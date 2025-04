El precio de la luz mañana domingo resucita por la noche: las 20 horas baratas y las 4 caras el 20 de abril

Nacho Ortega Valencia Sábado, 19 de abril 2025, 20:10 Comenta Compartir

El precio de la luz de este 20 de abril, Domingo de Resurrección, vuelve a dar una gran alegría a los consumidores del mercado regulado, aunque cambia la tendencia conforme se acerca la noche. La tarifa eléctrica, que este sábado ha sido histórica, con el precio más bajo del año (1'72 euros por megavatio hora (MWh)), continúa la tendencia durante buena parte del domingo que pone fin a la Semana Santa en buena parte de España, aunque el subidón que registrará en las últimas horas dejan una tarifa media de 10'71 €/MWh, casi 6 veces más caro que el día anterior, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). .

Los consumidores del mercado eléctrico regulado disfrutan de 9 horas en negativo o a coste cero. El tramo más económico se producirá en las horas centrales del día, entre las 10 y las 19 horas, mientras el precio más elevado lo encontramos durante la noche, con varias horas por encima de los 75 euros/MWh. Sin embargo, durante 20 horas las tarifas son muy ventajosas para los clientes.

Por franjas horarias

Este Domingo de Resurrección hay además ocho horas en negativo, aunque esto no implica que el consumidor no vaya a pagar o le vayan a descontar dinero, ya que este precio de horas 'gratis' no se traslada luego al recibo exactamente a esos cero euros, dado que existen unos costes fijos para el consumidor eléctrico, por peajes, cargos y ajustes del sistema.

Sin embargo, lo cierto es que algunos tramos estarán en -4'99 euros/MWh, algo difícil de ver en el mercado eléctrico y uno de los registros más bajos de los últimos tiempos.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 3,52 euros 01.00-02.00 2,78 euros 02.00-03.00 2,1 euros 03.00-04.00 2,17 euros 04.00-05.00 3 euros 05.00-06.00 3,52 euros 06.00-07.00 3,52 euros 07.00-08.00 7 euros 08.00-09.00 3,52 euros 09.00-10.00 1'6 euros 10.00-11.00 0 euros 11.00-12.00 -0,02 euros 12.00-13.00 -0,99 euros 13.00-14.00 -4 euros 14.00-15.00 -4,99 euros 15.00-16.00 -4,2 euros 16.00-17.00 -1,54 euros 17.00-18.00 -1,54 euros 18.00-19.00 -0,3 euros 19.00-20.00 3,05 euros 20.00-21.00 35,99 euros 21.00-22.00 82,3 euros 22.00-23.00 80,5 euros 23.00-24.00 40 euros

Método de cálculo

El precio de la electricidad en el mercado mayorista acumula más de un mes por debajo de los 100 euros/MWh cuando el pasado 13 de marzo, el precio medio de la electricidad alcanzó los 111,73 euros/MWh.

Durante lo que va de abril el precio medio de la luz en el mercado español se sitúa en los 24,9 euros/MWh. Pese al descenso del coste de la luz en promedio de las últimas semanas, en valores interanuales, el precio de abril es notablemente superior a la media en el mismo mes de 2024 cuando ésta fue de 5,87 euros/MWh.

Por otro lado, la media anual del coste de la electricidad se encuentra en los 74,75 euros/MWh. En comparativa, el mercado mayorista de la electricidad cerró 2024 con un precio medio de 63,04 euros por megavatio hora (MWh), con una disminución del 28% sobre 2023 y con un fuerte descenso del 35,8% sobre su promedio de los últimos cinco años.

Al precio del mercado mayorista de la electricidad hay que sumar los costes fijos existentes para el consumidor eléctrico por peajes, cargos y ajustes de sistema

Además, el 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

