Los fundadores de la empresa.

La startup valenciana que pilota Alex Márquez y salta al exterior

Momoven, una plataforma nacida para fomentar el alquiler de motos entre particulares, cierra una nueva ronda de inversión bajo el padrinazgo del piloto y apunta al mercado internacional

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:43

Momoven, la plataforma líder en España para el alquiler de motos premium entre particulares, acaba de cerrar una ronda de inversión de 850.000 euros. ... Una operación que, según explica la emergente empresa valenciana, «ha superado el objetivo inicial en 100.000 euros y refuerza su posición como referente del nuevo modelo de movilidad sobre dos ruedas», bajo un padrinazgo estratégico: el pilotaje a cargo de Álex Márquez, selecto miembro del club de MotoGP y socio estratégico de la compañía, «que además de invertir, aporta visibilidad, legitimidad en el sector y conexión directa con la comunidad motera», añade la compañía.

