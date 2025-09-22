La startup valenciana que pilota Alex Márquez y salta al exterior

Momoven, la plataforma líder en España para el alquiler de motos premium entre particulares, acaba de cerrar una ronda de inversión de 850.000 euros. ... Una operación que, según explica la emergente empresa valenciana, «ha superado el objetivo inicial en 100.000 euros y refuerza su posición como referente del nuevo modelo de movilidad sobre dos ruedas», bajo un padrinazgo estratégico: el pilotaje a cargo de Álex Márquez, selecto miembro del club de MotoGP y socio estratégico de la compañía, «que además de invertir, aporta visibilidad, legitimidad en el sector y conexión directa con la comunidad motera», añade la compañía.

Junto a Márquez, han participado en esta misma ronda inversores de perfil estratégico como Juan Medina (fundador de Dokify), Malco Rent a Car, el club de inversión Innoventures Capital (liderado por Bruno Dureux), Alfredo Cebrián (fundador de Cuatroochenta) y otros 'business angels'. «Un 60% de los participantes ya formaban parte del accionariado, lo que demuestra la confianza renovada en el proyecto», prosigue el comunicado. «Nuestro objetivo es ambicioso, queremos cambiar la industria de la moto. Apostamos por tecnología que marque la diferencia y por un modelo de negocio escalable a nivel internacional. Estamos muy orgullosos de que nuestra comunidad, tanto de 'riders' como de pequeños y grandes propietarios, que aumenta cada día, también de que Momoven conecte de verdad con el estilo de vida motero», explica David Berbel, CEO y cofundador de Momoven.

«Esta ronda nos permite multiplicar ingresos, mejorar la experiencia del propietario y posicionarnos como una alternativa real al renting tradicional y a la propiedad», añade Jordi Royo, COO y cofundador de Momoven. De este modo, Momoven prevé doblar su facturación en los próximos 12 meses respecto a 2024, consolidar su red de hubs de movilidad, contando ya con tres centros donde explota su propia flota, y activar su expansión en mercados como Europa, Estados Unidos, Latinoamérica o Australia, donde ya han detectado una demanda creciente y un modelo aún sin consolidar.

Ampliar Un embajador de la marca que conecta con nuevas audiencias Más tecnología, ciudades y motos premium: los fondos captados por la compañía se destinarán a cinco grandes líneas estratégicas que refuerzan la hoja de ruta de Momoven para los próximos 12 meses. «La expansión nacional e internacional que incluye los primeros pasos para operar en mercados como Italia, Francia, Portugal o incluso Latinoamérica, donde la demanda por alquiler de motos premium empieza a despegar», señalan sus responsables. «En paralelo», prosiguen, «se impulsará el desarrollo de tecnología propia, mejorando procesos clave como la verificación de identidad mediante inteligencia artificial, la automatización de las reservas o la gestión del ciclo de vida de la flota». También tiene previsto reforzar el equipo con la incorporación de talento en áreas clave como producto, operaciones, crecimiento y servicio al cliente, con foco en escalar manteniendo la calidad. Y en marketing, la apuesta pasa por campañas de marca lideradas por Álex Márquez, «aprovechando su imagen como embajador para ganar notoriedad, conectar con nuevas audiencias y consolidar su posicionamiento como marca referente del nuevo motociclismo».

Momoven se ha consolidado como un marketplace flexible que da cabida tanto a propietarios con una sola moto como a quienes gestionan flotas completas. La compañía, que también opera activamente en la plataforma con su propia oferta de motos premium, subraya que «este equilibrio permite combinar la diversidad y cercanía con la garantía de disponibilidad, calidad y experiencia que aporta la flota gestionada directamente» por la empresa, que cuenta con cerca de 100.000 usuarios registrados, más de 3.500 motos activas y ha superado los 10.000 alquileres acumulados. Los ingresos generados desde su lanzamiento en 2019 rondan los 3 millones de euros, con un crecimiento superior al 100% en el último año.

Además de explotar su flota propia en la plataforma, Momoven ha lanzado nuevas líneas como el renting flexible sin permanencia, ideal para usuarios habituales y turistas de larga estancia, y la venta de motos seminuevas de su propia flota, ya revisadas, con trazabilidad y garantía. «Nuestro objetivo no es solo alquilar motos. Queremos inspirar, entretener y ofrecer experiencias únicas sobre dos ruedas. Estamos sentando las bases de algo mucho más grande que una plataforma: una marca que vibre con la pasión por las motos y conecte con ella en cada kilómetro», concluye Pablo Carceller y Jordi Royo de Momoven.