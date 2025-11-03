Un reconocimiento al esfuerzo del sector agroalimentario valenciano

María Agulló Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:31 Compartir

El sector agroalimentario valenciano vuelve a poner en valor el trabajo y la innovación de las empresas que se esfuerzan por dignificar una profesión fundamental. El próximo jueves 6 de noviembre a las 18 horas, se entrega una nueva edición de los Premis Agro, organizados por el diario LAS PROVINCIAS, con la colaboración de Banco Santander, como Global Partner, Patatas Aguilar, Kiwa y el Comité de Gestión de Cítricos (CGC).

Los galardones reconocen este año la labor de Madeinplant, Frumesa, los hermanos Monrabal, Quesos Catí, María Elvira Chorques, Rubén Bartual y José Miguel Ferrer.

La Rotativa, el espacio de eventos situado en la antigua planta de impresión del periódico, acogerá un encuentro que reunirá a profesionales del ámbito agrario y agroalimentario de la Comunitat Valenciana. La jornada contará con la intervención del conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, y culminará con la entrega de los galardones.

El jurado de los Premis Agro 2025 ha estado formado por Carles Peris, secretario general de La Unió Llauradora; Cristóbal Aguado, presidente de AVA-Asaja; Constanza Rubio, directora de la E.T.S.I. Agronómica y del Medio Natural de la Universitat Politècnica de València (UPV); Inmaculada Sanfeliu, presidenta del Comité de Gestión de Cítricos (CGC); José Miguel Lorente Ayala, director de Instituciones de Banco Santander; y Jorge Alacid, jefe de Coordinación de LAS PROVINCIAS.

Programa

La bienvenida correrá a cargo de María José Carchano, redactora de LAS PROVINCIAS, que presentará el acto. A continuación, el jefe de Coordinación del diario, Jorge Alacid, moderará una entrevista con el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, en la que se ofrecerá una radiografía actual del sector agroalimentario en la Comunitat Valenciana.

A partir de las 18.30 horas tendrá lugar la entrega de los galardones. En esta edición, el jurado ha reconocido el trabajo de siete empresas y profesionales por su labor y dedicación dentro del sector agroalimentario valenciano.

El Premi Agro a la Innovación distingue a proyectos que impulsan la tecnología, la digitalización y la investigación en este ámbito. Este año, el reconocimiento recae en Madeinplant, una empresa ubicada en el área científico-empresarial del Parc Científic de la Universitat de València, que desarrolla y aplica herramientas biotecnológicas de precisión para obtener variedades vegetales que respondan a los retos del sector.

Con sede en Oliva, la empresa Frumesa se llevará el Premi Agro 2025 en la categoría de Exportación, gracias su a sólida trayectoria en la distribución de frutos secos y su capacidad para alcanzar mercados internacionales. La empresa, fundada en 1972, nació con el objetivo de elaborar productos de la máxima calidad y consolidar su presencia tanto en el mercado nacional como en el exterior.

En la categoría de Integración Medioambiental, el Premi Agro es para Hermanos Monrabal, formado por Javier Monrabal, miembro de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), y su hermano Jorge Monrabal, ingeniero agrónomo. La empresa ha apostado por un sistema pionero de producción hidropónica en invernadero, que la ha convertido en uno de los principales productores de tomate hidropónico de la Comunitat Valenciana. Actualmente cultivan tres variedades: Rosa del Maestrat, Híbrido Óptima y Valenciano, todas ellas con un excelente comportamiento en hidroponía. Este tipo de producción e infraestructura es poco común en la Comunitat Valenciana y permite aumentar el rendimiento y ahorrar el agua utilizada.

El Premio a la Transformación Agroalimentaria recae en Quesos Catí, un proyecto que simboliza la unión entre tradición y desarrollo rural. En 1999, Miguel Vives Viñals regresó a su localidad natal para poner en marcha una iniciativa que hoy se ha consolidado como la Cooperativa Quesos de Catí. Su labor destaca por elaborar quesos de cabra ecológicos desde 2004, convirtiéndose en una cooperativa agroalimentaria de referencia en la Comunitat.

El galardón a la Iniciativa Joven ha sido para Rubén Bartual, un agricultor valenciano de 28 años que ha impulsado la tienda online 'Las mejores naranjas', un proyecto que apuesta por la venta directa de cítricos sin intermediarios, garantizando la frescura, cercanía y calidad propias del producto valenciano. En la web www.lasmejoresnaranjas.es se presenta como una iniciativa de 'agricultores afectados por la dana', recordando que con cada compra se contribuye a su recuperación. Su empeño por reinventarse en un momento adverso lo convierte en un ejemplo de compromiso con el campo valenciano.

Finalmente, el Premio Agro a Toda una Vida-Trayectoria rinde homenaje a José Miguel Ferrer, doctor ingeniero agrónomo con más de cuatro décadas dedicadas al servicio público, la docencia universitaria y la divulgación. En buena medida, Ferrer es considerado el impulsor de la implantación de la PAC en la Comunitat Valenciana, además de haber sentado las bases y ordenado las políticas públicas que propiciaron el desarrollo de la industria alimentaria. Su conocimiento, su trayectoria y su talante lo han convertido en un referente para todo el sector agroalimentario.