends Are Boring están demostrando que desde Valencia se pueden crear empresas con impacto global. Y, como dice su fundadora, «esto solo es el principio».