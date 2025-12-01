Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pedro de Álava: «El inversor hoy es más sofisticado: ya no compra solo crecimiento, exige sostenibilidad y eficiencia desde el primer día»

Más de 250 inversores se han dado cita en Valencia en el BIGBAN Congress para analizar IA, deeptech, liquidez y nuevas oportunidades

Chema Bermell

Chema Bermell

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:13

Comenta

La undécima edición del BIGBAN Investors Congress ha confirmado en Valencia algo más que una tendencia: el cambio de piel definitivo del ecosistema inversor español ... y europeo. El Palau de les Arts se convirtió en el epicentro de la conversación sobre capital riesgo, deeptech, inteligencia artificial y salud mental en el emprendimiento. Un congreso que ha servido, en palabras de sus protagonistas, para «sentar las bases del futuro del emprendimiento» y actualizar la fotografía real de la inversión en startups en un momento de transición. La IA fue la gran protagonista de la cita a la que acudieron más de 250 inversores. Hoy ya acapara casi el 40% del valor de las operaciones en Europa y, como recordó en la apertura del congreso Pedro de Álava, presidente de BIGBAN Investors Spain, sectores históricamente sólidos como el fintech o las ciencias de la vida empiezan a mostrar signos de desaceleración. El capital, en un contexto de menor liquidez y más prudencia, se está concentrando en menos operaciones y más grandes, mientras las rondas seed siguen siendo el gran volumen de actividad: este año se han registrado en España 155 operaciones superiores a los dos millones de euros, de las cuales más de 70 están relacionadas con la IA.

