La empresa de videojuegos que ha llevado sus productos a otro nivel: una propuesta transmedia

Un videojuego que no se detiene al salir de la pantalla, sino uno que se transforma en un universo de posibilidades. Mansion Games es un ... estudio independiente que apuesta por un modelo transmedia, con un enfoque innovador que demuestra que los relatos pueden crecer sin fronteras y conectar con su público a través de distintos formatos. Una empresa que forma parte del Start IN Up Program, el programa de emprendimiento de Madrid in Game.

La compañía fundada por Víctor Fernández, un diseñador de videojuegos, y Mar Gallardo, una filóloga, nace en 2019 con la idea de crear un estilo propio capaz de combinar una narrativa y distintos géneros, personajes carismáticos, un arte muy cuidado y una banda sonora que sumerge en la historia. El modelo nace a partir de los gustos personales de los autores, plasmando su pasión y conocimiento por los videojuegos, así como también su gusto por el cine, la literatura y el movimiento indie, para luego representarlo en sus propias creaciones, «En Mansion Games, todo lo que nos ha marcado se transforma en mundos con personalidad, donde el jugador no sólo juega, sino que siente que forma parte de algo vivo, hecho con intención y con alma», afirma la empresa.

Aunque fiscalmente la empresa está registrada en Baleares, sus fundadores operan desde Valencia y ya se encuentra en proceso de traslado a la ciudad. Por el momento operan bajo la modalidad de teletrabajo, aunque la gestión se realiza desde la capital valenciana. Además, colabora con distintas empresas locales y ha iniciado los trámites necesarios con las administraciones pertinentes para ser reconocida, a todos los efectos, como una empresa valenciana. El equipo está formado por ocho personas, además de varios colaboradores que refuerzan distintas áreas del proyecto. El equipo principal se compone de un Producer & Game Designer, un Chief Operating Officer, un Coder & Lead Artist, un Coder, un Pixel Artist & 2D Animator, un 3D Artist, un 2D Artist y un Graphic Designer. Por otro lado, cuentan con colaboradores clave que aportan su experiencia: un Illustrator, un Composer & SFX Artist, un Crowdfunding & Marketing Consultant y un especialista en Marketing & Communication.

Gracias a esta combinación de perfiles profesionales, se logra una fusión de talento cretivo, técnico ny estratégico para el proyecto, que comenzó con 'Operation Highjump: The Fall of Berlin', el primer proyecto de este estudio, con un equipo de tan solo diez personas. Desde el inicio, tuvieron claro que su objetivo no era crear un juego aislado, sino dar forma a todo un universo narrativo a su alrededor. El juego trata de los últimos días de la Segunda Guerra Mundial y rinde homenaje a aquellos héroes que formaron parte de las resistencias europeas enfrentadas al régimen nazi. Al mismo tiempo, explora los misterios que quedaron tras el conflicto: el saqueo de obras de arte, los secretos tecnológicos y los experimentos armamentísticos. Lo que dará paso a una narrativa distina, con un toque conspirativo y tensiones dentro de uno de lso conflictos más importantes de la historia.

Su objetivo principal pasa por entregar una autonomía completa al jugador. Él decide hasta dónde quiere llegar y cómo hacerlo, ya sea a través del propio juego o de los distintos elementos transmedia que ofrece la plataforma. Es aquí donde el universo del juego se expande, la posibilidad de ser parte aumenta e invita a recorrerlo desde todos sus ángulos posibles. Pero no ha sido nada fácil llegar donde se encuentran hoy, como cualquier emprendimiento, este presentó una serie de problemas y fallos en el camino, pero que sin duda han sido necesarios para el desarrollo, «Ha sido un camino largo, exigente, y a veces impredecible. Siempre decimos que el desarrollo de videojuegos no es una carrera de velocidad, sino una carrera de obstáculos y resistencia. Por el camino hemos cometido errores, claro, pero también hemos aprendido lecciones valiosas», comenta la compañía.

Uno de sus grandes logros ha sido poder colaborar con héroes de la industria del videojuego, como Alfonzo Azpiri, creador de la última portada de Operation Highjump y Chris Huelsbeck, compositor de bandas sonoras que ha creado una especial para el juego. «Trabajar con ellos ha sido, sin duda, cumplir un sueño de infancia: jugábamos a sus juegos y nunca imaginamos que algún día los conoceríamos en persona y trabajaríamos con ello», explica la empresa.

A pesar de que actualmente se encuentran centrados en su proyecto inicial, Operation Highjump: The Fall of Berlin, los promotores de la compañía comentan que han iniciado la preproducción de su siguiente proyecto. No hay muchos detalles de él, pero aseguran que será una creación más técnica y creativa, sin perder su forma de ver los videojuegos.