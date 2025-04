El precio del tabaco se congela en Semana Santa A diferencia del resto de semanas, Hacienda no publica ningún cambio esta semana en las tarifas de cigarros. cigarrillos, tabaco de liar o picadura de pipa

El precio del tabaco se ha congelado en España en Semana Santa. La última vez que sucedió fue el pasado mes de agosto, cuando durante más de 15 días no se introdujeron cambios en las tarifas los diferentes productos de tabaco, como cigarrillos, cigarritos, puros o picadura de pipa y de liar. Ahora, coincidiendo con las vacaciones pascueras, el Ministerio de Hacienda no ha emitido ninguna resolución, por lo que las tarifas no han sufrido modificaciones esta semana.

La semana pasada se habían modificado los precios de numerosas marcas de puros y cigarritos, como Enigma, Silencio, MC Gold u Oliva, que se unieron a cambios anteriores en marcas populares de puros como Montecristo, Calypso, Cohiba o Partagás, y de casi todas las de cigarrillos, como Ducados, Chesterfield, Davidoff, L&M, Marlboro, Nobel, Philip Morris, West, Winston, Horizon o West Virginia, entre otros.

En cualquier caso, Hacienda permite consultar los precios vigentes de las labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre y Puntos de Venta con Recargo del Área del Monopolio.

Los documentos de precios están organizados en dos secciones: Península e Illes Balears y Ceuta y Melilla.

El precio del tabaco, marca a marca: cuánto cuesta en el estanco

En cada sección podrá consultar los precios de las distintas clases de labores de tabaco: cigarrillos, cigarros, picaduras, etc.

Los precios se actualizan mediante Resoluciones del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicadas en el B.O.E.

