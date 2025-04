De Utiel a Madrid, la aceleradora que impulsa la dinamización del entorno rural

En un mundo donde las grandes ciudades parecen monopolizar la innovación y el emprendimiento, una iniciativa está demostrando que el talento y las ideas también ... florecen en los rincones más apartados de España. Se trata de Be Rurals, un programa que busca revitalizar las zonas rurales a través del impulso de startups con proyectos innovadores y de impacto. Con el respaldo de Auren, Banco Cooperativo de España, Enisa y otros organismos, esta aceleradora está marcando un antes y un después en la lucha contra la despoblación y la fuga de talento.

El objetivo de Be Rurals es ambicioso pero claro: dar visibilidad a startups que operan en entornos rurales, establecer sinergias entre ellas y facilitarles el acceso a financiación y contactos clave. Según Lucía Azanza, gerente de emprendimiento de Auren, «la innovación en el entorno rural es clave. Se tiende a pensar que en el entorno rural existen sectores menos profesionalizados, pero eventos como el nuestro te hacen darte cuenta de todo lo contrario. Hay mucha tecnología y emprendimiento en sectores como el agrícola».

La iniciativa no solo busca destacar el talento que ya existe en estas áreas, sino también atraer a jóvenes emprendedores que, en lugar de emigrar a las grandes ciudades, decidan apostar por sus municipios de origen. «Hay gente que está volviendo al entorno rural con ideas de emprender y de sacar esos municipios adelante. Me parece clave apostar por la innovación y las startups rurales ya que, al final, son las que van a hacer que esos municipios no desaparezcan y puedan crecer en actividad económica», añade Azanza.

La primera edición de Be Rurals en 2024 fue un éxito rotundo, con eventos celebrados en Segovia, Badajoz, Murcia y Avilés, y un gran final en el Google for Startups Campus de Madrid. En total, más de 40 startups presentaron sus proyectos, y 11 de ellas fueron seleccionadas como ganadoras. Entre estas destacaron iniciativas como Limmat, especializada en soluciones tecnológicas; Dronemur, que aplica drones en sectores rurales; y Room2030, enfocada en sostenibilidad y diseño.

Este 2025, la segunda edición ha comenzado con fuerza. El primer evento ha tenido lugar en Utiel, Valencia, donde diez startups han presentado sus propuestas: Ruralgo (digitalizando el entorno rural), StockerAI -(mejorando los procesos de reposición de inventarios), Manten.app (optimizando las tareas de mantenimiento de activos), Datipic (convirtiendo datos en soluciones inteligentes), Bioferric (materiales absorbentes para el tratamiento de aguas), Home Lords (diseñando interiores biofílico), Calpech (nanotecnología para soluciones ambientales), La Bodegueta (turismo rural en Utiel), Agropauli (demostrando que el campo está lleno de oportunidades) y Ponce Tecnología Industrial, que se ocupa de desarrollar proyectos industriales a medida.

De este evento, tres startups fueron seleccionadas para la gran final en Madrid: Bioferric, Calpech y Manten.app. Según Azanza, «en cada evento se seleccionan tres startups finalistas, que luego se presentan en el evento final en Madrid. Allí tienen la oportunidad de mostrar su trabajo en un entorno de alto nivel, como el Google for Startups Campus».

Un espacio de conexión

Uno de los aspectos más destacados de Be Rurals es su enfoque en el networking. Cada evento no solo es una plataforma para que las startups presenten sus proyectos, sino también un espacio para que emprendedores, inversores y organismos locales conecten y colaboren. «Al final, el verdadero jugo del evento está en el espacio de networking. Es ahí donde se generan las sinergias y se establecen los contactos que pueden marcar la diferencia para estas startups», explica Azanza. Además, Be Rurals cuenta con el apoyo de organismos regionales y locales, que actúan como 'tractores' para conectar a las startups con los recursos y oportunidades de su región. Este enfoque colaborativo es clave para el éxito del programa, ya que permite adaptar cada evento a las necesidades específicas de cada territorio.

Los proyectos que participan en Be Rurals son un reflejo de la diversidad y el potencial del emprendimiento rural. Desde nanotecnología y análisis de datos hasta turismo sostenible y aplicaciones de drones, las startups que forman parte de esta iniciativa están demostrando que la innovación no tiene fronteras. «Había proyectos de predicción de enfermedades en granjas con análisis de datos e inteligencia artificial, software especializado, e incluso una startup que era como el Wallapop de entornos rurales», comenta Azanza. Esta diversidad no solo pone de manifiesto el talento que existe en las zonas rurales, sino también su capacidad para abordar desafíos globales desde una perspectiva local. En palabras de Azanza, «parece que todo desarrollo se produce en grandes ciudades, pero hay startups en municipios rurales que tienen mucho potencial».

La frase «Hay startups en municipios rurales que tienen mucho potencial» Lucía Azanza Gerente de emprendimiento de Auren

Con eventos programados en Lastras de Cuéllar (Segovia), Granada, Avilés y la gran final en Madrid, la segunda edición de Be Rurals promete superar el éxito de la primera. Para Azanza, el impacto de esta iniciativa va más allá de los eventos en sí: «Es visibilizar a esos proyectos que se están desarrollando en entornos o municipios más despoblados, darles la opción y el protagonismo, y que la gente conozca el talento que hay en esos lugares». En un momento en el que la despoblación rural es uno de los grandes retos de España, iniciativas como Be Rurals son un recordatorio de que el emprendimiento puede ser una herramienta poderosa para revitalizar estas áreas. Con cada startup que se presenta, con cada conexión que se establece, Be Rurals está construyendo un futuro en el que los pueblos no solo sobreviven, sino que prosperan.

No es solo una aceleradora de startups; es un movimiento que está cambiando la narrativa sobre el emprendimiento en España. Al dar visibilidad a proyectos innovadores en entornos rurales, esta iniciativa está demostrando que el talento y la innovación no entienden de fronteras geográficas. Como dice Lucía Azanza, «apostar por el emprendimiento y las startups del entorno rural es clave, porque son las que van a hacer que esos municipios no desaparezcan».