La startup valenciana que revoluciona la salud de las mujeres embarazadas y el postparto

La plataforma valenciana que empodera a mujeres embarazadas y postparto con fisioterapia y entrenamiento online, adaptándose a sus vidas

Chema Bermell

Chema Bermell

Domingo, 17 de agosto 2025, 01:01

En el corazón del ecosistema emprendedor valenciano, una startup está cambiando la forma en que las mujeres cuidan de su salud durante el embarazo, el ... postparto y más allá. Se llama Bewoman360º y, en apenas dos años, ha conseguido que decenas de mujeres de toda España —y de fuera de nuestras fronteras— puedan acceder a fisioterapia y entrenamiento especializado sin salir de casa. Detrás de este proyecto está Carmen Olivares, fisioterapeuta y entrenadora, que junto a sus socias Lucía Mata y Raquel Garrigós, ha sabido detectar una necesidad real y ofrecer una solución innovadora, flexible y humana.

