La prima de riesgo se desploma a mínimos en España Durante la crisis que se prolongó de 2008 a 2012 fue uno de los principales indicadores de la salud económica de España

Un empleado de una empresa de servicios financieros sigue la evolución de las cotizaciones, en una imagen de archivo.

Nacho Ortega Valencia Martes, 7 de octubre 2025, 01:22

En el año 2008 la prima de riesgo era la protagonista diaria en España. Todo el mundo hablaba de ella porque era uno de los principales indicadores de la economía del país. Y con la crisis que había, esa prima cada día crecía más, y paso de estar casi a 0 hasta llegar a su máximo histórico en la era del euro en julio de 2012, cuando alcanzó los 616 puntos básicos.

¿Pero qué es la prima de riesgo realmente? En el ámbito económico se define como la diferencia que hay entre los intereses que se paga por una deuda de un país y los que se paga por la deuda de otro. Así, es la rentabilidad adicional que un inversor exige por comprar la deuda de un país en comparación con la deuda de un país considerado seguro y sin riesgo.

En la actualidad en España se calcula como la diferencia entre la rentabilidad del bono español a 10 años y la del bono alemán a 10 años, considerado el más seguro en la eurozona, indicando de esta manera el riesgo percibido por los inversores. Así, sirve como un indicador de la solvencia y la estabilidad económica y política de un país.

Y hoy en día, a fecha 6 de octubre de 2025, la prima de riesgo de España se sitúa en unos 54 puntos básicos, una cifra que ha ido cayendo en los últimos tiempos y que es el mínimo desde el año 2009, cuando en plena crisis no dejaba de apuntar hacia arriba. Este dato es tranquilizador para la economía de España, ya que una prima de riesgo alta eleva los costes de financiación del país, lo que puede llevar a recortes del gasto o subidas de impuestos, afectando indirectamente a las finanzas de todos los ciudadanos.

Este hecho, junto a otros datos macroeconómicos, ha hecho que e Consejo General de Economistas (CGE) haya mejorado en cuatro décimas su previsión de crecimiento del PIB para 2025, hasta el 3%. Para el CGE, que las agencias de calificación más importantes --Moody's, Fitch y S&P-- hayan mejorado la calificación de la deuda española y que la prima de riesgo española se sitúe en los 54 puntos básicos, supone un importante alivio para la mejor colocación de deuda y alienta las inversiones extranjeras.

Cómo leer la prima de riesgo

- Una prima de riesgo elevada significa que el Estado debe pagar más intereses para financiar su deuda, lo que incrementa los costes públicos.

- Si la prima de riesgo sube, los gobiernos pueden verse forzados a realizar ajustes fiscales, como recortes de gasto o subidas de impuestos, para mantener el equilibrio presupuestario.

- Una prima de riesgo baja indica que los mercados confían en la capacidad del país para pagar su deuda, mientras que una prima alta puede señalar incertidumbre económica y política.

- Las decisiones económicas y financieras derivadas de una prima de riesgo elevada pueden influir en el resto de las inversiones relacionadas con el país, afectando a empresas, la bolsa y, en última instancia, las finanzas personales de los ciudadanos.