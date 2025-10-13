Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Premio Nobel de Economía 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

El Banco de Suecia les otorga el galardón este año por haber sabido explicar cómo se ha impulsado el crecimiento económico gracias a la innovación y el progreso tecnológico

J. A. G.

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:51

Comenta

El Banco de Suecia ha otorgado el Premio Nobel de Economía a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt «por haber explicado el crecimiento económico ... impulsado por la innovación». En un comunicado, el organismo indica que la mitad del premio la entrega a Mokyr, que «supo identificar los requisitos para el crecimiento sostenido mediante el progreso tecnológico», y, la otra mitad conjuntamente a Aghion y Howitt por «la teoría del crecimiento sostenido mediante la destrucción creativa».

