El precio de la luz se desinfla para este martes 26 de agosto: las horas prohibitivas para encender los electrodomésticos

El precio de la luz cae de cara a este martes 26 de agosto. El coste promedio será de 87'75 euros por megavatio hora, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). Esto supone un descenso del 4'93% (4'55 euros) respecto al día anterior. Si comparamos esta situación con la de hace un año observaremos que la electricidad ahora es más barata. Concretamente un 6'84% menos.

Aún así los consumidores siempre buscan fórmulas para poder ahorrar al máximo posible en su factura. Una buena manera de conseguirlo es observar la evolución del coste de la luz por horas. De esta manera conoceremos qué tramos son más baratos y así podremos aprovechar para encender nuestros electrodomésticos y no pagar de más.

Este martes la hora más cara tendrá lugar entre las 7.00 y las 8.00 horas con un coste de 125'95 EUR/MWh. En cambio, el tramo más barato costará 26'28 EUR/MWh entre las 13.00 y las 14.00 horas.

Coste según tramos horarios

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 106'76 euros 01.00-02.00 102'4 euros 02.00-03.00 99'99 euros 03.00-04.00 99'6 euros 04.00-05.00 100'78 euros 05.00-06.00 102'4 euros 06.00-07.00 109'52 euros 07.00-08.00 125'95 euros 08.00-09.00 112'79 euros 09.00-10.00 97'52 euros 10.00-11.00 70 euros 11.00-12.00 66'65 euros 12.00-13.00 41'25 euros 13.00-14.00 26'28 euros 14.00-15.00 38'05 euros 15.00-16.00 47'44 euros 16.00-17.00 60 euros 17.00-18.00 65'03 euros 18.00-19.00 76'1 euros 19.00-20.00 103'14 euros 20.00-21.00 117 euros 21.00-22.00 123'46 euros 22.00-23.00 113'12 euros 23.00-24.00 106'79 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

