Qué ocurrirá si no se aprueban los Presupuestos La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / Efe Medidas sociales como la ampliación de la baja de paternidad o el aumento de la ayuda a la dependencia no entrarán en vigor, pero tampoco se subirán impuestos a las grandes empresas o las rentas altas EDURNE MARTÍNEZ Madrid Martes, 5 febrero 2019, 12:02

A pesar de que el Gobierno aprobó su proyecto de Presupuestos en Consejo de Ministros hace casi un mes, su entrada en vigor parece hoy más lejana que entonces. Después de que ERC presentara este lunes una enmienda a la totalidad del plan, el Ejecutivo tiene más complicado que nunca conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante las cuentas públicas de 2019. Pero, ¿qué ocurrirá si nunca se aprueban los Presupuestos de este año?

La batería de medidas de carácter social que proponen aún no se están aplicando y corren el peligro de no ponerse nunca en marcha. Eso sí, como el Gobierno contaba con estos obstáculos, decidió aprobar por real decreto las medidas más importantes antes de que finalizara el año. Así, la subida de las pensiones un 1,6% (las mínimas y no contributivas un 3%), el aumento del sueldo a los funcionarios y la subida del salario mínimo a 900 euros se aplica desde el día 1 de enero a pesar de no haber aprobado aún sus Presupuestos.

1 Paternidad

El proyecto de Presupuestos incluye la ampliación del permiso de paternidad para equipararlo poco a poco al de la madre. El calendario es el siguiente: este año 8 semanas de baja para los padres, en 2020 sube a 12 y en 2021 se llegaría a las 16 semanas, igual que la madre. Su impacto presupuestario es de 300 millones de euros.

Hacienda ha confirmado que en 2019 solo tendrán 8 semanas de baja los padres de hijos nacidos después de la aprobación de las cuentas, sin efecto retroactivo, por lo que si no salen adelante las cuentas, el permiso seguirá siendo de 5 semanas durante todo el año. La medida beneficiaría a más de 200.000 familias.

2 Vivienda

Si salen adelante los PGE, el Ministerio de Fomento invertirá 137 millones en poner en el mercado 20.000 viviendas en alquiler a precio asequible para personas o familias con ingresos limitados en ciudades con mayor tensión en precios, lo que supone destinar 6.850 euros por vivienda asequible. Además, se podrán dar ayudas al alquiler a los beneficiarios que abonen hasta 900 euros de renta de alquiler frente al límite de los 600 euros anteriores.

3 Reducción IVA

Las cuentas incluyen una rebaja del IVA en los productos de higiene femenina: Las compresas y otros productos verán reducido el IVA que soportan, que pasa del 10% al 4%. Los amantes de los animales también saldrían beneficiados de los PGE, ya que el IVA de los servicios veterinarios bajaría del 21% al 10%.

4 Educación

La dotación para becas sube un 10,2% hasta los 1.620 millones de euros. Y se recuperan las becas 'Séneca', con la que los universitarios pueden cursar un año en otro centro de España.

Asimismo, las cuentas prevén un gasto de 25 millones de euros para ayudas de comedor para familias en situación de precariedad. Y se busca la universalización de la escuela de 0 a 3 años. Se facilitará que los ayuntamientos puedan destinar parte de su superávit a financiar y mejorar las escuelas infantiles, lo que supone un impacto de 300 millones.

5 Desempleo

Los parados de más de 52 años recuperarían el subsidio de 430 euros que el Gobierno de Mariano Rajoy situó a partir de 55 años. Esta prestación -que tiene límites por rentas pero a nivel individual y no familiar como estaba hasta ahora- se mantiene hasta que se encuentra trabajo o se accede a la jubilación. CC OO cuantifica en 50.000 los potenciales beneficiarios, aunque el Gobierno los eleva hasta 114.000.

Además, el plan de choque por el empleo joven incluye la creación de una red de 3.000 orientadores, con el que el Gobierno pretende reducir la tasa de paro juvenil hasta el 23,5% e incrementar un 15% las contrataciones indefinidas de jóvenes.

6 Dependencia

El proyecto presupuestario incluye una partida de 515 millones de euros para Dependencia, lo que supone un incremento del 40% respecto a las cuentas de 2018 para mejorar las cuantías que reciben las personas dependientes. Además, se destinarán 315 millones más a la recuperación de la cotización a la Seguridad Social para los cuidadores tras su derogación en 2012, una medida de la que se espera que se beneficien unas 180.000 personas.

7 Ahorradores

Los rendimientos del ahorro superiores a los 140.000 euros tributarán a un tipo del 27%, en lugar del 23%. Este incremento impositivo se aplicará en la declaración del IRPF del ejercicio 2019 a presentar en 2020.

8 Automóviles

En caso de aprobarse los Presupuestos, el diésel se encarecerá en 3,8 céntimos por litro al suprimirse sus bonificaciones fiscales e igualarse a la gasolina.

9 Rentas altas

El IRPF será más gravoso para los que obtengan rentas superiores a 130.000 euros (el tipo impositivo sube dos puntos) y por encima de los 300.000 euros (el tipo se incrementa en cuatro puntos porcentuales).

10 Empresas

Los Presupuestos destacan el establecimiento de un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para las grandes empresas y del 18% para las entidades financieras y compañías de explotación de hidrocarburos.

La cara amable se la llevan las pequeñas empresas que facturen menos de 1 millón de euros, que verán reducida su tasa del 25% al 23%.