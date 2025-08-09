El precio del tabaco a partir de esta segunda semana de agosto Hacienda no ha emitido ninguna resolución desde el 27 de julio, por lo que las tarifas siguen siendo las mismas

El precio del tabaco se mantiene durante esta segunda semana de agosto. Por norma general, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica cada viernes los cambios en los precios de diferentes productos de tabaco como cigarrillos, cigarritos, puros o picadura de pipa y de liar, pero desde el pasado 27 de julio Hacienda no ha emitido ninguna resolución, por lo que las tarifas siguen siendo las mismas. El año pasado los precios se mantuvieron durante el mes de agosto sin novedades.

La última resolución de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos fue la que comunicó los últimos cambios en las nuevas tarifas que entraron en vigor el pasado sábado 2 de agosto, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1998.

Península y Baleares

Los precios de venta al público (PVP) de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en expendedurías de tabaco y timbre de la península e Illes Balears, serán los siguientes:

A) CIGARROS Y CIGARRITOS

AL CAPONE

Al Capone Duo Filter (4). 0,30

Al Capone Pockets Gold (4). 0,30

Pockets Filter (4). 0,30

Sun Blend (4). 0,30

CALYPSO

Reig 15 (10). 0,74

Reig 15 Minor (10). 0,54

Reig Platinum Filter (4). 0,35

CONDEGA

Condega Serie C Magnum 6 × 54 (20). 6,00

Condega Serie C Mini Titan 4 1/2 × 60 (20). 6,10

Condega Serie C Robusto 5 × 50 (20). 5,40

DANNEMANN MOODS

Bahia (4). 0,35

Dannemann Mini Moods (4). 0,35

Dannemann Moods Filter (4). 0,35

Silver (4). 0,35

LA DALIA

Reig 7 Cortados (10). 0,74

Reig 7 Minor (10). 0,54

NEOS

Neos Mini Red Xtra-s Filter (20). 0,25

OLIVA

Oliva Mareva Cigar Smoking World Championship 5 1/8 × 42 (10). 14,50

REIG

XS (4). 0,30

XS Blue (4). 0,30

B) CIGARROS Y CIGARRITOS

CONDEGA

Condega Freshpack Mini Robusto 4 1/2 × 50 (El envase de 3). 13,30

Condega Freshpack Mini Titan 4 1/2 × 60 (El envase de 3). 16,50

Condega Freshpack Perlas 4 × 40 (El envase de 4). 13,70

Condega Freshpack Robusto 5 1/2 × 50 (El envase de 4). 19,20

DON JOSÉ

Don José Freshpack Corto 3 1/2 × 52 (El envase de 3). 5,00

Don José Freshpack Mini Robusto 4 1/2 × 50 (El envase de 3). 5,80

Don José Freshpack Mini Titan 4 1/2 × 60 (El envase de 3). 7,20

Don José Freshpack N.º2 5 3/4 × 50 (El envase de 4). 8,90

REIG

Reig 1 (El envase de 4). 1,30

UMNUM

Umnum Freshpack Bond 4 1/2 × 44 (El envase de 4). 11,90

Umnum Freshpack Cañonazo 5 1/4 × 52 (El envase de 4). 14,50

Umnum Freshpack Jumbo 4 3/4 × 60 (El envase de 3). 11,90

VEGAFINA

Vegafina 1998 VF 52 Travel Humidor (El envase de 12). 90,00

C) PICADURAS DE PIPA

Dumanji Dark Cnane Black (200 g). 19,00

Dumanji Dark Cnane Black (50 g). 5,50

Dumanji Darktic Black (200 g). 19,00

Dumanji Darktic Black (50 g). 5,50

En cualquier caso, Hacienda permite consultar los precios vigentes de las labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre y Puntos de Venta con Recargo del Área del Monopolio.

La resolución entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

