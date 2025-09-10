El salario mínimo soñado para 2026

Nacho Ortega Valencia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:35 Comenta Compartir

El salario mínimo interprofesional en España está fijado en 2024 en 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas. 16.576 euros al año. 1.381,33 euros si se prorratea en 12 pagas. Todo en bruto. Para el año 2026, tanto el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz como los principales sindicatos quieren ir un paso más allá y acercarse al salario medio que se cobra en España.

La Carta Social Europea aconseja que el SMI se aproxime al 60% del salario medio, y el salario medio en España en 2025 se estima en unos 2.290 euros al mes (aproximadamente 32.000 euros anuales brutos), según los datos que reflejan las subidas salariales del primer trimestre de 2025.

Esto implicaría que el SMI deseado debería rondar los 19.200, algo que todavía queda lejos del actual. Por este motivo, desde el Gobierno y los sindicatos se han propuesto como objetivo que la subida del próximo año del salario mínimo no sea lineal, como en años anteriores (subió 50 euros en 2025 o 54 en 2024), sino que de un salto cuantitativo.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cree que debe subir «claramente por arriba del coste de la vida», es decir, muy por encima de la inflación. Y ya ha hecho sus cálculos. Para acercarse a ese 60% del salario medio, ha apuntado que debe acercarse a los 1.300 euros por 14 pagas. 18.200 euros al año. Y para conseguirlo se debería aprobar para 2026 una subida de más de cien euros, el doble que la de este año. Esto dejaría un sueldo bruto, prorrateado en 12 pagas, de más de 1.500 euros al mes. Exactamente 1.516,6.

El mecanismo

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha confirmado cual será el procedimiento a seguir. «La secuencia de subidava a ser exactamente igual a la de años anteriores. Convocaremos a la mayor brevedad a la Comisión de Expertos, a la que se dotará del mandato de que establezca cuáles son los parámetros que el Gobierno debería tener en cuenta para elevar el salario mínimo». De esta manera, el secretario de Estado ha recalcado que deberá ser la Comisión de Expertos la que recomiende al Gobierno una cifra para la subida del próximo año, y se convocará a los agentes sociales y a la patronal para intentar acordar con ellos una cifra del SMI como «todos los años».

La ministra de Trabajo aseguró además que acatará la recomendación que le haga la comisión, por lo que la nueva subida del salario mínimo se situará en la franja que ellos establezcan, aunque buscará acordar la cuantía concreta en la mesa del diálogo social, tal y como sucedió este año, aunque no consiguió el apoyo de los empresarios, que rechazaron el aumento por la fuerte escalada de los costes laborales.