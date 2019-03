La reestructuración de Ford amenaza la mitad de la producción de Almussafes

La transición al coche eléctrico se suma a la lista de deberes

Ya no es sólo adaptarse a la demanda de vehículos, sino que los propios vehículos están cambiando. La transición del motor de explosión hacia el eléctrico trae consigo una reducción de las necesidades de los fabricantes. No se necesitan componente como los tubos de escape o el resto de elementos vinculados al motor, sino que el volumen de aislante es más reducidos, impactado en el sector del plástico. Sólo en el caso de Ford Almussafes se apunta a que no se requerirá a 7.000 trabajadores de los 24.000 que hay actualmente, según los cálculos del alemán Instituto Fraunhofer.