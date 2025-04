Maminat, la marca valenciana de cosmética natural que nació en la cocina de casa

Natalia Olmo, periodista y hoy empresaria en el sector de la cosmética natural, no responde al perfil de emprendedora ligado a una startup tecnológica ... pero en su trayectoria figura haber pasado por aceleradoras como Lanzadera o Las Naves, contar con reconocimientos internacionales y haber planteado un proyecto que nació para dar respuesta a una necesidad social... como la mayoría de startups. Hoy aquella idea que nació en la cocina de su casa se ha transformado en una de las marcas de referencia de cosmética natural en España y ha pasado de tener seis referencias a 40 y de producir 15 unidades a tiradas de un millar.

Ese milagro se llama Maminat, lo fundó como tal en 2017 y este 2025 se encuentra inmerso en un plan de expansión de productos (nuevos lanzamientos entre mayo y octubre) y de mercados, pues aterrizará este verano en Japón, meca de la cosmética, lo que supone un salto cualitativo muy importante. «Todo desde Valencia», remarca Olmo, que hoy no cambiaría las cremas por el micrófono. «Me costó mucho emprender y ahora no me imagino no emprendiendo», confiesa a LAS PROVINCIAS.

Para llegar hasta aquí hay que retroceder hasta la Natalia Olmo de 2011, presentadora de informativos en una cadena local y, por tanto, sometida a largas sesiones de maquillaje y peluquería. «Aquello tan constante me causó una erupción de granitos y tuve que acudir al dermatólogo. En un primera consulta me recomendó un tratamiento muy agresivo que, además, era fotosensible. ¡Imagínate eso en Valencia y en época de primavera!«, recuerda. No satisfecha, buscó una segunda valoración que acabó con un diagnóstico: acné cosmético, una afección provocada por el uso de productos con componentes comedogénicos.

¿Solución? Cambiar de productos a través de unas fórmulas magistrales de farmacia y el uso de productos naturales, lo que conllevó un importante desembolso económico pues, además, no estaba de moda la etiqueta de 'natural'. Su curiosidad la llevó a leer sobre la materia e interesarse por la cosmética natural y el maquillaje libre de aceites. De ahí, a apuntarse a un taller «en plan 'do it yourself' para aprender a conocer los productos naturales«, comprarse un set para hacer pinitos en casa y hacer cursos de aromaterapia y cosmetología. Autodidacta total »realizando fórmulas de todo tipo en la cocina de casa para autoconsumo« y buscando los ingredientes en La Calderona. «Nuestra naturaleza puede ser un gran supermercado cosmético», resalta.

Maminat tiene en la actualidad líneas de cuidado de la piel del rostro, cuerpo y cabello; de maquillaje y, desde el pasado febrero, para bebés y niños

Los cajones empezaron a llenarse de tarros con cremas, champús y otros productos elaborados en sus fogones, así que, como buena comunicadora, hizo una página de Facebook porque le sobraba producto y quería compartirlo, echar una mano a quienes tenían el problema que ella había conseguido solucionar. «Preparaba cinco litros de un champú y decía: '¿Alguien quiere?'. ¿Qué iba a hacer yo con tanto? Lo probaban y les encantaba», afirma.

«Madre mía, esto tiene que pasar registros sanitarios y demás y yo lo hago como mera afición en la cocina de mi casa», se dijo. Así que decidió aprovechar las oportunidades que Valencia brinda a los emprendedores y presentó su proyecto a Lanzadera de Juan Roig. «Trabajaba con flores, hacía cremas, no tenía equipo pero sí un proyecto», explica Olmo. Y así fue como entró en uno de los programas de la aceleradora, momento en que tuvo que plantearse, en un primer momento, una excedencia en su trabajo como profesora en un centro concertado y como responsable de comunicación de Escuelas Católicas.

De la cocina al laboratorio

Fue el punto de inflexión de su proyecto, que fue tomando la forma de negocio: de seis a 40 referencias, de fórmulas elaboradas en una cocina a un laboratorio, de 15 unidades vendidas a 1.000 o 2.000, etc. Y hasta tuvo que tomar la decisión de colgar su profesión de toda la vida a pesar de un primer año complicado «porque estás acostumbrado a recibir un sueldo a comienzos de mes». «Lo pasé muy mal el primer año y me costó hacer clic y cambiar el chip», comenta.

Haber emprendido con más dinero ahorrado o tener en cuenta «que emprender es un 24/7» son algunos de los aspectos que pone sobre la mesa para tener en cuenta a la hora de iniciar una aventura de este tipo. «Creo que con el esfuerzo y el ahínco se consigue todo. Lo que yo no quería era construir un proyecto que casi desde los primeros meses tuviera que buscar rondas de inversión, que entraran fondos y dejara de ser mi proyecto para, digamos, venderme a la rentabilidad. En estos momentos la situación ya es distinta pues Maminat ya tiene mayor valor en el mercado y ahora sí que estaría abierta a hablar con inversores», detalla Olmo, cuya empresa cuenta con líneas de cuidado de la piel del rostro, cuerpo, cabello, línea de maquillaje y, desde el pasado febrero, línea para el cuidado de la piel de los bebés y niños.

Así, esta nueva gama -denominada Maminat Kids- incluye dos productos: una crema para pañal y un gel-champú para bebés, formulados con ingredientes 100% naturales y ecológicos, y pensados para cuidar y proteger la piel más sensible. «Tengo dos nenes pequeñitos. Cuando una es madre o está embarazada, empieza a buscar productos que cuiden y respeten lo máximo a sus niños y la verdad es que en el mercado hay pocos, además de que lo que se vende como infantil y de bebé realmente no es saludable. Vi que había una posibilidad en el mercado», reflexiona. Olmo reconoce estar «muy contenta» con la evolución de su hobby y ahora va a lanzar «un proyecto más personal» relacionado con formación online para enseñar a otras personas cómo construir una marca.

¿Recomendaría a otras personas dejar su trabajo como asalariados y emprender? «Plantearía tres preguntas: la primera si está dispuesto a estar conectado con el proyecto 24 horas al día; la segunda, qué inversión económica requieres para llevar a cabo eso que quieres hacer porque necesitas fondos que cubran tus necesidades básicas durante 12 meses si no sale bien. Y la tercera es más emocional: escucha lo que te pide el alma. Y si te pide que tienes que emprender, y a las otras dos preguntas la respuesta fue que sí, adelante, hazlo. No mañana, hazlo hoy», comparte Olmo.