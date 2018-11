Rafael Pardo: «El Gobierno no dice cuándo ni cómo equiparará las cotizaciones a los ingresos» El presidente de ATA en la Comunitat, Rafael Pardo. / damián torres El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en la Comunitat reclama al Ejecutivo una cuota baja para los trabajadores con más dificultades y critica la falta de concreción en las medidas anunciadas ELISABETH RODRÍGUEZ VALENCIA. Lunes, 5 noviembre 2018, 00:13

Los autónomos se han convertido en el centro de la actualidad en las últimas semanas ante la batería de medidas anunciada por el Gobierno, las cuales no han calado demasiado bien en el colectivo. El presidente de la Asociación de los Trabajadores Autónomos (ATA) en la Comunitat, Rafael Pardo, critica la falta de concreción del Ejecutivo a la hora de proponer medidas para impedir que la subida del salario mínimo conlleve un incremento de la cuota mensual. Además, Pardo alerta sobre el perjuicio de otras iniciativas como eliminar la tarifa plana u obligar a pagar por contingencias.

-¿Cómo afecta a los autónomos la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)?

-Al autónomo le afecta de dos maneras. Primero, los que tienen asalariados, que son uno de cada cuatro. Esto es, más de 400.000 en España y más de 40.000 en la Comunitat. Para ellos, se incrementará el coste total salarial en 3.000 euros al año. Segundo, afecta a la propia cuota del autónomo. Según nuestros cálculos, ello supondría un incremento de la cuota mínima de 35 euros al mes, 420 euros al año, lo que afectaría al 80%. Precisamente, la semana anterior se aprobó una proposición no de ley para desvincular esta subida del SMI de la cotización.

LAS CLAVES «Es obligación de la Administración invitar a que haya más autónomos emprendedores» «La única forma para que la subida del salario mínimo no eleve la cuota es con una disposición extraordinaria» «Uno de cada tres empleados por cuenta propia tiene ingresos reducidos» «A cambio de obligar a los trabajadores a pagar más, al menos las prestaciones deberían mejorar»

-Sin embargo, el Gobierno salió a toda prisa para asegurar que esta medida no afectaría a las cuotas...

-Ha habido mucha confusión con este tema y muchas rectificaciones. Pero la alarma que lanzamos es real, si no se hacía nada, la subida del SMI suponía una subida brutal de la cuota. La única forma de que no afecte es aprobando una disposición expresa, que es lo que solicitamos y lo que ha solicitado el propio Congreso de Diputados. Esta proposición no de ley no es de obligado cumplimiento, pero PSOE y Podemos se han abstenido por lo que no debería haber problemas para que salga adelante.

-¿Y qué hay de la promesa anunciada de equiparar la cotización con los ingresos reales?

-Eso se ha dicho desde el Gobierno, pero no se dice cuándo se aprobará ni de qué manera. El propio acuerdo dice que se aprobaría en 2019, con lo cual no estará para el 1 de enero, que es cuando se subirá el SMI y, por tanto, la cuota. No han concretado si será por tramos o por ingresos. Nosotros exigimos que para el 1 de enero, la cuota se quede en la media de estos años. En cuanto a la propuesta, nos parece bien buscar una solución para los autónomos con ingresos mínimos. Habría que establecer una cuota reducida independiente de la tarifa plana, ya que uno de cada tres autónomos tienen ingresos reducidos. La necesitan.

-¿Qué opinan de la iniciativa para combatir los falsos autónomos?

-Es una reforma de la legislación laboral en la que se dispone que aquellos trabajos realizados o servicios prestados para un único pagador se consideran relación laboral. Esto nos parece bien pero en la práctica no cambia tanto, porque es el mismo criterio seguido en las inspecciones.

-¿Creen que el Gobierno era consciente de cómo afectaría a los autónomos la subida del SMI?

-La sensación que tuvimos es que el Gobierno no se había percatado de la situación. En cuanto se lo dijimos, reflexionaron. En las negociaciones dicen que van a buscar una solución, pero a priori la sensación fue que no tenían conocimiento de ello y de ahí las rectificaciones.

-El equipo de Sánchez también plantea subir las bases en función del tipo de cotización para, así, acceder a más prestaciones...

-Ellos quieren vincular la subida de la base de cotización con el tipo, es decir, con el porcentaje que se paga de dicha base, que ahora está en un 29,9%. Ellos quieren que la cotización por contingencias para acceder a prestaciones sea obligatorio, sin embargo, nosotros les pedimos que para obligar a los autónomos a cotizar más, al menos dichas prestaciones deben mejorar. Ellos nos proponen que para que el tipo no suba más de un 1,4%, se debe subir, a cambio, la base mínima un 12%. Está claro que cuanto más se cotice, accedes a más derechos, pero nosotros abogamos por que esa subida sea voluntaria. Queremos desvincular ambas negociaciones: por un lado, la subida de la base y, por otro, la del tipo para las prestaciones. Nos parece un chantaje ligar las dos cuestiones. En cuanto a la subida de la base, no queremos que suba más del 1,25%.

-¿Qué prestaciones son las más precarias e insuficientes?

-La del cese de la actividad. El autónomo cobra el paro la mitad de tiempo que alguien en régimen general y las condiciones de acceso son tan duras que la prestación se le concede sólo al 40% de los que la piden. Imagina, estar pagando por ella y que luego te la denieguen. Abogamos también por un subsidio de cese de actividad no contributivo. El Gobierno nos plantea que para mejorar las prestaciones se suba la cotización un 4%, nosotros solo estamos dispuestos hasta un 1,3%.

-¿Cómo valoran la propuesta de eliminar la tarifa plana?

-Es obligación de la Administración invitar a que haya más autónomos emprendedores. Si luego muchos cierran, pues mala suerte, pero otros han tenido éxito. Nos parecen muy simplistas esos prejuicios a la tarifa plana. Sería como decir que como hay muchos accidentes de tráfico pues se prohibe la circulación.