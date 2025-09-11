Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valencia encargará a una empresa la limpieza integral y mantenimiento del Jardín del Turia
Un consumidor reposta en una gasolinera de Madrid EP

Los precios de los carburantes rompen cinco semanas de bajadas y suben un 0,2%

En el año, el coste medio del diésel se ha rebajado un 1,5% y de la gasolina un 2,6%

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:45

El respiro que los precios de los carburantes habían dado al bolsillo de los españoles en las últimas semanas toca a su fin. En plena ... cuesta de septiembre, los precios de los carburantes han roto una racha de cinco semanas consecutivas a la baja y repuntan un 0,2% tanto en el caso del diésel (1,409 euros por litro de media) como en el de la gasolina (1,480 euros por litro), según el último dato semanal que publica el Boletín Petrolero de la UE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
  2. 2 La dirección del viento, principal aliada para controlar el incendio de Buñol
  3. 3 Ana Obregón confirma emocionada la llegada de un nuevo miembro a la familia: «Estoy feliz. Uno más para Anita»
  4. 4 Inés Nieto, licenciada en farmacia: «Estos son los productos de Mercadona que recomiendo como farmacéutica»
  5. 5 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  6. 6

    La jueza de la dana pide a la conselleria un informe de la residencia de Paiporta
  7. 7 Aemet anuncia otra jornada de calor antes de un giro del tiempo para el fin de semana en la Comunitat
  8. 8 Alcaraz cumple su promesa y sorprende con su extravagante nuevo look
  9. 9 El incendio de Buñol, estabilizado y los desalojados ya pueden volver a sus viviendas
  10. 10 Retrasos en cuatro líneas de Metrovalencia por problemas de suministro eléctrico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los precios de los carburantes rompen cinco semanas de bajadas y suben un 0,2%

Los precios de los carburantes rompen cinco semanas de bajadas y suben un 0,2%