El sector citrícola urge «un plan Marshall» ante una nueva reducción de cosecha

El campo valenciano clama ante una nueva campaña de cítricos en la que la producción será menor. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ... ha lanzado un mensaje directo a las administraciones para pedir «un plan marshall dotado con un presupuesto potente, para reimpulsar nuestra citricultura» después de que la producción prevista haya caído un 8%.

La campaña de este curso ha estado condicionada por las tempraneras granizadas. La Conselleria de Agricultura informa de un aforo de 2.509.950 toneladas para la campaña citrícola 2025-26, lo que representa un descenso de 217.126 toneladas de cítricos menos que en la campaña precedente.

Sin embargo, desde el sector aseguran que la bajada de producción se ha convertido en «una preocupante tendencia» que se arrastra desde hace varios años por causas como el abandono de los campos, la elevada edad de las plantaciones o el minifundismo, entre otras causas. De hecho, las cifras de este año son un 13% inferiores a las de hace dos temporadas, un 17,9% inferior al promedio de las últimas cinco y un 23,2% inferior al promedio de las últimas diez.

Por ello, los productores reclaman medidas concretas para cambiar la situación. En concreto, los agricultores se marcan como objetivo optimizar la reestructuración de las explotaciones, facilitar la reconversión varietal, acabar con la 'pinyolà', recuperar campos abandonados y otras iniciativas complementarias como la mejora del seguro agrario, la autorización de más materias activas fitosanitarias, el control de la fauna salvaje o la lucha contra los robos.

Por ello, como explica Cristóbal Aguado, presidente de la asociación agraria, «es necesario destinar un presupuesto suficiente para afrontar estos desafíos pendientes que, bien abordados, afianzarían nuestro liderazgo a largo plazo en el mercado europeo».

Sin embargo, desde AVA-ASAJA esperan «una rentabilidad digna» para los citricultores que dispongan de una cosecha aceptables debido a la calidad de las naranjas y mandarinas, así como a la recogida temprana que puede provocar un incremento del precio en origen de hasta del 25%, como en el caso de la variedad Clemenules.

Pese a ello, buena parte de los productores terminarán perdiendo dinero esta campaña, ya que «los altos costes de producción, sobre todo en riego y control de plagas, y las mermas de cosecha» afectarán de forma directa a los agricultores valencianos.