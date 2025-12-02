El precio de la luz se desploma este miércoles y da un respiro a la factura: las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos El coste de la luz registra un descenso del 20,56% hasta situarse en los 70,42 euros/MWh

Jaime Vázquez García Martes, 2 de diciembre 2025, 20:01 Comenta Compartir

El precio de la luz para este miercoles 2 de diciembre baja hasta los 70,42 euros por megavatio hora (MWh), según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Son buenas noticias para los consumidores puesto que es un 20,56% más barata que este martes cuando era de 88,65 euros.

Se trata del segundo día consecutivo en este inicio del mes de diciembre. La bajada llega en un momento en el que las temperaturas van cayendo en España con la llegada de la Navidad y será más necesario que nunca encender la calefacción.

Además, si se compara con el mismo día del año pasado hay una diferencia positiva enorme, donde el año pasado la media se situaba en 140,43 euros por megavatio hora, lo que supone una bajada de 70,01 euros.

De esta manera, las familias pueden aprovechar las horas de menor coste para enchufar sus electrodomésticos y gastar menos.

Precio de la luz por horas

La hora con el coste más bajo es entre las 14:00 y las 15:00, a 14,59 euros el megavatio hora. El tramo más caro estará entre las 19:00 y las 20:00 horas, cuando el precio de la electricidad alcanzará los 102,44 euros/MWh, respectivamente.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 85,05 euros 01.00-02.00 79,36 euros 02.00-03.00 74,52 euros 03.00-04.00 68,15 euros 04.00-05.00 67,14 euros 05.00-06.00 72,23 euros 06.00-07.00 77,9 euros 07.00-08.00 93,07 euros 08.00-09.00 99,84 euros 09.00-10.00 83,88 euros 10.00-11.00 67,38 euros 11.00-12.00 38,14 euros 12.00-13.00 20,26 euros 13.00-14.00 15,44 euros 14.00-15.00 14,59 euros 15.00-16.00 31,11 euros 16.00-17.00 64,47 euros 17.00-18.00 88,29 euros 18.00-19.00 102,44 euros 19.00-20.00 99,22 euros 20.00-21.00 96,88 euros 21.00-22.00 88,76 euros 22.00-23.00 85,48 euros 23.00-24.00 76,05 euros

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

Temas

Precios de la Luz