La startup valenciana que revoluciona la salud de las mujeres embarazadas y el postparto

En el corazón del ecosistema emprendedor valenciano, una startup está cambiando la forma en que las mujeres cuidan de su salud durante el embarazo, el ... postparto y más allá. Se llama Bewoman360º y, en apenas dos años, ha conseguido que decenas de mujeres de toda España —y de fuera de nuestras fronteras— puedan acceder a fisioterapia y entrenamiento especializado sin salir de casa. Detrás de este proyecto está Carmen Olivares, fisioterapeuta y entrenadora, que junto a sus socias Lucía Mata y Raquel Garrigós, ha sabido detectar una necesidad real y ofrecer una solución innovadora, flexible y humana.

La historia de Bewoman360º es, en parte, la historia de muchas mujeres emprendedoras: una mezcla de vocación, observación y valentía. «Yo soy fisioterapeuta y entrenadora, siempre he estado más vinculada a la fisioterapia deportiva», cuenta Carmen Olivares, fundadora y CEO. «Empecé trabajando en varias clínicas, el recorrido habitual de cualquier fisio, y coincidí con las que hoy son mis socias, que son fisioterapeutas especializadas en suelo pélvico. Fuimos entablando amistad y vimos una oportunidad de mercado: las mujeres embarazadas y en el postparto tenían muchas dificultades para acudir a consulta, faltaban a las citas, les costaba mantener la adherencia a los programas. Había un problema de acceso y de tiempo».

La solución surgió de una pregunta sencilla: ¿y si lo hacemos online? Así nació Bewoman360º en 2023, con la misión de facilitar el acceso a la salud de las mujeres en etapas vitales especialmente complejas. «Nuestra idea siempre ha sido facilitar el acceso a la salud, sobre todo en esas etapas en las que la vida se complica tanto», resume Olivares.

Pata todas las etapas

Bewoman360º se define como un centro online especializado en la salud de la mujer, con tres grandes bloques de servicios: embarazo, postparto y Fit Woman (enfocado a mujeres a partir de los 55 años). El denominador común es el trabajo del suelo pélvico, una zona clave en todas estas etapas y, sin embargo, muchas veces olvidada. «Trabajamos la fisioterapia y el entrenamiento siempre con un enfoque en el suelo pélvico, integrándolo en ejercicios globales», explica la CEO. «No es lo mismo estar embarazada que en postparto, ni estar en el primer trimestre que en el tercero. Cada etapa tiene sus necesidades: en el primer trimestre enseñamos a activar el suelo pélvico, en el segundo trabajamos la fuerza general, y en el tercero nos centramos en la movilidad para preparar el parto. En el postparto, la clave es ir introduciendo el impacto poco a poco, respetando los tiempos de recuperación».

El servicio, aunque no es completamente individualizado, sí se adapta a las necesidades de cada mujer. «Tenemos clases en directo y pregrabadas. En las clases en directo, el objetivo es hablar con ellas, ver problemas, adaptar ejercicios. Y la parte pregrabada facilita que puedan hacer deporte cuando y donde quieran, porque sabemos que en estas etapas la vida se complica y no siempre se puede seguir una rutina estricta». Uno de los grandes retos de Bewoman360º ha sido romper con la visión tradicional de la fisioterapia, asociada casi exclusivamente al masaje presencial. «Todavía hay quien piensa que la fisioterapia online es imposible, que cómo vas a dar un masaje online», reconoce Olivares. «Pero la fisioterapia es mucho más que eso: es educación, prescripción de ejercicios, escucha activa. En una entrevista online ya puedes obtener muchísima información, y la educación en dolor, por ejemplo, es fundamental. El masaje puede dar un beneficio a corto plazo, pero lo que realmente cuenta son los hábitos que implementas poco a poco».

Este enfoque educativo y de acompañamiento es especialmente valioso en zonas rurales o pequeñas poblaciones, donde el acceso a fisioterapia de suelo pélvico es casi inexistente. «Tenemos muchas pacientes de pueblos de 5.000 o 6.000 habitantes que tendrían que desplazarse 30 o hasta 40 kilómetros para acudir a una clínica. Y también hemos llegado a mujeres españolas que viven en el extranjero, en Bélgica, Malasia o Londres. Internet nos permite llegar a todas partes».

Equilibrio entre lo online y lo humano

El sector de la salud está viviendo una transformación hacia la atención online y la semipresencialidad, y la fisioterapia no es una excepción. «Cada vez son más los fisios que pasan consulta online, igual que ha pasado con la nutrición o el entrenamiento», señala Olivares. «La inteligencia artificial está empezando a ofrecer rutinas de ejercicio personalizadas, pero son programas muy despersonalizados, sin contacto humano. Nosotras no queremos perder ese contacto: por eso damos la opción de clases en directo, para escuchar a las pacientes, saber qué les pasa, qué necesitan, y adaptar los ejercicios».

La experiencia les ha enseñado que ese contacto directo es fundamental. «Al principio dejábamos todo en diferido, pero nos dimos cuenta de que preferían hablar con nosotras, conectarse a una clase, ver a otras mamás en su misma situación. Así que le dimos más importancia a la parte en directo. Vamos aprendiendo de nuestras pacientes, escuchándolas y adaptándonos». Desde su entrada en la aceleradora Lanzadera en septiembre de 2023, Bewoman360º ha experimentado un crecimiento notable. «Desde que entramos hemos mejorado mucho los números, prácticamente estamos doblando la facturación. Ahora tenemos unas 60 clientas mensuales recurrentes, y una facturación de más de 3.000 euros al mes», detalla la fundadora.

«Nuestro objetivo es acompañar a la mujer en todo el recorrido: embarazo, postparto y, si quiere seguir cuidándose, también después». El feedback de las usuarias es muy positivo, aunque todavía hay quien ve la fisioterapia online con escepticismo. «No pretendemos sustituir la presencial, sino ofrecer una alternativa. Para muchas mujeres, es la única opción viable». La experiencia en Lanzadera ha sido clave para profesionalizar la gestión. «Nosotras venimos del mundo de la fisioterapia y el entrenamiento, pero no teníamos formación empresarial. Lanzadera nos ha ayudado a sentar las bases, a marcar objetivos y a tener un core empresarial sólido».

¿Y el futuro? «Ahora que tenemos una facturación más estable y clientas recurrentes, queremos seguir creciendo, mejorar nuestros procesos internos y reducir la tasa de abandono. Lo importante es seguir entendiendo a nuestras pacientes y mejorando a nivel interno». Como exponen las fundadoras de Bewoman360º, la empresa es mucho más que una plataforma de fisioterapia online: es una comunidad, un espacio de acompañamiento y educación, y una muestra de cómo la tecnología puede humanizar la salud. «Lo que más valoran nuestras pacientes es sentirse escuchadas y acompañadas en un momento vital tan importante», concluye Carmen Olivares. «Nuestro reto es seguir creciendo sin perder ese contacto humano que nos diferencia».