¿Se puede cancelar un préstamo una vez firmado? El Banco de España anuncia las condiciones

Los motivos para la solicitud de préstamos han ido evolucionando a lo largo de los años, anteriormente se reservaban para gestionar el pago de bienes perdurables, como coches, muebles, electrodomésticos..., pero actualmente muchos españoles se endeudan para asuntos más triviales como puede ser irse de vacaciones o comprarse el teléfono de moda.

Según la Asociación de Usuarios Financieros, la demanda de crédito ha superado el doble que hace cinco años, concentrando los viajes y las vacaciones el 16,30% de la de la demanda de préstamos. No obstante, puede presentarse la situación en la que meditándolo fríamente, se cambie de opinión y se quiera renunciar a un préstamo pedido de manera inmediata, y que repensándolo, esté por encima de las posibilidades económicas. La pregunta que surge es: ¿Se puede renunciar a un préstamo ya firmado? La respuesta es sí.

Condiciones para cancelar un préstamo

La Ley 16/2011 de contratos de créditos al consumo reúne el derecho de desistimiento, una herramienta que permite al consumidor cancelar un contrato de préstamo cumpliendo un plazo determinado sin penalizaciones. El Banco de España lo aclara: 'Nos asiste el derecho a cancelarlo en los primeros 14 días, sin necesidad de justificar la decisión y sin penalización'

Sin embargo, hacerlo supone la devolución del importe total de préstamo y puede acarrear algunas tareas administrativas, pese a que ofrece a la persona la oportunidad de replantearse su decisión y buscar otras opciones más favorables.

Cómo renunciar a un préstamo una vez firmado

El paso inicial para ejercer el derecho de desistimiento consiste en examinar el contrato que se ha firmado. En este debe detallarse de manera precisa el tiempo a disposición para su ejecución, además de incluir las directrices, a quién acudir y por qué métodos para desvuncularse del préstamo.

Seguidamente, la persona deberá mandar un escrito a la entidad financiera oportuna en el que se incluyan todos los datos identificativos. De igual modo, es de extrema importancia que se conserve una copia de este documento en conjunto con el comprobante del envío en el caso de que hubiera que presentar una reclamación. Cuando se haya enviado, el banco deberá informar al cliente del importe exacto a devolver y del plazo para realizar el pago. Desde ese momento, hay 30 días para devolver a la entidad el importe total del préstamo recibido, junto con los intereses cobrados teniendo en cuenta la decha de disposición del préstamo hasta la devolución.