El precio de la luz se desinfla este domingo 17 de agosto con la nueva tarifa: las horas a cero euros para poner la lavadora

El coste energético baja y se queda en una media de 68,70 euros/MWh

D. Merino

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:53

El precio de la luz de este domingo 17 de agosto deja buenas noticias a los consumidores españoles al encadenar una segunda bajada consecutiva hasta un promedio de apenas 68,70 euros/MWh, lo que supone un descenso de 7,29% respecto al pasado lunes. Además, esto se traduce en un ahorro extra de casi 6 euros en comparación a la jornada anterior.

Las buenas noticias no terminan aquí. La electricidad es un 22,13% más barata en comparación al mismo período de hace un año. En este sentido, el coste energético deja varios tramos horarios a cero euros, ideales para conectar los aparatos electrónicos del hogar para arañar unos céntimos en la factura de la luz a final de mes.

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

Precio de la luz por horas

El precio de la luz del domingo, 17 de agosto, tendrá la hora más barata de 11.00 a 16.00 horas con un valor de 0,65 euros/MWh. Mientras que el momento más caro será de 21.00 a 22.00 horas con un precio de 144,75 euros/MWh. No obstante, es interesante conocer la evolución del coste de la electricidad durante el día para saber cuáles son los mejores momentos del día para encender los electrodomésticos.

Precio de la luz por horas

Tramo horario Euros/MWh
00.00-01.00 118,58 euros
01.00-02.00 113,12 euros
02.00-03.00 106,27 euros
03.00-04.00 104,59 euros
04.00-05.00 104,66 euros
05.00-06.00 105,51 euros
06.00-07.00 104,34 euros
07.00-08.00 96,99 euros
08.00-09.00 101,12 euros
09.00-10.00 27,2 euros
10.00-11.00 9,7 euros
11.00-12.00 0,65 euros
12.00-13.00 0,65 euros
13.00-14.00 0,65 euros
14.00-15.00 0,65 euros
15.00-16.00 0,65 euros
16.00-17.00 5,13 euros
17.00-18.00 16,72 euros
18.00-19.00 51,45 euros
19.00-20.00 94,03 euros
20.00-21.00 113,12 euros
21.00-22.00 124,65 euros
22.00-23.00 131,25 euros
23.00-24.00 117,67 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Método de cálculo

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

En concreto, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que éstos representaron el 25% en 2024, el 40% en este 2025 y llegarán al 55% a partir de 2026.

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Ahorro

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

