El precio de los huevos desde esta semana en los supermercados Las superficies comerciales estabilizan los precios tras la subida provocada por la gripe aviar, pero los más económicos aumentan las tarifas en los últimos días

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha aseguradoq ue la gripe aviar está controlada por ahora, lo que ha conllevado que el precio de los huevos se haya congelado de forma general en la última semana de noviembre tras un incremento sin control en las últimas semanas.

Planas ha cifrado en dos millones y medio el número de gallinas ponedoras que han tenido que ser sacrificadas por la gripe aviar, lo que no supone ni el 5% del total. Sin embargo, considera que el aumento de precio se debe más a un «factor de ajuste, de oferta y demanda», que en realidad por la incidencia de la gripe aviar, que es «mínima».

La docena de huevos medianos se han encarecido de media un 2,6% en las últimas semanas, aunque según los registros del Ministerio de Agricultura, se han estabilizado en la última semana. Facua, que vigila los precios semanas, ha resultado que la subida más acusada se ha dado en Aldi, con un 19,2% de incremento en su marca propia (de 2,60 en octubre a 3,10 euros en noviembre).

El precio hoy en los supermercados

A 24 de noviembre de 2025, el precio de la docena de huevos en los principales supermercados de España se mantiene en las tarifas máximas que alcanzaron durante este mes. En Mercadona y Consum la docena de talla M está a 3'10 euros y la de talla L a 3'30, mientras que la docena de huevos de gallinas camperas se mantiene en 3'70 euros en la cadena de Juan Roig; en El Corte Inglés, a 3'29, 3'40 (agotado temporalmente, según su web) y 4'19, respectivamente; en Carrefour, doce huevos de talla M cuestan 3'20 y los de talla L están a 3'25; y en Alcampo se encuentran los más económicos: 3'09 la talla M (ha subido 5 céntimos) y 3'29 talla L en el caso de huevos de gallinas sueltas y 2'95 euros las enjauladas.

Estos precios están recogidos de super.FACUA.org, la página web de FACUA-Consumidores en Acción que vigila a diario la evolución del precio de los huevos y otros productos básicos en seis grandes cadenas de supermercados. La web rastrea los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona. El precio de Consum está recogido directamente de sus página web.

Casi un euro más en un año por docena

Las cifras del Observatorio de Precios de la OCU eran elocuentes y hace unas semanas describían la evolución, destacando que una docena de huevos de tamaño M había pasado de costar 2,14 euros en febrero a 3,14 euros en octubre. Los huevos tamaño L han seguido una trayectoria similar, escalando de 2,33 a 3,25 euros en el mismo período. Un encarecimiento de casi un euro por docena en apenas ocho meses.

El PP pide rebajar el IVA El PP ha anunciado que presentará en el Congreso una proposición de ley para pedir la rebaja del IVA en la carne, pescado o huevos para ayudar a las familias que ven «como con su salario no llegan a final de mes». «Cuando analizamos la cesta, observamos como desde que gobierna Sánchez se ha incrementado en más de un 38%. Incluso hay productos como la carne y el pescado que han subido un 45% o los huevos que han subido un 78%», ha señalado el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, que asegura que Sánchez se niega a aplicar las proposiciones que salen adelante de esta materia.

Las causas detrás de la subida

Varios factores confluyen para explicar este incremento histórico. La gripe aviar ha jugado un papel fundamental, reduciendo la cabaña de gallinas ponedoras en toda Europa y afectando la producción. España ha visto cómo sus exportaciones caían un 6,3% entre enero y agosto de 2025, mientras que las importaciones se disparaban un 25,6% en el mismo período.

El precio del pienso para ponedoras, aunque ha bajado un 6% respecto a 2024, situándose en 289,3 euros por cada 100 kilos, mantiene niveles elevados que presionan los costes de producción. Pese a esta reducción, sigue un 18% por debajo de la media de los últimos cinco años, lo que evidencia la volatilidad del sector.

Los productores señalan además la resistencia de los intermediarios a reducir sus márgenes como otro factor clave. Los datos oficiales muestran que los márgenes brutos en la semana 39 alcanzaron los 174,32 euros por cada 100 kilos, frente a los 101,5 euros de la misma semana de 2024.