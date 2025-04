Los puntos de carga rápida para coches eléctricos se disparan un 70% en año y medio

Una decena de vehículos Tesla haciendo cola para cargar sus baterías en una electrolinera ubicada en la ruta entre la Comunitat y Madrid se convirtió ... en la imagen viral de la pasada Semana Santa. La llamativa postal alimentó las dudas respecto a la red de cargadores española. ¿Era suficiente para la cantidad de vehículos eléctricos con los que contaba el país? La respuesta para los expertos era clara. «La infraestructura es suficiente para el parque eléctrico que hay hoy en día», comentaban desde la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive).

Sin embargo, achacaban la acumulación de usuarios en puntos muy concretos a la falta de un mapa común y a la escasez de puntos de carga ultrarrápidos (aquellos con una potencia superior a 50Kw, que permiten una carga casi total del 'depósito' en apenas treinta minutos) en funcionamiento en algunas rutas concretas.

Un año después, los vehículos eléctricos representan un 14,2% del total de las matriculaciones –un 15% en el caso de la Comunitat Valenciana– y su presencia en las carreteras españolas es cada vez más común. Sin embargo, su crecimiento es algo más lento que el de la red de cargadores, que en algunas regiones, como es el caso de la Comunitat, ha experimentado un aumento muy considerable en los últimos años.

Allá por abril de 2023, el territorio valenciano contaba con 3.374 puntos de carga para vehículos enchufables. La última cifra aportada por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), correspondiente al primer trimestre de 2025, muestra que la región ya dispone de 4.700 dispositivos públicos para recargar la batería.

Los trámites burocráticos eran uno de los principales enemigos del sector de la electromovilidad para la puesta en marcha de puntos de recarga, ya que, según explicaban desde Aedive, la activación de una nueva zona de cargadores puede llegar a extenderse entre 12 y 18 meses. La sensación, teniendo en cuenta los últimos datos, es que ese proceso se está agilizando no solo en la Comunitat, sino también a nivel nacional. Desde enero a marzo, la red de carga valenciana ha crecido un 13%, aunque sigue existiendo un gran número de cargadores que pese a estar instalados no se encuentran operativos. En concreto, la Comunitat cuenta en la actualidad con 1.476 puntos de carga que no están en funcionamiento.

Más allá de la cantidad de zonas de recarga, hay dos elementos que pueden resultar diferenciales para el propietario de un coche enchufable: la existencia de un mapa unificado que agrupe todas las zonas en las que se puede cargar el vehículo y la disponibilidad de un número suficiente de puntos de carga rápida que evite largas colas o esperas de más de 30 minutos para un repostaje.

Respecto a la primera, la puesta en marcha del mapa 'Reve', presentado la semana pasada por la Ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, contribuye, según explicaba la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, la semana pasada, a eliminar «una de las principales barreras que aún perciben los conductores: la incertidumbre sobre dónde y cómo recargar».

Sobre la presencia de puntos rápidos de carga, la Comunitat también ha experimentado una evolución muy notable en los últimos tiempos. Concretamente, desde final de 2023, el número de electrolineras con potencias superiores a los 50 Kw se ha disparado un 70% en la Comunitat, hasta alcanzar los 1.054 puntos en los que el repostaje de la mayoría de vehículos eléctricos requeriría menos de media hora.

En la actualidad, la región dispone de más de 800 puntos de entre 50Kw y 150Kw, 155 cargadores de más de hasta 250 Kw y ya roza el centenar de puntos de más de 250 Kw. Es cierto que en los últimos tres meses se ha producido una reducción del número de cargadores operativos de mayor potencia. Sin embargo, ha incrementado considerablemente la cifra de dispositivos de menor potencia y de potencias entre 50 Kw y 150Kw.