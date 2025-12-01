Pedro de Álava: «El inversor hoy es más sofisticado: ya no compra solo crecimiento, exige sostenibilidad y eficiencia desde el primer día»

La undécima edición del BIGBAN Investors Congress ha confirmado en Valencia algo más que una tendencia: el cambio de piel definitivo del ecosistema inversor español ... y europeo. El Palau de les Arts se convirtió en el epicentro de la conversación sobre capital riesgo, deeptech, inteligencia artificial y salud mental en el emprendimiento. Un congreso que ha servido, en palabras de sus protagonistas, para «sentar las bases del futuro del emprendimiento» y actualizar la fotografía real de la inversión en startups en un momento de transición. La IA fue la gran protagonista de la cita a la que acudieron más de 250 inversores. Hoy ya acapara casi el 40% del valor de las operaciones en Europa y, como recordó en la apertura del congreso Pedro de Álava, presidente de BIGBAN Investors Spain, sectores históricamente sólidos como el fintech o las ciencias de la vida empiezan a mostrar signos de desaceleración. El capital, en un contexto de menor liquidez y más prudencia, se está concentrando en menos operaciones y más grandes, mientras las rondas seed siguen siendo el gran volumen de actividad: este año se han registrado en España 155 operaciones superiores a los dos millones de euros, de las cuales más de 70 están relacionadas con la IA.

Con este telón de fondo el presidente de BIGBAN Investors Spain y managing partner de SIDE Capital Partners, relata cómo ha sido este año que acaba para el inversor, las expectativas para 2026 y el papel que debe jugar BIGBAN en Valencia y en el conjunto del país.

- Desde su posición al frente de BIGBAN, ¿cómo resumiría 2025 para el inversor en startups?

- Estamos en un año de contención. Venimos de una travesía por el desierto entre 2022 y 2023 y falta de liquidez y desinversiones, y este año hemos tenido una cierta estabilidad en general, si bien hay sectores que tiran del crecimiento. Los inversores se mantienen cautelosos, ya que la menor rentabilidad del capital riesgo y los moderados compromisos de los inversores locales lastran las perspectivas. La tendencia general indica que se ha caracterizado por actores más pequeños y diversos que impulsan la actividad en medio de la persistente inestabilidad. Según el Report de EUROPEAN Venture Report 3Q (Pitchbook), la contratación de capital riesgo en Europa se moderó en el tercer trimestre de 2025. La actividad se concentra cada vez más en rondas más grandes, y la inversión de follow-on se ha debilitado, ya que las primeras operaciones, especialmente en IA, se mantienen resilientes. 2025 se perfila como uno de los años más flojos para la captación de fondos de riesgo en Europa en la historia reciente, con un impulso que se ha desacelerado drásticamente en comparación con 2024. El mercado se ha alejado de los mega fondos y se ha orientado hacia gestoras emergentes más pequeñas, que ahora dominan el panorama, tanto en número como en participación. En España, el inversor ha mantenido la prudencia. El inversor hoy es más sofisticado; ya no busca solo crecimiento, sino sostenibilidad financiera y eficiencia desde etapas tempranas.

- ¿Qué cambios estructurales ha percibido en el comportamiento de business Angels, fondos y Corporate en este último año?

- El cambio estructural más evidente es la profesionalización del ticket, sectorialmente apareciendo fondos muy profesionalizados que están dispuestos a bajar a fases iniciales (Seed o preseed), los Business Angels tienen menos oportunidades de inversión y deben operar de manera sindicada para acceder a las inversiones. Los fondos se han vuelto mucho más exigentes. Hay mucho capital disponible, especialmente en fondos medianos y grandes que han levantado capital recientemente, pero el despliegue es más lento y meditado. Los Family office y los Corporate's, han continuado creciendo en el proceso de inversión Por último, estamos viviendo mucha coinversión público-privada y un interés renovado en DeepTech e Inteligencia Artificial aplicada, donde la industria busca soluciones tangibles.

- ¿Cuál es su previsión para 2026: qué puede esperar un emprendedor que busque capital y qué puede esperar un inversor que busque buenos retornos?

- Las compañías están acelerando sus planes con la IA, este contexto incrementa la innovación e incorpora muchas compañías con alta potencialidad al mercado. Para 2026 se mantendrá la cautela, y el capital estará ahí y las operaciones sólidas que demuestren unit economics sólidos. El inversor espera que en 2026 se reactive el mercado de desinversiones y vuelva a recibir retornos a su capital.

- ¿En qué palancas quieren incidir desde BIGBAN para que 2026 sea un año mejor que 2025 para el ecosistema inversor?

- Desde BIGBAN tenemos la firme voluntad de crear valor a todos los socios. Creando un modelo de colaboración que permita generar oportunidades de colaboración y coinversión entre Business Angels, family office, corporaciones y fondos. Nuestra asociación no tiene pérdidas ni deudas, tenemos más de 200 socios que invierten en diferentes activos, nos une la inversión en innovación. El reto es sacar punta y visibilidad de nuestra fuerza de inversión donde tenemos inversores expertos que buscan coinvertir y compartir. Con este objetivo hemos comprendido que por nuestro tamaño y capacidad de inversión el modelo plataforma es nuestra mejor arma. Agruparnos en diferentes temáticas nos aporta conocimiento, capacidad de inversión y nos mejora…que seguir cada uno por su cuenta.

«Valencia tiene metodología para crear startups. Nos faltan fondos y atraer más capital de fondos internacionales»

- ¿Qué tiene hoy Valencia que no tenía hace cinco años y qué le falta todavía para jugar en la «primera división» europea de los ecosistemas startup?

- Lo que tiene Valencia hoy es metodología para crear startups y especialización (SaaS, agro, B2B, alimentación…). Hace unos años irrumpimos en el ecosistema nacional con muchas aceleradoras, ahora se han hecho mayores generando oportunidades de inversión. Valencia se ha posicionado muy fuerte en sectores como movilidad, logística y sostenibilidad. Ahora bien, nos faltan, fondos de continuidad y escalado y atraer más capital de fondos internacionales.

- ¿Cuál es el rol que quiere jugar BIGBAN para que Valencia sea una plaza obligada en la agenda de los grandes fondos europeos?

- BIGBAN tiene vocación global. Nuestro rol es ser el conector de pequeños inversores que buscan capturar parte de valor de esta digitalización. Con este fin hemos creado embajadores regionales para tejer una red sólida en todo el país.

- Desde la experiencia de BIGBAN, ¿en qué tipo de startups se están fijando hoy más los inversores y qué errores se repiten una y otra vez en las rondas que ven?

- El sector de la IA sigue dominando, representando casi el 40 % del valor de las operaciones en Europa. Mientras tanto, verticales anteriormente robustos, como la tecnología financiera y las ciencias de la vida, muestran signos de desaceleración a medida que el capital inversor se dirige hacia la IA. Fruto de la lucha de bloques, entre USA, CHINA y EUROPA, de las instituciones europeas han decidido liderar la carrera por el conocimiento tecnológico impulsando inversiones en DeepTech, Biotecnología (que ha crecido más de un 300% en inversión) y soluciones de Inteligencia Artificial que resuelvan problemas de productividad empresarial (B2B SaaS). El error principal es aumentar la valoración basado en expectativas que pueden no cumplirse, dejando al inversor preso en compañías donde el alto precio de la última ampliación de capital, impide la entrada de nuevos inversores que aporten recursos para continuar con la creación de valor.

- Si tuviera que dar un único consejo muy concreto a un emprendedor que quiere levantar inversión en 2026, ¿cuál sería y por qué?

- Construye un modelo de negocio resiliente y piensa en tus clientes a nivel global, sin olvidarte de mantener la caja, en el caso que el tiempo de desarrollo e inicio de la comercialización se alargue más de lo previsto.

- ¿Qué lugar quiere que ocupe el BIGBAN Investors Congress en el calendario europeo de la inversión y cómo se imagina que habrá evolucionado este evento dentro de cinco años?

- Queremos aumentar la base de clientes tanto por volumen como procedentes de nuevas geografías, creando una red fuerte y segmentada por los intereses reales de los inversores.

- ¿Qué le gustaría que se lleve puesto bajo el brazo alguien que sale hoy del congreso: una relación, una idea, una alerta, un cambio de chip…?

- Valencia es un buen lugar para emprender por nuestra excelente combinación de negocio, calidad de vida y coordinación público-privada. Ahora en esta nueva fase mejoramos la conexión de BIGBAN con los principales polos de innovación del país, aglutinando Inversores de toda España creando una red que nos permite compartir oportunidades de inversión de alta calidad.