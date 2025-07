El precio de la luz se desploma este domingo 13 de julio: hasta cuatro horas gratuitas

P. Chen Sábado, 12 de julio 2025, 19:51 Comenta Compartir

Buenas noticias para los consumidores. El precio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista desciente ligeramente: este domingo la tarifa media para los clientes del mercado libre se asienta en los 64,59 euros por megavatio hora (€/MWh), frente a los 75,91 euros del sábado, lo que supone un ahorro de 11,32 euros. Así lo muestran los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

Saber cuáles son las horas más baratas y más caras para acciones tan sencillas como poner la lavadora, el lavavajillas y, sobre todo, el aire acondicionado, es fundamental para ahorrar en la factura de la luz. De hecho, la jornada del domingo habrá hasta cuatro horas gratuitas.

Cabe recordar, no obstante, que las horas gratuitas no se reflejan como tal en la factura de la luz. El 'pool' no representa exactamente el importe final desde que en 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones.

Por franjas horarias

El domingo la hora más cara será de las 22:00 a las 23:00 horas, cuando costará 134,62 euros el megavatio hora, mientras las más baratas serán de las 12:00 a las 16:00, a 0 euros.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 119,36 euros 01.00-02.00 117,06 euros 02.00-03.00 114,11 euros 03.00-04.00 113,99 euros 04.00-05.00 108,67 euros 05.00-06.00 104,64 euros 06.00-07.00 104,64 euros 07.00-08.00 90,00 euros 08.00-09.00 55,00 euros 09.00-10.00 22,50 euros 10.00-11.00 4,28 euros 11.00-12.00 0,05 euros 12.00-13.00 0,00 euros 13.00-14.00 0,00 euros 14.00-15.00 0,00 euros 15.00-16.00 0,00 euros 16.00-17.00 1,00 euros 17.00-18.00 5,79 euros 18.00-19.00 30,39 euros 19.00-20.00 70,10 euros 20.00-21.00 107,69 euros 21.00-22.00 124,50 euros 22.00-23.00 134,62 euros 23.00-24.00 121,74 euros

Precios contenidos

El precio de la electricidad en el mercado mayorista registró más de dos meses consecutivos por debajo de los 100 euros/MWh cuando el pasado 13 de marzo el precio medio de la electricidad alcanzó los 111,73 euros/MWh. No obstante, con esta nueva tarifa, se superan en 19 céntimos los 100 euros.

En el mes de mayo, el precio medio de la luz en el mercado español se situó entorno a los 15 euros/MWh. Por otro lado, la media anual se encuentra entorno a los 60 euros/MWh que permiten registrar un promedio actual por debajo de la media anual registrada en todo 2024.

En concreto, el mercado mayorista de la electricidad cerró 2024 con un precio medio de 63,04 euros por megavatio hora (MWh), con una disminución del 28% sobre 2023 y con un fuerte descenso del 35,8% sobre su promedio de los últimos cinco años.

Método de cálculo

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

En concreto, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que éstos representaron el 25% en 2024, el 40% en este 2025 y llegarán al 55% a partir de 2026.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

