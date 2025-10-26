Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva deja 201.546,99 euros a un único acertante este sábado
Sede del Banco de España Óscar Chamorro

Solo dos de cada diez españoles logra guardar el 20% de sus ingresos en la hucha

La tasa de ahorro de los hogares españoles cayó al 12,4% en el segundo trimestre del año, según el INE

Clara Alba

Clara Alba

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:04

Comenta

Ocho de cada diez españoles consiguen ahorrar de forma regular u ocasional. Sin embargo, solo dos de cada diez alcanza el nivel recomendado de destinar ... el 20% de los ingresos mensuales al ahorro, según el II Estudio de Conductas sostenibles de la población española realizado por Triodos Bank. Los autores del estudio apuntan a que, en España, la cultura del ahorro sí que está arraigada, al menos como intención ocasional. Otra cosa es que se consiga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional de hoy sábado toca en un municipio famoso por los rodajes históricos
  2. 2 La oscarizada película que se emite este sábado gratis en televisión: «Te engancha y sientes que has estado en un viaje»
  3. 3 Arrestado por incendiar el vehículo de su exjefe en Torrent
  4. 4 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este domingo en la Comunitat Valenciana: lluvias y frío
  5. 5 El coche de Regreso al Futuro estará expuesto en Valencia el 31 de octubre
  6. 6 Melissa deja al menos tres muertos en el Caribe y amenaza con convertirse en un trágico huracán en Jamaica, Haití o Cuba
  7. 7

    La dana detuvo el reloj en las casas de Tonica y Mónica
  8. 8 El tiempo que hará durante el Medio Maratón de Valencia, hora a hora: atención a la lluvia y el viento
  9. 9

    El gran atasco de las carreteras del subsuelo: la dana afectó a 890 kilómetros de tuberías de la red de alcantarillado
  10. 10 Vandalizan la sede del PP valenciano con pintadas que simbolizan manos manchadas de sangre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Solo dos de cada diez españoles logra guardar el 20% de sus ingresos en la hucha

Solo dos de cada diez españoles logra guardar el 20% de sus ingresos en la hucha