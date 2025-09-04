Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
Pasajeros en la estación de Joaquín Sorolla. Iván Arlandis

Retrasos de hora y media en la alta velocidad entre Valencia y Madrid por la caída del servidor informático de Adif

El gestor de la red ferroviaria informa de que el problema afecta a todos las líneas con salida y llegada a la capital, pero mantiene que ya ha comenzado a restablecerse la circulación | Renfe anuncia cambios y cancelaciones gratuitas

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:44

La línea de alta velocidad entre Valencia y Madrid se ha visto afectada por la caída de los servidores informáticos del gestor público de la red ferroviaria.

El fallo en los servidores ha ocasionado paradas y retrasos de los trenes de alta velocidad con origen o destino en Madrid, entre ellos los que salen desde la estación de Joaquín Sorolla, que ya acumulan retrasos cercanos a la hora y media respeto a su hora prevista de salida original.

La caída del sistema ha afectado a la totalidad de la línea. Sin embargo, desde Adif aseguran que los equipos de respaldo han seguido en funcionamiento, por lo que la circulación empieza a restablecerse de forma progresiva.

No obstante, la incidencia todavía no está resuelta, por lo que los retrasos podrían incluso ser mayores en los desplazamientos entre Valencia y Madrid durante las próximas horas.

Asimismo, desde Adif indican que ante una situación de estas características resultado complicado determinar el número de trenes afectados, aunque aseguran que todos aquellos que tenían previsto salir desde Valencia rumbo a Madrid, o viceversa, sufren demoras.

Por su parte, las operadoras han empezado a tomar medidas ante la situación. Renfe ha anunciado en su cuenta oficial de información de X cambios y anulaciones gratuitas para los billetes de los trenes afectados durante toda la jornada.

