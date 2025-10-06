Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Supremo cita de nuevo a Ábalos y a Koldo el 15 y el 16 de octubre tras el informe de la UCO
Pedro Sánchez. EFE

El retraso de España con los fondos europeos obligará a gastar en menos de un año la mitad del dinero

Varios países comunitarios piden a Bruselas una flexibilización del límite que finaliza en agosto de 2026

José A. González

José A. González

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:56

Comenta

Casi 80.000 millones en apenas once meses. Ese es el desafío que enfrenta Moncloa para abordar lo que resta de 2025 y 2026. El ... límite es agosto del próximo año: la fecha de caducidad que la Comisión Europea ha fijado para que los Estados miembros agoten los fondos comunitarios del programa Next Generation, cuya transferencia comenzó en 2021.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  3. 3 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  4. 4 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera
  5. 5

    Detenido por violar a su hija en plena calle junto a su otro hijo
  6. 6 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  7. 7

    Carta de amor a un símbolo: Valencia se rinde, como siempre, al Himno Regional
  8. 8 El pueblo medieval entre murallas a 40 minutos de Valencia para una escapada de otoño
  9. 9

    Sanidad aparca las operaciones de refuerzo contra la lista de espera tras no lograr reducir el número de pacientes
  10. 10

    El Teologado de El Vedat entra en el Olimpo de la arquitectura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El retraso de España con los fondos europeos obligará a gastar en menos de un año la mitad del dinero

El retraso de España con los fondos europeos obligará a gastar en menos de un año la mitad del dinero