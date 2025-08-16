El nuevo precio del tabaco esta semana tras la última modificación
El precio del tabaco sigue sin modificaciones durante este mes de agosto. Habitualmente, cada viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica cada viernes los cambios en los precios de diferentes productos de tabaco como cigarrillos, cigarritos, puros o picadura de pipa y de liar, pero la última disposición emitida fue la del 1 de agosto de 2025.
Por lo tanto, se mantiene este sábado 16 de agosto el mismo precio que en la última resolución de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, que comunicó los últimos cambios en las nuevas tarifas que entraron en vigor el pasado sábado 2 de agosto, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1998.
Península y Baleares
Los precios de venta al público (PVP) de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en expendedurías de tabaco y timbre de la península e Illes Balears, serán los siguientes:
A) CIGARROS Y CIGARRITOS
AL CAPONE
Al Capone Duo Filter (4). 0,30
Al Capone Pockets Gold (4). 0,30
Pockets Filter (4). 0,30
Sun Blend (4). 0,30
CALYPSO
Reig 15 (10). 0,74
Reig 15 Minor (10). 0,54
Reig Platinum Filter (4). 0,35
CONDEGA
Condega Serie C Magnum 6 × 54 (20). 6,00
Condega Serie C Mini Titan 4 1/2 × 60 (20). 6,10
Condega Serie C Robusto 5 × 50 (20). 5,40
DANNEMANN MOODS
Bahia (4). 0,35
Dannemann Mini Moods (4). 0,35
Dannemann Moods Filter (4). 0,35
Silver (4). 0,35
LA DALIA
Reig 7 Cortados (10). 0,74
Reig 7 Minor (10). 0,54
NEOS
Neos Mini Red Xtra-s Filter (20). 0,25
OLIVA
Oliva Mareva Cigar Smoking World Championship 5 1/8 × 42 (10). 14,50
REIG
XS (4). 0,30
XS Blue (4). 0,30
B) CIGARROS Y CIGARRITOS
CONDEGA
Condega Freshpack Mini Robusto 4 1/2 × 50 (El envase de 3). 13,30
Condega Freshpack Mini Titan 4 1/2 × 60 (El envase de 3). 16,50
Condega Freshpack Perlas 4 × 40 (El envase de 4). 13,70
Condega Freshpack Robusto 5 1/2 × 50 (El envase de 4). 19,20
DON JOSÉ
Don José Freshpack Corto 3 1/2 × 52 (El envase de 3). 5,00
Don José Freshpack Mini Robusto 4 1/2 × 50 (El envase de 3). 5,80
Don José Freshpack Mini Titan 4 1/2 × 60 (El envase de 3). 7,20
Don José Freshpack N.º2 5 3/4 × 50 (El envase de 4). 8,90
REIG
Reig 1 (El envase de 4). 1,30
UMNUM
Umnum Freshpack Bond 4 1/2 × 44 (El envase de 4). 11,90
Umnum Freshpack Cañonazo 5 1/4 × 52 (El envase de 4). 14,50
Umnum Freshpack Jumbo 4 3/4 × 60 (El envase de 3). 11,90
VEGAFINA
Vegafina 1998 VF 52 Travel Humidor (El envase de 12). 90,00
C) PICADURAS DE PIPA
Dumanji Dark Cnane Black (200 g). 19,00
Dumanji Dark Cnane Black (50 g). 5,50
Dumanji Darktic Black (200 g). 19,00
Dumanji Darktic Black (50 g). 5,50
En cualquier caso, Hacienda permite consultar los precios vigentes de las labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre y Puntos de Venta con Recargo del Área del Monopolio.
La resolución entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
