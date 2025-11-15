El precio de la gasolina más barata esta semana tras la subida más radical en meses: las gasolineras que la venden Los combustibles cambian de tendencia en el tramo final del año y el diésel más económico en la península no baja del euro y se acerca más al de la SP95

Precio del diésel a fecha 13 de noviembre de 2025.

El precio de los combustibles mira hacia arriba sin descanso. Tras varios eses de contención e incluso bajadas, con la llegada del tramo final del año la gasolina y el diésel se han disparado en las estaciones de servicio de toda España. Solo Canarias permanece al margen de este cambio radical de tendencia, que además acerca las tarifas del gasóleo A aún más a la gasolina sin plomo 95. Esta semana de mediados de noviembre medio del litro de diésel se ha situado en los 1'425 euros/litro (la semana pasada estaba en 1'40), según datos del Boletín Petrolero de la UE, mientras que el precio medio del litro de gasolina está en 1'477 (hace 7 días estaba en 1'472).

Dónde es más barato el gasóleo A

Pese a la subida de precio del gasóleo A, en las gasolineras low cost se sigue encontrando muy por debajo de la media. Ya solo está por debajo del euro en las Islas Canarias, y en la península solo baja de los 1.10 euros en dos provincias, mientras que solo en otras cuatro está por debajo de 1'20, cuando la semana pasada era en 11 y hace 15 días en 23.

Excluyendo las islas Canarias (en Tenerife se paga a 0'93 y en Las Palmas a 0'97), Murcia es la provincia más barata a mediados de noviembre, a 1'006 euros/litro, mientras que en Córdoba se encarece cuatro céntimos en unos días y ya se vende a 1'02. En Huesca está la más barata a 1'17, en Ciudad Real a 1'18 y en Sevilla y Asturias a 1,19. En Melilla, en un ámbito más reducido, está a 1'09. La low-cost más cara se vende en Ourense, a 1.35, superando a Baleares, que tradicionalmente era la región con el precio más alto.

Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de cerca de 78 euros, más de 1 euro por encima del que había en las mismas fechas del año pasado.

Ampliar Precios más baratos del diésel el 13 de noviembre de 2025. MITECO

La gasolina más barata en la península

En cuanto a la gasolina Sin Plomo 95 las diferencias son menores que en el caso del diésel en la península. Canarias sigue siendo el lugar más barato (0.93 en Tenerife y 0'97 en Las Palmas) y el precio más bajo en la Península se sitúa en Murcia, donde se vende a 1'24.

En Córdoba está a 1'26, a 1'27 en Sevilla Alicante y Barcelona y a 1'28 se vende en Valencia, Tarragona y Granada, con 10 provincias por debajo de 1,30. El precio más alto en las low-cost se paga en Baleares (1'409), casi rtes céntimos más barato que hace unos días.

Llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de más de 81 euros, algo menos que hace un año, cuando superaba los 82,5 euros.

Ampliar Precios más baratos de la gasolina el 13 de noviembre de 2025. MITECO

Las gasolineras más baratas de España

Según el Geoportal Gasolineras, que es la web del Ministerio que publica el precio de cada combustible en cada estación de servicio en España, la gasolina más barata de cada provincia a fecha 13 de noviembre de 2025 está en las siguientes gasolineras:

Madrid

En Madrid hay 923 gasolineras, y las más baratas son:

BALLENOIL en CARRETERA MADRID TOLEDO KM. 12 con el Gasoleo A a 1.259 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.309.

BALLENOIL en CARRETERA DAGANZO KM. 5 con el Gasoleo Premium a 1.279 €/litro.

SHELL en AUTOVIA A-I KM. 81 con la Gasolina 98 E5 a 1.479 €/litro.

RECESPAÑA en CL FRAY JOSE DE SAN JACINTO 10 con el Gasoleo B a 0.95 €/litro.

TIPSA en CALLE MAR EGEO, 1 con Adblue a 0.49 €/litro.

GALP en N-II km 29,000 con Diésel Renovable a 1.444 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA VALDEMAQUEDA KM. 0 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.359 €/litro.

SCAT en CALLE VALPORTILLO II, 5 con los Gases licuados del petróleo a 0.679 €/litro.

BP TARAZA 365 en CALLE MARC GENE, 2 con el Gas Natural Comprimido a 1.099 €/litro.

CEPSA LAS ARENAS 365 en CALLE ARENAS (DE LAS), 2 con el Gas Natural Licuado a 1.099 €/litro.

MOEVE en AUTOVIA N-IV KM. 48,700 con la Gasolina 95 E10 a 1.665 €/litro.

SHELL en AVENIDA DE LA CONSTITUCION, 262 con el Biodiesel a 1.399 €/litro.

REPSOL en CR M-501, 48,2 (M-501 km 48,25) con Gasolina Renovable a 1.639 €/litro.

MITECO en PASEO CASTELLANA, 160 con Amoniaco a 1.005 €/litro.

Barcelona

En Barcelona hay 860 gasolineras, y las más baratas son:

E.SERVEIS TG en CARRER ALEMANYA, 32 con el Gasoleo A a 1.215 €/litro.

CAMPSA EXPRESS en CARRER VIC, 69 con la Gasolina 95 E5 a 1.279 €/litro.

BALLENOIL en CALLE CORDOBA, 2 con el Gasoleo Premium a 1.279 €/litro.

E.S. ALCAMPO SANT BOI en CALLE ALBEREDES, 6,12 con la Gasolina 98 E5 a 1.36 €/litro.

ZONA DIESEL en C/ LLEIDA, 2 P.ACTIV. ECONOMIQUES con el Gasoleo B a 0.939 €/litro.

BENZOIL en AVENIDA SANTA EULALIA, DE, 240 con Adblue a 0.414 €/litro.

FERCAM en CALLE FERRALLA, 38 con Diésel Renovable a 1.479 €/litro.

BALLENOIL en CALLE CLOT, 2 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.328 €/litro.

GALP en CALLE GUIPUZCOA, S/N con los Gases licuados del petróleo a 0.739 €/litro.

GALP en AUTOVIA A-2 KM. 573 con el Gas Natural Comprimido a 1.164 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.114.

REPSOL en CALLE SANT ADRIA, 81 con la Gasolina 95 E10 a 1.669 €/litro.

TAMOIL en AVENIDA FABREGADA, 55 con el Biodiesel a 1.284 €/litro.

REPSOL en CARRETERA C-251 KM. 5,5 con Gasolina Renovable a 1.659 €/litro.

PETROMIRALLES en CALLE GUIMARAES, S/N con Gasolina 95 E85 a 1.896 €/litro.

Valencia

En València hay 718 gasolineras, y las más baratas son:

FENIX GESTION en CARRETERA MAS DEL JUTGE KM. 21 con el Gasoleo A a 1.249 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA BARCELONA, 49 con la Gasolina 95 E5 a 1.288 €/litro.

BALLENOIL en CALLE BURJASSOT, 2 con el Gasoleo Premium a 1.266 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.306.

COOP.+SAN+PEDRO en CALLE SEQUIA, SEGON BRAC PARCELA, 52 con la Gasolina 98 E5 a 1.428 €/litro.

NINGUNO en PARAJE LA CEJILLA, S/N con el Gasoleo B a 0.85 €/litro.

TRANSPORTES GENERALES ORTEGA SL en CARRETERA DEL RIU KM. 39 con Adblue a 0.47 €/litro.

GALP en C/SERRERÍA, 14 con Diésel Renovable a 1.489 €/litro.

GALP/3CAMINOS-VALENCIA en CALLE MILAGROSA, 15 con los Gases licuados del petróleo a 0.786 €/litro.

HAM en AVENIDA DELS FUSTERS, 42 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

SUMINISTROS MAZO en POLIGONO AVINGUDA DELS SERRADORS S/N, S/N con la Gasolina 95 E10 a 1.319 €/litro.

TAMOIL en CARRETERA VP-3065 KM. 18,4 con el Biodiesel a 1.289 €/litro.

Sevilla

En Sevilla hay 516 gasolineras, y las más baratas son:

FAMILY ENERGY en AVENIDA DE LA ASUNCION (C.C. EROSKI), S/N con el Gasoleo A a 1.199 €/litro.

PERTROPRIX en CALLE METALURGIA, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.275 €/litro.

FUENTES DE ANDALUCIA E.S. en CARRETERA CRTA- LA CAMPANA-FUENTES DE ANDALUCIA SE-220 KM. 9,750 con el Gasoleo Premium a 1.239 €/litro.

ENERPLUS en CARRETERA A392 KM. 19,900 con la Gasolina 98 E5 a 1.459 €/litro.

PURICON, S.C.A. en AVENIDA DE ANDALUCIA, S/N con el Gasoleo B a 0.89 €/litro.

COTREL en CARRETERA NACIONAL IV KM. 614,500 con Adblue a 0.363 €/litro.

REPSOL en CARRETERA SE-510 KM. 3,8 con Diésel Renovable a 1.599 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA A-472 KM. 0,2 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.379 €/litro.

UNIÓN SEVILLANA DE SERVICIOS DEL TAXI S.C.A. en AVENIDA ROBERTO OSBORNE 16, 2 con los Gases licuados del petróleo a 0.799 €/litro.

HAM en CARRETERA DE EL COPERO KM. 0 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

ITALICA OIL en AVENIDA EXTREMADURA Nº1 (SE-184 km 1,2) con la Gasolina 95 E10 a 1.429 €/litro.

TAMOIL en CARRETERA A-394 KM. 16 con el Biodiesel a 1.329 €/litro.

Alicante

En Alacant hay 512 gasolineras, y las más baratas son:

GASEXPRESS en CALLE MEDICO FEDERICO MARTINEZ PEREZ, 1 con el Gasoleo A a 1.249 €/litro.

PLENERGY en CALLE ALACANT, 101 con la Gasolina 95 E5 a 1.289 €/litro.

BALLENOIL en CALLE PRESBITERO CONRADO POVEDA, 1 con el Gasoleo Premium a 1.259 €/litro.

REPOSTANDO en CALLE CONDES DE ELDA, SN con la Gasolina 98 E5 a 1.419 €/litro.

COOPERATIVA DIVINA AURORA en CALLE DR. SILVESTRE, con el Gasoleo B a 1.009 €/litro.

BEROIL en AVINGUDA PAIS VALENCIÁ, 37 con Adblue a 0.5 €/litro.

GALP en P.I. La Nucia - Parcela 16 con Diésel Renovable a 1.489 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA N-340A KM. 716,3 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.365 €/litro.

POLAGAS en CALLE LOS MARINEROS, 1 con los Gases licuados del petróleo a 0.8 €/litro.

HAM en AUTOPISTA AP-7 KM. 613,2 con el Gas Natural Comprimido a 1.129 €/litro.

HAM en AUTOVIA A7 KM. 526 con el Gas Natural Licuado a 1.129 €/litro.

MOEVE en CARRETERA N-332 KM. 63,3 con la Gasolina 95 E10 a 1.639 €/litro.

TAMOIL en CALLE ARTES GRAFICAS, 89 con el Biodiesel a 1.377 €/litro.

Murcia

En Murcia hay 508 gasolineras, y las más baratas son:

UTE ESTACION DE MURCIA en CALLE BOLOS EN MURCIA, 4 con el Gasoleo A a 1.006 €/litro.

GALP en MU-302 km 3,9 con la Gasolina 95 E5 a 1.244 €/litro, el Gasoleo Premium a 1.274 y la Gasolina 98 E5 a 1.364.

GREGAL en LOS PEREZ S/N con el Gasoleo B a 0.835 €/litro.

COTRAJU en CAMINO DE MURCIA, S/N con Adblue a 0.339 €/litro.

REPSOL en CARRETERA SAN JAVIER KM. 12,1 con Diésel Renovable a 1.549 €/litro.

GRUPO EUROGALMAR en POLIGONO ALEMANIA, 29 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.349 €/litro.

RASPAOIL (SERV. ATENDIDO) en CTRA. TENTEGORRA km 1,10 con los Gases licuados del petróleo a 0.888 €/litro.

MOLGAS en AUTOVIA A-30 KM. 170 con el Gas Natural Comprimido a 1.239 €/litro.

HAM en CARRETERA N-344 KM. 7 con el Gas Natural Licuado a 1.129 €/litro.

LA HITA-LO PAGAN en AVENIDA ROMERIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN, 169 con la Gasolina 95 E10 a 1.385 €/litro.

ES DOSVILLAS SL en CARRETERA CEUTI EN LAS PULLAS KM. 8,600 con la Gasolina 98 E10 a 1.599 €/litro.

Toledo

En Toledo hay 348 gasolineras, y las más baratas son:

COOP. SAN ANTON en CAMINO DE LA DEHESA, S/N. con el Gasoleo A a 1.243 €/litro.

COOP.NTRA.SRA.DEL EGIDO en CALLE DEL VINO, 1 con la Gasolina 95 E5 a 1.3 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA SOTO DE CAZALEGAS SECTOR 9-B, ANTIGUA NV - KM.108,6 KM. 108,6 con el Gasoleo Premium a 1.309 €/litro.

HERMANOS FERNANDEZ GARCIA SA en CARRETERA CM-4019 TOLEDO-ALCAZAR KM 24.05 KM. con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro.

COOP. NTRA.SRA. DE LA SALUD en CARRETERA SAN PABLO DE LOS MONTES KM. 1,5 con el Gasoleo B a 0.835 €/litro.

COOP. STMO.CTO.VERACRUZ en CARRETERA ESTACION KM. 2 con Adblue a 0.47 €/litro.

REPSOL en CARRETERA COMARCAL 4053 KM. 7,200 con Diésel Renovable a 1.579 €/litro.

REPSOL en CL PASEO DE LA ROSA, S.N. (N-401 km 69) con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.565 €/litro.

BP en AUTOVIA AUTOVIA A4 KM. 132 con los Gases licuados del petróleo a 0.86 €/litro.

REPSOL en AUTOVIA A-4 KM. 36,5 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

NINGUNO en CARRETERA QUINTANAR-ALCAZAR KM. 7600 con la Gasolina 98 E10 a 1.788 €/litro.

Málaga

En Málaga hay 345 gasolineras, y las más baratas son:

AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIAN, S.C.A. en AVDA. EL SAUCEJO, S/N con el Gasoleo A a 1.281 €/litro y Adblue a 0.436.

LA PURISIMA en MA-207 km 1 con la Gasolina 95 E5 a 1.32 €/litro.

E.S. LAS PALMERAS en CALLE DIDEROT, 66 con el Gasoleo Premium a 1.359 €/litro.

ES COLOSO CHURRIANA en CARRETERA COMARCAL COIN-MALAGA KM. 89 con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro.

SCA.AGRIC.OLIV.NTRA.SRA.DEL ROSARIO en CARRETERA LLANO DE LA ESTACION KM. 0,1 con el Gasoleo B a 0.849 €/litro.

REPSOL en CARRETERA CR DE MIJAR KM. 6 con Diésel Renovable a 1.629 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA VELAZQUEZ, 113 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.419 €/litro.

COLOSO en AVENIDA MANUEL FRAGA IRIBARNE, 17 con los Gases licuados del petróleo a 0.849 €/litro.

NATURGY ANTEQUERA en POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL ESTE, S/N con el Gas Natural Comprimido a 1.299 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.169.

ESTACION DE SERVICIO COLOSO MARBELLA en CALLE MADERA-PG LA ERMITA, 1 con la Gasolina 98 E10 a 1.615 €/litro.

Badajoz

En Badajoz hay 336 gasolineras, y las más baratas son:

LAENCINA SODAD COOP LIMITADA en CARRETERA EX-104 VILLANUEVA DE LA SERENA-ANDUJAR KM. 19 con el Gasoleo A a 1.25 €/litro.

BALLENOIL en POLIGONO IND. EL PRADO, PARC SER 1-A, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.288 €/litro.

AREA SAN MARTIN en POLIGONO INDUSTRIAL EL NEVERO, 17 con el Gasoleo Premium a 1.283 €/litro.

E. S. SAN ISIDRO en CTRA DE ALANGE EX 105-R, KM km 1,9 con la Gasolina 98 E5 a 1.489 €/litro.

NO TIENE en CTRA. LA ALBUERA km 1,002 con el Gasoleo B a 0.853 €/litro.

SETTRAN en CALLE CONSTRUCCION, SN con Adblue a 0.49 €/litro.

REPSOL en RAMAL AUTOVÍA EX. A-2, PARCELA 48, POLÍGONO 219, S/N con Diésel Renovable a 1.589 €/litro.

BALLENOIL en CALLE MINA DE BOCANEGRA, 1 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.298 €/litro.

MOEVE COMPLEJO LEO 24H en AUTOVIA A 66 KM. 730 con los Gases licuados del petróleo a 0.949 €/litro.

MOLGAS ENERGY en AUTOVIA A-66 KM.730 KM. 730 con el Gas Natural Comprimido a 1.169 €/litro.

HAM en AUTOVIA A5 KM. 341 con el Gas Natural Licuado a 1.129 €/litro.

Granada

En Granada hay 324 gasolineras, y las más baratas son:

GASOLINERA GRANADA LA PALMA S.COOP.AND en CARRETERA NACIONAL 340 KM. 373 con el Gasoleo A a 1.242 €/litro.

ALCAMPO MOTRIL en AVENIDA SALOBREÑA, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.289 €/litro y el Gasoleo Premium a 1.299.

AM97 PLUS S.L. en CARRETERA TOVARES KM. 1,4 con la Gasolina 98 E5 a 1.479 €/litro.

SANTA ANA en CALLE DOCTOR RUIZ FERNÁNDEZ, 3 con el Gasoleo B a 0.852 €/litro.

COMOTRANS en CAMINO CAMINO DE LA VIA, 35 con Adblue a 0.401 €/litro.

REPSOL en CARRETERA POZO ALCON- HUESCAR KM. 30 con Diésel Renovable a 1.555 €/litro.

BALLENOIL en CAMINO DE RONDA, 117 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.355 €/litro.

ASOCIACION GREMIAL TAXI GRANADA en CALLE DE LA CONSTRUCCION, 15 con los Gases licuados del petróleo a 0.759 €/litro.

NATURGY ES GRANADA-PETROL&GO en AVENIDA AVDA DE ANDALUCÍA, S/N con el Gas Natural Comprimido a 1.299 €/litro.

HAM en AUTOVIA A92 KM. 225 con el Gas Natural Licuado a 1.129 €/litro.

CEPSA en AUTOVIA A-92 KM. 282 con la Gasolina 95 E10 a 1.609 €/litro.

TAMOIL en AVENIDA ANDALUCIA, S/N con el Biodiesel a 1.299 €/litro.

CHT en CARRETERA VENTA NUEVA KM. 0,120 con la Gasolina 98 E10 a 1.561 €/litro.

Cádiz

En Cádiz hay 318 gasolineras, y las más baratas son:

EUCONSA - SELPE en POLIGONO INDUSTRIAL GUADARRANQUE, 2 con el Gasoleo A a 1.23 €/litro.

MEROIL en CARRETERA SEVILLA-RONDA A-375 KM. 38,500 con la Gasolina 95 E5 a 1.318 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA DEL PERÚ ,P.I. RIO SAN PEDRO, 1 con el Gasoleo Premium a 1.269 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.339.

ES COLOSO en CARRETERA CARRETERA COMARCAL 233 KM. 5,8 con la Gasolina 98 E5 a 1.445 €/litro.

BLANCA en CARRETERA VILLAMARTIN-UBRIQUE KM. 2,100 con el Gasoleo B a 0.857 €/litro.

GALP en CARRETERA CA-393 VEJER-BARBATE KM. 95,7 con Adblue a 0.649 €/litro.

REPSOL en CALLE MARTIN FERRADOR, SN con Diésel Renovable a 1.559 €/litro.

CODES en AUTOVIA POL.IND.GUADARRANQUE PARC.9A (N-340 AUTOVIA A-7 (E-15) CADIZ-MADRID SALIDA116 KM. con los Gases licuados del petróleo a 0.851 €/litro.

REPSOL en CARRETERA A-381 KM. 11,500 con el Gas Natural Comprimido a 1.259 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.209.

TAMOIL en POLIGONO SUR MANZANA 23 UE-2H, 1 con el Biodiesel a 1.369 €/litro.

E.S. SHELL LA FRONTERA en CARRETERA ARCOS-MEDINA KM. 9,200 con la Gasolina 98 E10 a 1.599 €/litro.

A Coruña

En A Coruña hay 302 gasolineras, y las más baratas son:

EL PLANTEL en LUGAR TERCIO, S/N con el Gasoleo A a 1.29 €/litro.

GALP en SANTIAGO-NOIA km 7,51 con la Gasolina 95 E5 a 1.319 €/litro.

ALCAMPO FERROL en POLIGONO LA GANDARA, S/N con el Gasoleo Premium a 1.329 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.499.

GALP en CARRETERA FERROL-CAMPO HOSPITAL KM. 33,6 con el Gasoleo B a 0.974 €/litro.

MAREXADA OIL en MUELLE DÁRSENA DE OZA, S/N con Adblue a 0.39 €/litro.

REPSOL en CR A-55, 15,3 (A-55 km 15,39) con Diésel Renovable a 1.559 €/litro.

EASYGAS en CAMINO MARTINETE, 52 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.409 €/litro.

MACEIROA en CARRETERA AC-552 KM. 37,100 con los Gases licuados del petróleo a 0.73 €/litro.

MANZANEDA - SIONLLA en RUA PAIS VASCO, 63 con el Gas Natural Comprimido a 1.219 €/litro.

HAM VILAR DO COLO en POLIGONO ESTRADA VILAR COLO, S/N con el Gas Natural Licuado a 1.129 €/litro.

CEPSA en CARRETERA LC-402 KM. 74,1 con la Gasolina 95 E10 a 1.609 €/litro.

STAROIL en VIA CIERVA S/N (MERCAGALICIA)-POLIGONO INDUSTRIAL DEL TAMBRE con el Bioetanol a 2.499 €/litro.

Zaragoza

En Zaragoza hay 300 gasolineras, y las más baratas son:

FAMILY ENERGY en RONDA CANAL IMPERIAL DE ARAGON, 8 con el Gasoleo A a 1.259 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.299.

COOPERATIVA SAN MIGUEL en CAMINO ABARQUILLO, S/N con el Gasoleo Premium a 1.313 €/litro.

ALCAMPO en AVENIDA FUERZAS ARMADAS, SN con la Gasolina 98 E5 a 1.449 €/litro.

COOP. SAN ATILANO en CALLE LA FUENTE, 0 con el Gasoleo B a 0.863 €/litro.

APROVISIONAMIENTOS JIMENEZ ZARAGOZA en POLIGONO MALPICA II, F, 57 con Adblue a 0.31 €/litro.

REPSOL en AV ZARAGOZA, S/Nº (A-122 km 13,8) con Diésel Renovable a 1.589 €/litro.

REPSOL en CALLE ORIENTE, 26 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.579 €/litro.

BP en AUTOVIA CTRA. CASTELLON ( A 68) KM. 233,150 con los Gases licuados del petróleo a 0.839 €/litro.

HAM en POLIGONO EL SACO, S/N con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

ALFA ENERGY en CARRETERA NACIONAL II KM. 341,2 con el Biodiesel a 1.59 €/litro.

Jaén

En Jaén hay 287 gasolineras, y las más baratas son:

SIN IMAGEN en POLIGONO INDUSTRIAL ESTACION, 0 con el Gasoleo A a 1.22 €/litro.

SCA SAN ISIDRO en CARRETERA ANTIGUA DE MARTOS KM. 1,5 con la Gasolina 95 E5 a 1.3 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA CTRA. N-322 CORDOBA-VALENCIA KM. 6 con el Gasoleo Premium a 1.299 €/litro.

S.C.A. NTRA. SRA. DE LOS REMDIOS en CARRETERA MANCHA REAL-CAZORLA KM. 17,4 con la Gasolina 98 E5 a 1.324 €/litro.

S.C.A. NTRA SRA DE LA ASUNCION en CARRETERA J-3105 KM. 4,00 con el Gasoleo B a 0.854 €/litro.

PICUALIA en CARRETERA MADRID-CADIZ KM. 299 con Adblue a 0.499 €/litro.

REPSOL en CARRETERA CORDOBA ALMERIA KM. 158 con Diésel Renovable a 1.559 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA N-321 KM. 68,5 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.329 €/litro.

BP BAEZA-SAN GONZALO en CARRETERA 326 KM. 12,1 con los Gases licuados del petróleo a 0.885 €/litro.

MOLGAS en POLIGONO POLÍGONO INDUSTRIAL DEL GUADIEL, 288 con el Gas Natural Comprimido a 1.239 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.149.

S.C.A. SAN SEBASTIAN en CARRETERA JAÉN 3200 KM. 5,800 con la Gasolina 95 E10 a 1.349 €/litro.

TAMOIL en CARRETERA N-IV KM. 339 con el Biodiesel a 1.319 €/litro.

MOEVE en AVENIDA ANDALUCIA, 97 con la Gasolina 98 E10 a 1.569 €/litro.

Córdoba

En Córdoba hay 285 gasolineras, y las más baratas son:

COTRANCO en CALLE SIMÓN CARPINTERO, 24 con el Gasoleo A a 1.022 €/litro.

BALLENOIL en AVDA. LIBIA, 34 con la Gasolina 95 E5 a 1.264 €/litro, el Gasoleo Premium a 1.253 y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.265.

ENERPLUS en AVENIDA DE LA GUARDIA CIVIL, 9 con la Gasolina 98 E5 a 1.459 €/litro.

SCA OLIVARERA PONTANENSE en CARRETERA ESTEPA-GUADIX KM. 12,800 con el Gasoleo B a 0.859 €/litro.

COTRAVALLE en CARRETERA PEDROCHE KM. 0,1 con Adblue a 0.42 €/litro.

REPSOL en CALLE TRAJANO, 8 con Diésel Renovable a 1.569 €/litro.

AUTACOR en AVENIDA DEL ZAFIRO, 2 con los Gases licuados del petróleo a 0.58 €/litro.

NATURGY en CALLE ARTESANOS (LOS), 7 con el Gas Natural Comprimido a 1.349 €/litro.

R.R. ESTACION DE SERVICIO en POLIGONO IND. LOS BERMEJALES, 36 con la Gasolina 95 E10 a 1.529 €/litro.

Girona

En Girona hay 285 gasolineras, y las más baratas son:

PETREM en N-II km 728 con el Gasoleo A a 1.269 €/litro.

BONAREA en POLIGONO PONT CREMAT, 2 con la Gasolina 95 E5 a 1.305 €/litro.

AVANZA OIL en AVENIDA JOAN CARLES, 44 con el Gasoleo Premium a 1.369 €/litro.

GALP en CARRETERA C-260 KM. 33,176 con la Gasolina 98 E5 a 1.514 €/litro.

ENCO SANT JORDI en AV.GENERALITAT.25 con el Gasoleo B a 1.04 €/litro.

ESCLATOIL en CALLE DE LA BASSA DEL CANEM, 22 con Adblue a 0.439 €/litro.

BP en CARRETERA C-66 KM. 12,977 con Diésel Renovable a 1.599 €/litro.

REPSOL en CL ALFONSO XII, 161 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.599 €/litro.

EPSILON PLUS en AVENIDA PLATJA (DE LA), 34 con los Gases licuados del petróleo a 0.899 €/litro.

PETREM en CALLE CORAL ROIG, S/N con el Gas Natural Comprimido a 1.09 €/litro.

SHELL en CARRER CARRER LA PIRETA PARCELA 11, 11 con el Gas Natural Licuado a 1.109 €/litro.

CEPSA en CALLE SANT PONS DE LA BARCA, 2 con la Gasolina 95 E10 a 1.659 €/litro.

TAMOIL en CARRETERA C-25 KM. 240 con el Biodiesel a 1.364 €/litro.

Navarra

En Navarra hay 285 gasolineras, y las más baratas son:

TRANSPORTES SAKANA SCL en CALLE DE LA ESTACION, 30 con el Gasoleo A a 1.212 €/litro.

PETROPRIX en CALLE CANAL DE TAUSTE, 290 con la Gasolina 95 E5 a 1.295 €/litro.

BALLENOIL en N-121 PAMPLONA-ZARAGOZA km 9,4 con el Gasoleo Premium a 1.299 €/litro.

ALCAMPO en POLIGONO MUGAZURI PARCELA B, 4 con la Gasolina 98 E5 a 1.469 €/litro.

COOPERATIVA VALDORBA en C/ LAS ESCUELAS S.N con el Gasoleo B a 0.836 €/litro.

PLENERGY en CARRETERA A-68 KM. 99,82 con Adblue a 0.379 €/litro.

REPSOL en PS DE LA RIBERA, 215 (NA-134 km 19) con Diésel Renovable a 1.519 €/litro.

LA ROTXA ANSOAIN en CALLE BERRIOPLANO, 2 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.399 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-121 KM. 79,5 con los Gases licuados del petróleo a 0.909 €/litro.

GALP en CTRA. A-1 km 391 con el Gas Natural Comprimido a 1.189 €/litro.

HAM en CARRETERA N-232 KM. 83 con el Gas Natural Licuado a 1.129 €/litro.

MLC en CARRETERA PAMPLONA-IRUN KM. 17,3 con la Gasolina 95 E10 a 1.499 €/litro.

E.S. TIEBAS en NA121;CTRA FRANCIA km 11,3 con el Biodiesel a 1.8 €/litro.

Ciudad Real

En Ciudad Real hay 267 gasolineras, y las más baratas son:

VALDETRANS SOCIEDAD COOPERATIVA DE CLM en CALLE TONEL, 15 con el Gasoleo A a 1.186 €/litro y Adblue a 0.357.

ALCAMPO en AVENIDA DEL VINO, SN con la Gasolina 95 E5 a 1.317 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.45.

BALLENOIL en AVENIDA DEL SUR, SN con el Gasoleo Premium a 1.301 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.338.

VITIVINICOLA SAN JOSE en POLIGONO CALLE C P-1 B-1, S/N con el Gasoleo B a 0.868 €/litro.

REPSOL en AVENIDA CASTILLA LA MANCHA, 59 con Diésel Renovable a 1.529 €/litro.

DELFINCARFUEL en AVENIDA ALCAZAR DE SAN JUAN, SN con los Gases licuados del petróleo a 0.755 €/litro.

HAM en POLIGONO CAMPO DE AVIACIÓN, 1 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

E.S. LOGAFUELL en AVENIDA DE LOS EMIGRANTES, 1 con la Gasolina 95 E10 a 1.329 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-430 KM. 304,42 con Gasolina Renovable a 1.589 €/litro.

Asturias

En Asturias hay 260 gasolineras, y las más baratas son:

TRANSPORTES SETRALI en CALLE MARIE CURIE 54, 54 con el Gasoleo A a 1.198 €/litro.

ALCAMPO en AUTOPISTA AS -2 KM. 22 con el Gasoleo Premium a 1.297 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 1.297 y la Gasolina 98 E5 a 1.544.

ESTACION DE SERVICIO VALLE DE TRUBIA S.L. en CARRETERA AS-228 KM. 13 con el Gasoleo B a 0.96 €/litro.

TRAKTOS AUTOMOCIÓN en POLIGONO ASIPO, 6 con Adblue a 0.54 €/litro.

REPSOL en CR N-621, 176 con Diésel Renovable a 1.615 €/litro.

EASYGAS en CALLE NICOLAS COPERNICO, 311 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.419 €/litro.

Q8 en CALLEJA, CALLEJÓN JOAQUIN ALONSO DIAZ, 33 con los Gases licuados del petróleo a 0.859 €/litro.

REPSOL en AVENIDA DE LUGO, 24 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro.

HAM en AVENIDA OVIEDO, SN con el Gas Natural Licuado a 1.129 €/litro.

CEPSA en CARRETERA AS-219 KM. 5,200 con la Gasolina 95 E10 a 1.549 €/litro.

ASIPO SERVICIOS en CALLE A - POLIGONO INDUSTRIAL DE ASIPO, 21 con Gasolina 95 E25 a 1.879 €/litro y Gasolina 95 E85 a 3.

Tarragona

En Tarragona hay 260 gasolineras, y las más baratas son:

TRONOVA ENERGIA en CALLE LOIRA, 38 con el Gasoleo A a 1.233 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.268.

ALAS en POLIGONO CONSTANTI - AVD.EUROPA, 5 con el Gasoleo Premium a 1.329 €/litro.

TAMOIL en CARRETERA CTRA. C-12 L'EIX DE L'EBRE KM. 36,7 con la Gasolina 98 E5 a 1.494 €/litro.

SOLDEBRE en CR RAVAL DE CRIST, S/N con el Gasoleo B a 0.89 €/litro.

BONAREA en CALLE FUSTERIES, S/N con Adblue a 0.419 €/litro.

PETRONOR en RONDA REMEI (DEL), S/N con Diésel Renovable a 1.499 €/litro.

COOP. LA GALERA en CALLE COOPERATIVA, 12 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.359 €/litro.

EXOIL en CALLE MERCURI, 15,17 con los Gases licuados del petróleo a 0.84 €/litro.

MOLGAS en CALLE BLANQUERS, 53 con el Gas Natural Comprimido a 1.169 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.119.

MOEVE en CALLE ALT PENEDES-UR.MOLI SERRA, S/N con la Gasolina 95 E10 a 1.629 €/litro.

TAMOIL en AUTOVIA AP-01 KM. 0,450 con el Biodiesel a 1.247 €/litro.

REPSOL en CR N-340, 1165 con Gasolina Renovable a 1.689 €/litro.

Almería

En Almería hay 249 gasolineras, y las más baratas son:

CABASC, S.C.A. en CARRETERA N-340A KM. 400 con el Gasoleo A a 1.25 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.32.

BALLENOIL en CARRETERA MOJONERA (MO) KM. 37 con el Gasoleo Premium a 1.289 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.344.

CAMPOEJIDO en CARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 16 con la Gasolina 98 E5 a 1.461 €/litro.

E.S. GASOLEOS HORTICAMPO - VICAR en CAMINO CORTIJO SAN LUCIANO, S/N con el Gasoleo B a 0.917 €/litro.

E.S. COOP SANTA MARIA DEL AGUILA - EL EJIDO en CALLE CAMINO DE ROQUETAS, 6 con Adblue a 0.45 €/litro.

REPSOL en CARRETERA CARRETERA NACIONAL 340 KM. 554,1 con Diésel Renovable a 1.549 €/litro.

S.A.T. PISAICA DE LA VIRGEN en PARAJE PISAICA DE LA VIRGEN S/N con los Gases licuados del petróleo a 0.8 €/litro.

REPSOL en CARRETERA PUESTO RUBIO KM. 66 con la Gasolina 95 E10 a 1.519 €/litro y la Gasolina 98 E10 a 1.669.

Pontevedra

En Pontevedra hay 231 gasolineras, y las más baratas son:

CAMPODEZA, S.C.G. en LUGAR GRESANDE-GRESANDE, S/N con el Gasoleo A a 1.299 €/litro y el Gasoleo B a 0.969.

EROSKI en RUA RUA DAS PONTES CON RUA DA BARREIRA, S/N (NIGRÁN) PONTEVEDRA (PARQUE COMERCIAL NASAS), S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.359 €/litro.

BALLENOIL en URBANIZACIÓN MONTEPORREIRO PARCELA CC-2 C/ITALIA CON C/ FRANCIA, S/N con el Gasoleo Premium a 1.33 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.38.

E.S.EL SALGUEIRAL en CARRETERA C-550 KM. 1,12 con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro.

COAFOR en RUA REGUEIRA, 47 con Adblue a 0.577 €/litro.

REPSOL en AVENIDA PORTUGAL, S/N con Diésel Renovable a 1.569 €/litro.

PETROCASH SAIAR en CARRETERA N640 (CALDAS-VILAGARCIA) KM. 227,900 con los Gases licuados del petróleo a 0.829 €/litro.

REPSOL en CL EXPLANADA DE BOUZAS (2ª GLORIETA con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro.

MOLGAS en AUTOVIA AUTOVIA DE LAS RIAS BAJAS KM. 290 con el Gas Natural Licuado a 1.149 €/litro.

Lleida

En Lleida hay 221 gasolineras, y las más baratas son:

AGROPECUARIA DE JUNEDA en CARRETERA N-240 km 73 con el Gasoleo A a 1.245 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.292.

BALLENOIL en AVENIDA BARCELONA (N-IIA PK 463,5), 17 con el Gasoleo Premium a 1.301 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.307.

BONAREA en CENTRO COMERCIAL BONAREA, CTRA.L-313 km 14,5 con la Gasolina 98 E5 a 1.366 €/litro.

SIN ROTULO en DEMOCRACIA S/NÚM. con el Gasoleo B a 0.703 €/litro.

BONAREA en CENTRO BONAREA, AVDA. GENERALITAT 10, (P. IND. NAVESMA) con Adblue a 0.419 €/litro.

REPSOL en CR N-230, 163,7 con Diésel Renovable a 1.499 €/litro.

PETROLIS DE BARCELONA en CTRA. MANRESA, C-55 km 77,50 con los Gases licuados del petróleo a 0.93 €/litro.

MOLGAS en CARRETERA 230 KM. 6,5 con el Gas Natural Comprimido a 1.169 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.119.

Castellón

En Castelló hay 219 gasolineras, y las más baratas son:

SIMPLY en CARRETERA N-340 KM. 1053 con el Gasoleo A a 1.259 €/litro.

PLENERGY en AVDA. DEL PUERTO S/N GRAO con la Gasolina 95 E5 a 1.297 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA DE LOS HERMANOS BOU, 201 con el Gasoleo Premium a 1.269 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.307.

ALCAMPO en ALCAMPO HIPERMERCADO ( CENTRO COMERCIAL SALERA ) (CARRETERA 340 km 64.500) con la Gasolina 98 E5 a 1.544 €/litro.

TRANSPORTES RODOLFO Y VENTURA en CARRETERA TERUEL KM. 24 con el Gasoleo B a 0.964 €/litro.

TRAVOLCAS (TRAVOLPOWER) en AVENIDA MEDITERRANI, 134 con Adblue a 0.399 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N 340 KM. 1042,2 con Diésel Renovable a 1.619 €/litro.

COOPERATIVA CATOLICO AGRARIA COOP.V. en AVENIDA CASTELLO, 75 con los Gases licuados del petróleo a 0.899 €/litro.

HAM en CARRETERA VILLAREAL-ONDA KM. 1 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

CARCELLER ROYO S.L. en CTRA. RAMAL A CULLA km 3,900 con la Gasolina 98 E10 a 1.719 €/litro.

Albacete

En Albacete hay 188 gasolineras, y las más baratas son:

ONTALBA S. COOP DE C-LM en CAMINO DE HELLIN S/N con el Gasoleo A a 1.232 €/litro.

COOP. LA UNION AB en CARRETERA VILLAGARCIA KM. 0,1 con el Gasoleo B a 0.85 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.3.

BALLENOIL en AVENIDA MADRID, 11 con el Gasoleo Premium a 1.349 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.399.

ALCAMPO en SECTOR PARCELA T-3 LOCAL52, 14 con la Gasolina 98 E5 a 1.479 €/litro.

VINICOLA DE VILLARROBLEDO en CARRETERA MUNERA KM. 0,500 con Adblue a 0.39 €/litro.

REPSOL en CARRETERA NACIONAL 310 KM. 137,7 con Diésel Renovable a 1.549 €/litro.

A&A en AVENIDA ESCRITOR RODRIGO RUBIO, 3 con los Gases licuados del petróleo a 0.818 €/litro.

HAM en POLIGONO AVENIDA PRIMERA, 17 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

Cuenca

En Cuenca hay 184 gasolineras, y las más baratas son:

SANCLEMENTINA DE TTAS. COOP. CONSUMO en CARRETERA LA ALBERCA KM. 0,46 con el Gasoleo A a 1.216 €/litro.

S. COOP. AGRARIA DE C-LM «SAN ISIDRO» en CALLE PRÍNCIPE, 153 con la Gasolina 95 E5 a 1.308 €/litro.

C.C ALCAMPO en CARRETERA NACIONAL 400 KM. 178,5 con el Gasoleo Premium a 1.339 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.521.

COOPERATIVA DEL CAMPO NTRA SRA DE RUS en CARRETERA DE LA ALMARCHA 50 KM. 0 con el Gasoleo B a 0.869 €/litro.

SAN ISIDRO LABRADOR SOC. COOP. DE CLM en CALLE RAMON Y CAJAL, 42 con Adblue a 0.49 €/litro.

REPSOL en CALLE SAN ISIDRO, 67 con Diésel Renovable a 1.565 €/litro.

PETRONOR en CR N-320, 56 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.569 €/litro.

VEN Y VEN OIL en POLIGONO SAN JOSE CALLE C/10 PARCELA, 14 con los Gases licuados del petróleo a 0.879 €/litro.

NATURGY en CARRETERA ALBACETE, N-320 KM. 72 con el Gas Natural Comprimido a 1.299 €/litro.

MOLGAS en AUTOVIA AUTOVIA DEL ESTE KM. 224 con el Gas Natural Licuado a 1.149 €/litro.

MOEVE en AUTOVIA N-III KM. 141,3 con la Gasolina 95 E10 a 1.634 €/litro.

León

En León hay 180 gasolineras, y las más baratas son:

PONFEBUS en AVENIDA DE LA LIBERTAD, 15 con el Gasoleo A a 1.318 €/litro.

BEROIL en CARRETERA LE-311 KM. 7 con la Gasolina 95 E5 a 1.379 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA AGUSTINOS, 27 con el Gasoleo Premium a 1.369 €/litro.

GASOLEOS VILLAGER en NACIONAL VI km 386.200 con la Gasolina 98 E5 a 1.519 €/litro.

COOPERATIVA SAN BLAS en CALLE EL PARQUE, 9 con el Gasoleo B a 0.949 €/litro.

RIALCE, S.L. en CARRETERA MAYORGA KM. 1 con Adblue a 0.499 €/litro.

E.S. TRABADELO en AUTOVIA A-6 KM. 414,5 con Diésel Renovable a 1.549 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA DEL PÁRROCO PABLO DIEZ, 487 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.419 €/litro.

GALP en AVENIDA PORTUGAL, 46 con los Gases licuados del petróleo a 0.889 €/litro.

ZEPXA ECO en CALLE BURDEOS EN PONFERRADA, 3 con la Gasolina 95 E10 a 1.389 €/litro y la Gasolina 98 E10 a 1.55.

Cáceres

En Cáceres hay 175 gasolineras, y las más baratas son:

SAT TAB en CALLE ALCANTARILLA, 3 con el Gasoleo A a 1.269 €/litro.

SEDIMACAR, SL en CARRETERA EX-106 KM. 2,50 con la Gasolina 95 E5 a 1.31 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA JARANDILLA KM. 36 con el Gasoleo Premium a 1.309 €/litro.

GALP en CARRETERA EX-108 KM. 95,600 con la Gasolina 98 E5 a 1.5 €/litro.

MESILLAS en FINCA MESILLAS LA VEGA Y LA SALUD (EX-392 km 3-7) con el Gasoleo B a 0.866 €/litro.

SAN ISIDRO DE MIAJADAS SCL en AVENIDA GARCIA SIÑERIZ, 172 con Adblue a 0.613 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-5 KM. 290,8 con Diésel Renovable a 1.579 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.549.

REPSOL en CARRETERA CC 054 KM. 2,300 con los Gases licuados del petróleo a 0.865 €/litro.

MOLGAS en AUTOPISTA A5 KM. 244,5 con el Gas Natural Comprimido a 1.199 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.149.

Cantabria

En Cantabria hay 174 gasolineras, y las más baratas son:

RADIO TAXI en CALLE LA PRENSA, 4 con el Gasoleo A a 1.281 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA N-634A KM. 199,5 con la Gasolina 95 E5 a 1.359 €/litro.

BALLENOIL en AVDA. JOSE ANTONIO, 46,0 (S-472 km 5,3) con el Gasoleo Premium a 1.29 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.36.

SHELL en P.I. CROS km CENTRO COMERCIAL M con la Gasolina 98 E5 a 1.539 €/litro.

AGROCANTABRIA en BARRIO CHAROLA, SN con el Gasoleo B a 0.96 €/litro.

GASOLINERA ALISAL en AVENIDA VICENTE TRUEBA, SN con Adblue a 0.649 €/litro.

REPSOL en CALLE ZUÑEDA, 7 con Diésel Renovable a 1.599 €/litro.

REPSOL en AU A-8 ,P.K. 256 con los Gases licuados del petróleo a 0.939 €/litro.

REPSOL en BARRIO CAMARREAL, 150 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro.

AREA DE SERVICIO LA PALMERA en CALLE PROSPERIDAD, 61 con el Biodiesel a 1.529 €/litro.

VALLE DE LIENDO en N-634 km 165 con la Gasolina 98 E10 a 1.689 €/litro.

Valladolid

En Valladolid hay 174 gasolineras, y las más baratas son:

LA ESTRELLA DE QATAR en CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 17 con el Gasoleo A a 1.259 €/litro.

PLENERGY en AVENIDA DE SORIA 28-B, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.299 €/litro.

BALLENOIL en CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 3 con el Gasoleo Premium a 1.269 €/litro.

MAXPETROL en CARRETERA ISCAR-CUELLAR KM. 17,3 con la Gasolina 98 E5 a 1.459 €/litro.

NO TIENE en CALLE CALLEJUELAS, S con el Gasoleo B a 0.88 €/litro.

ESTACION AUTOBUSES VALLADOLID en CALLE PUENTE COLGANTE, 2 con Adblue a 0.424 €/litro.

REPSOL en AUTOVIA A6 KM. 141 con Diésel Renovable a 1.628 €/litro.

HAFESA OIL en CR N-122, 335,4 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.459 €/litro.

MAXPETROL en CALLE CALVARIO, 18 con los Gases licuados del petróleo a 0.885 €/litro.

REPOSTAR--ZARATAN en ADVA. GIJON, N-601 km 194,6 con el Biodiesel a 1.47 €/litro.

Huelva

En Huelva hay 161 gasolineras, y las más baratas son:

CUNA DE PLATERO en CM/ MONTEMAYOR, S/Nº con el Gasoleo A a 1.221 €/litro y el Gasoleo B a 0.825.

COSTAOIL en CALLE CAMINO DE LAS COLMENILLAS, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.328 €/litro.

SUMALCA en CALLE MOGUER, S/N con el Gasoleo Premium a 1.334 €/litro.

TAMOIL en CARRETERA A-492 KM. 0,100 con la Gasolina 98 E5 a 1.567 €/litro y el Biodiesel a 1.369.

GALP en CARRETERA N 433 KM. 0 con Adblue a 0.649 €/litro.

REPSOL en CR N-431, 686 con Diésel Renovable a 1.588 €/litro.

GALP en AVENIDA ITALIA, 32 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.469 €/litro.

GAS AUTO en CALLE ISAAC ALBENIZ, 2 con los Gases licuados del petróleo a 0.829 €/litro.

MOLGAS en POLIGONO POLÍGONO NUEVO, 38 con el Gas Natural Licuado a 1.149 €/litro.

E.S. LA CARRASCA en POLIGONO INDUSTRIAL LA CARRASCA, 17 con la Gasolina 95 E10 a 1.439 €/litro.

COLOSO en CR N-435, 219,9 con la Gasolina 98 E10 a 1.515 €/litro.

Burgos

En Burgos hay 152 gasolineras, y las más baratas son:

ASEBUTRA en CARRETERA VALLADOLID(ANTIGUA) EN ARANDA DE DUERO KM. S/N con el Gasoleo A a 1.305 €/litro.

ES HERMANOS OLALLA en POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL LAS ERAS ALTO DE LA PALOMERA, 5 con la Gasolina 95 E5 a 1.369 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA NACIONAL I KM. 236 con el Gasoleo Premium a 1.329 €/litro.

GALP en CTRA. DE SORIA, S/N (CRTA. DE SORIA, S/N) con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro.

SAN FORMERIO S.COOP. en CARRETERA DE AÑASTRO S/N con el Gasoleo B a 0.913 €/litro.

BEROIL en AVENIDA PORTUGAL, 82 con Adblue a 0.5 €/litro.

BEROIL, S.L. en N-I km 249 con Diésel Renovable a 1.399 €/litro.

GALP en CARRETERA N-623 KM. 0 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.499 €/litro.

MOEVE en AUTOPISTA AP-1 (MRG.IZDO.) KM. 63,5 con los Gases licuados del petróleo a 0.905 €/litro.

REPSOL en CR A-1, 187,7 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

Gipuzkoa

En Gipuzkoa hay 152 gasolineras, y las más baratas son:

EROSKI en BARRIO BAZTERRETXE AUZOA, 2 con el Gasoleo A a 1.313 €/litro.

BIDEKO ATERPE en CALLE MUGARRIEGI, 2 con la Gasolina 95 E5 a 1.369 €/litro y Adblue a 0.435.

ALCAMPO IRUN en PARQUE COMERCIAL TXINGUDI, ZONA ARASO.B. VENTAS, 80 con el Gasoleo Premium a 1.359 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.529.

MLC en CALLE LERUN TXIKI MORTERIKA, 2 con el Gasoleo B a 1.099 €/litro y los Gases licuados del petróleo a 0.899.

REPSOL en CL ANTXOTXIPI , 15 con Diésel Renovable a 1.589 €/litro.

GALP en AVENIDA NAVARRA, 81 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.449 €/litro.

HAM en CALLE ANTXOTXIPI KALEA, 4 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

Lugo

En Lugo hay 146 gasolineras, y las más baratas son:

LIBRE en POLIGONO SIGALSA FASE 1 NAVE 1, S/N con el Gasoleo A a 1.26 €/litro.

MASMAR OIL en RUA INDUSTRIA (DA), 103 con la Gasolina 95 E5 a 1.379 €/litro.

PETROCASH LUGO en AVENIDA ADOLFO SUAREZ, S/N con el Gasoleo Premium a 1.369 €/litro y los Gases licuados del petróleo a 0.799.

GALP en Avda. Los Deportes 12 con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro.

AIRA OIL en CARRETERA SOBREIRA KM. 2,5 con el Gasoleo B a 0.979 €/litro.

CANDO en POLIGONO CASTRO RIBERAS DE LEA, 44 con Adblue a 0.6 €/litro.

REPSOL en AVENIDA LUGO, 0 con Diésel Renovable a 1.579 €/litro.

GALP en AUTOVIA A-6 KM. 538 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.559 €/litro.

MOLGAS en AUTOPISTA A6 KM. 487 con el Gas Natural Licuado a 1.149 €/litro.

VALCARCE en LUGAR CARRETERA LU-612 PK 3.86 LG SOÑARIÑO, SAN PEDRO DE SOÑAR, 3,86 con la Gasolina 98 E10 a 1.619 €/litro.

Bizkaia

En Bizkaia hay 141 gasolineras, y las más baratas son:

686 TLP en BARRIO SALCEDILLO, S/N con el Gasoleo A a 1.223 €/litro.

BIDEKO en POLIGONO PATAKON, 7 con la Gasolina 95 E5 a 1.369 €/litro.

ALCAMPO en CARRETERA ELORRIO KM. S/N con el Gasoleo Premium a 1.335 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.535.

PETROENCINA en CALLE CARRETERA A GAMA - POLIGONO «LA RONDINA», PARCELA I-2 con el Gasoleo B a 1.079 €/litro.

AUTO ESTACIÓN DE SERVICIO BARAZAR S.A. en CARRETERA 240 KM 126 KM. 126 con Adblue a 0.499 €/litro.

REPSOL en CARRETERA ASUA-PLENTZIA KM. 23 con Diésel Renovable a 1.589 €/litro.

CEPSA en BARRIO ARTEAGA, 17 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.529 €/litro.

AVIA USOA en POLIGONO ZONA COMERCIAL AEROPUERTO LOIU, 9 con los Gases licuados del petróleo a 0.909 €/litro.

HAM BILBAO en CALLE REFRADIGAS, 1 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

Huesca

En Huesca hay 139 gasolineras, y las más baratas son:

AUTOTRANSPORTES MONZON en CALLE JOSE MARIA PEÑARANDA, 60 con el Gasoleo A a 1.17 €/litro.

AGROPIENSO en CARRETERA N-240 KM. 128,100 con la Gasolina 95 E5 a 1.308 €/litro.

BALLENOIL en AUTOVIA A-23 (MRG.DCHO.) KM. 563,9 con el Gasoleo Premium a 1.305 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.31.

ALCAMPO en CARRETERA N-240 KM. 160 con la Gasolina 98 E5 a 1.45 €/litro.

COOPERATIVA LA MENORCA en CARRETERA DEL SAS KM. 0 con el Gasoleo B a 0.895 €/litro.

BONAREA en CARRETERA N-240 KM. 133 con Adblue a 0.419 €/litro.

REPSOL en CARRETERA A-138 KM. 84 con Diésel Renovable a 1.519 €/litro.

REPSOL en AUTOVIA A-22 KM. 62,000 con los Gases licuados del petróleo a 0.949 €/litro.

HAM en AUTOPISTA AP2 KM. 86 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

CEPSA en CARRETERA FRAGA-MONZON KM. 12,3 con la Gasolina 95 E10 a 1.499 €/litro.

Teruel

En Teruel hay 123 gasolineras, y las más baratas son:

COTRATUR en C/ POL.LA PAZ CALLE B PARCELA 122 con el Gasoleo A a 1.246 €/litro.

SUPER CASH VIMAR en CALLE POL.IND.LA PAZ CALLE GENOVA PARCELA 137, 137 con la Gasolina 95 E5 a 1.298 €/litro.

SERSUCO S. COOP. en POLIGONO INDUSTRIAL TORRE SANCHO, S/N con el Gasoleo Premium a 1.285 €/litro.

BONAREA en AVENIDA ZARAGOZA, 75 con la Gasolina 98 E5 a 1.375 €/litro.

COOP. SAN MIGUEL en POLIGONO INDUSTRIAL PLANAS, P 10 (VALDERROBRES-ALCAÑIZ) con el Gasoleo B a 0.89 €/litro.

COOPERATIVA PUEYOS en ESCATRON con Adblue a 0.33 €/litro.

REPSOL en CR N-211, 212,5 con Diésel Renovable a 1.589 €/litro.

MOEVE en N-234 km 141 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.619 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N. 234 KM. 83 con los Gases licuados del petróleo a 0.909 €/litro.

Salamanca

En Salamanca hay 121 gasolineras, y las más baratas son:

ESTACION DE AUTOBUSES en AVENIDA DE FILIBERTO VILLALOBOS, 71 con el Gasoleo A a 1.261 €/litro y Adblue a 0.417.

PETROPRIX en AVENIDA DE CARBAJOSA LA SAGRADA, 13 con la Gasolina 95 E5 a 1.329 €/litro.

BALLENOIL en CALLE NEWTON, 13 con el Gasoleo Premium a 1.287 €/litro.

MONTE LA REINA en CARRETERA CAÑIZAL PIEDRAHITA KM. 38,20 con la Gasolina 98 E5 a 1.519 €/litro.

ARANPINO en SA-804 km 26 con el Gasoleo B a 0.854 €/litro.

REPSOL en CR C-300 5,4 con Diésel Renovable a 1.589 €/litro.

IBERFUEL en CALLE RIO DUERO, 12 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.489 €/litro.

MOEVE en CALLE CARRETERA DE MADRID, 19 con los Gases licuados del petróleo a 0.936 €/litro.

HAM en CALLE PUERTO DE GOTEMBURGO, 1342 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

Guadalajara

En Guadalajara hay 106 gasolineras, y las más baratas son:

ATA en POLIGONO FRANCISCO MEDINA Y MENDOZA PARCELA 10, S/N con el Gasoleo A a 1.262 €/litro.

BALLENOIL en CALLE LOS PICONES, 3 con la Gasolina 95 E5 a 1.309 €/litro.

BALLENOIL en CALLE COMERCIO, 2 con el Gasoleo Premium a 1.289 €/litro.

FAMILY ENERGY en AVENIDA AVDA. DE LA INDUSTRIA, 6 con la Gasolina 98 E5 a 1.509 €/litro.

SDAD COOP CAMPILLO DE DUEÑAS en DISEMINADO PG 15 PARCELA 29, S/N con el Gasoleo B a 0.919 €/litro y Adblue a 0.44.

REPSOL en CR CM-219, 4,9 con Diésel Renovable a 1.599 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA FONTANAR KM. 1 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.329 €/litro.

CEPSA en AUTOVIA A-2 KM. 41,2 con los Gases licuados del petróleo a 0.799 €/litro.

SHELL en AVENIDA DE LA BARCA, 8 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

La Rioja

En La Rioja hay 100 gasolineras, y las más baratas son:

COOPERATIVA AGRICOLA CATOLICA en CALLE LA MATILLA, S/N con el Gasoleo A a 1.28 €/litro.

PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL CANTABRIA, 1 con la Gasolina 95 E5 a 1.335 €/litro.

ALCAMPO en CARRETERA CASALAREINA KM. 111 con el Gasoleo Premium a 1.389 €/litro.

ALCAMPO en C.C.ALCAMPO.CAMINO DE LA TEJERA S/N con la Gasolina 98 E5 a 1.479 €/litro.

NINGUNO en CARRETERA CORERA, S/Nº con el Gasoleo B a 0.829 €/litro.

AUTOBUSES JIMENEZ en CALLE SANTA MARIA (POL. LA PORTALADA II), 8 con Adblue a 0.31 €/litro.

PETRONOR en AUTOPISTA AP-68 KM. 176,9 con Diésel Renovable a 1.579 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.589.

VALCARCE en CALLE PRINCIPAL, S/N con los Gases licuados del petróleo a 0.929 €/litro.

REPSOL en CL POLIGONO PRADO VIEJO, 3 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro.

Zamora

En Zamora hay 99 gasolineras, y las más baratas son:

PLENERGY en CALLE VILLALPANDO, S/N con el Gasoleo A a 1.289 €/litro.

AGRINZA en CM HERRADO S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.36 €/litro.

BALLENOIL en CALLE SALAMANCA, 46 con el Gasoleo Premium a 1.309 €/litro.

REPOSTAR - ANSELMO MONTERO BRAGADO en CARRETERA CTRA. NACIONAL 630 KM. 285 con la Gasolina 98 E5 a 1.489 €/litro.

REPOSTAR GOMEZ OSORIO en CARRETERA BELBER-TÁBARA KM. 21,400 con el Gasoleo B a 0.929 €/litro.

FERTIBLEND en CARRETERA ZA-610 KM. 0 con Adblue a 0.413 €/litro y los Gases licuados del petróleo a 0.822.

REPSOL en AUTOVIA A-52 KM. 14,4 con Diésel Renovable a 1.669 €/litro.

|> ENERTRIX <| en CARRETERA CL-605 FUENTESAUCO KM. 10 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.499 €/litro.

HAM en CARRER CAÑADA BERZIANA, 9 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

Ourense

En Ourense hay 98 gasolineras, y las más baratas son:

SUPERFUEL en CALLE RICARDO MARTIN ESPERANZA, 1 con el Gasoleo A a 1.357 €/litro.

PLENERGY en VÍA PISTA DE MORGADE, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.349 €/litro.

BALLENOIL en POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL PARCELA, S/N con el Gasoleo Premium a 1.377 €/litro.

J.L E HIJOS en C-536 km 4,3 con la Gasolina 98 E5 a 1.545 €/litro.

GALIOR GASOLINERA 24H en RUA DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PAZOS, S/N con el Gasoleo B a 1.049 €/litro y los Gases licuados del petróleo a 0.94.

GALP en CARRETERA NACIONAL 540 KM. 0,70 con Adblue a 0.649 €/litro.

REPSOL en CALLE PONTE SEVILLA, 18 con Diésel Renovable a 1.599 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-525 KM. 165,18 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.549 €/litro.

CEPSA en AUTOVIA RIAS BAIXAS KM. 188 con la Gasolina 95 E10 a 1.539 €/litro.

Araba

En Araba hay 86 gasolineras, y las más baratas son:

TRANSARABA en CALLE JUNDIZ, 14 con el Gasoleo A a 1.29 €/litro.

GUGAS en CARRETERA LOGROÑO KM. 10 con la Gasolina 95 E5 a 1.347 €/litro.

BALLENOIL en CALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 con el Gasoleo Premium a 1.329 €/litro.

GM OIL en AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro.

COCEFOR en ZUAZOBIDEA, 4 con el Gasoleo B a 0.834 €/litro.

EUROCAM en CALLE TRATADO DE PARIS, 6 con Adblue a 0.439 €/litro.

ADS en CALLE DEIDA, 6 con Diésel Renovable a 1.597 €/litro.

GALP en CARRETERA ANTIGUA NACIONAL I KM. 375 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.489 €/litro.

SHELL en CARRETERA N-I KM. 323 con los Gases licuados del petróleo a 0.919 €/litro.

NATURGY en CALLE A-1 KM 342. POL. IND. SUBILLABIDE (SUVILLAVIDE BIDEA), 2 con el Gas Natural Comprimido a 1.299 €/litro.

MOLGAS en POLIGONO OKITURRI, 3 con el Gas Natural Licuado a 1.149 €/litro.

CEPSA en N-622 km 20,3 con la Gasolina 95 E10 a 1.689 €/litro.

Palencia

En Palencia hay 80 gasolineras, y las más baratas son:

BEROIL en CARRETERA CARRETERA DE SANTANDER KM. 12,3 con el Gasoleo A a 1.309 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.349.

BALLENOIL en CALLE EXTREMADURA, 1 con el Gasoleo Premium a 1.339 €/litro.

REPOSTAR en C/LOS TORNEROS 61 con la Gasolina 98 E5 a 1.569 €/litro.

SOCOTEM S.COOP.LTDA. en CR. VILLALON , S/N km 11 con el Gasoleo B a 0.9 €/litro.

BEROIL en POLIGONO AGUILAR DE CAMPOO, 121 con Adblue a 0.5 €/litro.

REPSOL en CARRETERA C-615 KM. 2,3 con Diésel Renovable a 1.629 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA N-611 KM. 10,9 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.399 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-620 KM. 88,9 con los Gases licuados del petróleo a 0.919 €/litro.

MOLGAS ENERGY en AUTOVIA AUTOVIA A-67, SALIDA KM. 94 KM. 94 con el Gas Natural Comprimido a 1.169 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.139.

Ávila

En Ávila hay 77 gasolineras, y las más baratas son:

SIN ROTULO en CARRETERA 4 AV P 124A KM. 4 con el Gasoleo A a 1.265 €/litro y Adblue a 0.459.

PETROPRIX en CALLE RIO AREVALILLO, 23 con la Gasolina 95 E5 a 1.309 €/litro.

BALLENOIL en CALLE HORNOS CALEROS, S/N con el Gasoleo Premium a 1.309 €/litro.

ALCAMPO en CALLE LOS MACEROS, SN con la Gasolina 98 E5 a 1.489 €/litro.

****** en CALLE LARGA, 22 con el Gasoleo B a 0.88 €/litro.

REPSOL en CARRETERA CL 507 KM 3.200 KM. 3200 con Diésel Renovable a 1.565 €/litro.

CEPSA en AUTOVIA DEL NOROESTE KM. 111 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.615 €/litro.

REPOSTAR en CALLE RIO DUERO, 11 con los Gases licuados del petróleo a 0.869 €/litro.

CEPSA en AV-512 km 0,750 con la Gasolina 98 E10 a 1.699 €/litro.

Segovia

En Segovia hay 77 gasolineras, y las más baratas son:

BALLENOIL en AVDA. JUAN CARLOS I, 19 (N-603 km 94,5) con el Gasoleo A a 1.349 €/litro, el Gasoleo Premium a 1.369 y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.419.

EL SURTIDOR en CARRETERA VALLADOLID S/N FINCA 16114 KM. 148 con la Gasolina 95 E5 a 1.399 €/litro.

G CANTALEJO en CARRETERA SEGOVIA KM. 4 con la Gasolina 98 E5 a 1.549 €/litro.

A.N. GLUS en CARRETERA FUENTESAUCO - VEGAFRIA KM. 0,6 con el Gasoleo B a 0.939 €/litro.

NAVATRANS en AUTOVIA A-601 KM. 75,9 con Adblue a 0.489 €/litro y los Gases licuados del petróleo a 0.939.

REPSOL en CTRA N-110 PK 144,600 con Diésel Renovable a 1.588 €/litro.

HAM en CARRETERA TUREGANO-NAVAS DE ORO KM. 1 con el Gas Natural Licuado a 1.129 €/litro.

Soria

En Soria hay 47 gasolineras, y las más baratas son:

+B ENERGIAS en AVENIDA EUROPA EN SORIA, 28 con el Gasoleo A a 1.287 €/litro.

E. LECLERC en CALLE J, 290 con la Gasolina 95 E5 a 1.34 €/litro.

ALCAMPO en ZONA CENTRO COMERCIAL LAS CAMARETAS CALLE A, SN con el Gasoleo Premium a 1.3 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.47.

UNION COMARCAL AGREDANA.S.C.L en CARRETERA DEVANOS KM. 0,500 con el Gasoleo B a 0.872 €/litro.

SIN DETERMINAR en AVENIDA VALLADOLID, 13 con Adblue a 0.45 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-122 KM. 102 con Diésel Renovable a 1.559 €/litro.

BALLENOIL en CALLE EDUARDO SAAVEDRA, 24 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.409 €/litro.

ORUCA en AVENIDA SORIA, 40 con los Gases licuados del petróleo a 0.889 €/litro.

Melilla

En Melilla hay 14 gasolineras, y las más baratas son:

SHELL ALFONSO XIII en CALLE ALFONSO XIII, 84 con el Gasoleo A a 1.099 €/litro, el Gasoleo Premium a 1.139 y la Gasolina 95 E5 a 1.179.

Ceuta

En Ceuta hay 10 gasolineras, y las más baratas son:

ON365 en MUELLE ALFAU, S/N con el Gasoleo A a 1.259 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 1.254, la Gasolina 98 E5 a 1.284 y el Gasoleo Premium a 1.309.

MOEVE en AVENIDA JUAN DE BORBON, 27 con Adblue a 1.205 €/litro.

Tenerife

En Tenerife hay 210 gasolineras. La más consultada es OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Tenerife son:

PETROPRIX en CALLE ANAGA, 1 con el Gasoleo A a 0.939 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 0.939 €/litro.

OCÉANO en AVENIDA LUCIO DIAZ FLORES FEO, MZ 27, FINCA 11B, S7N con el Gasoleo Premium a 0.999 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 0.999 €/litro.

SHELL LOS REALEJOS en CARRETERA CRA.GRAL.LA ZAMORA 22 KM. 3,100 con la Gasolina 98 E5 a 1.089 €/litro.

CANARY OIL, S.L. en CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 con Adblue a 0.980 €/litro.

REPSOL en CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 13200 con Diésel Renovable a 1.142 €/litro.

CEPSA en CARRETERA ROSARIO (DEL) KM. 186 con los Gases licuados del petróleo a 0.727 €/litro.

DISA EL MAYORAZGO en CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 con el Gas Natural Comprimido a 1.541 €/litro.

Gran Canaria

En Gran Canaria hay 180 gasolineras. La más consultada es DISA BALOS en CALLE ALMENDRO, 29, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Gran Canaria son:

SANTANA DOMINGUEZ, S.L. en CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 2 con el Gasoleo A a 0.970 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 0.970 €/litro.

SHELL REHOYAS en CARRETERA GC 200 KM. 16 con la Gasolina 98 E5 a 1.119 €/litro.

OCÉANO en CALLE ALEGRIA, 2 con el Gasoleo Premium a 1.119 €/litro.

CEPSA EL CUBILLO en CALLE CUBILLO, 1 con Adblue a 0.799 €/litro.

PCAN en CALLE DELIOMA, 1 con los Gases licuados del petróleo a 0.719 €/litro.

REPSOL en CALLE GRANADOS, 50, 50 con Diésel Renovable a 1.269 €/litro.

OCÉANO en CALLE GARLOPA, 41 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.145 €/litro.

REPSOL en CARRETERA GC 292 KM. SN con la Gasolina 98 E10 a 1.299 €/litro.

SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 con la Gasolina 95 E10 a 0.970 €/litro.

Lanzarote

En Lanzarote hay 46 gasolineras. La más consultada es DISA MACHER en CARRETERA ARRECIFE YAIZA KM. 12, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Lanzarote son:

DISA NUEVA AEROPUERTO en CARRETERA ARRECIFE A AEROPUERTO KM. 1,4 con Adblue a 1.800 €/litro y los Gases licuados del petróleo a 0.739 €/litro.

PCAN ARRIETA en CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 16,1 con el Gasoleo A a 1.039 €/litro.

DISA PUERTO DEL CARMEN en CALLE JUAN CARLOS I, 23 con el Gasoleo Premium a 1.116 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.126 €/litro.

PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 con la Gasolina 95 E5 a 1.059 €/litro.

Fuerteventura

En Fuerteventura hay 28 gasolineras. La más consultada es SANTANA DOMINGUEZ en AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N. Es una de las más baratas de la isla con el Gasoleo A a 1.040.

Las gasolineras más baratas en Fuerteventura son:

DISA EL MATORRAL en CARRETERA PUERTO ROSARIO - EL CASTILLO KM. 8 con los Gases licuados del petróleo a 0.739 €/litro.

PCAN GIL en CALLE ALMIRANTE LALLERMAND, 31 con el Gasoleo Premium a 1.048 €/litro.

PETROPRIX en CALLE JANANA, 46 con la Gasolina 95 E5 a 1.099 €/litro.

DISA COSTA CALMA en GRAL. JANDIA km 64,5 con la Gasolina 98 E5 a 1.119 €/litro.

DISA en CARRETERA LA OLIVA KM. 2,7 con Adblue a 1.175 €/litro.

H2GO CORRALEJO en AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N con Diésel Renovable a 1.295 €/litro.

H2GO MORRO JABLE en POLIGONO PUERTO MORRO JABLE, S/N con el Hidrogeno a 9.900 €/litro.

La Palma

En La Palma hay 20 gasolineras. La más consultada es REPSOL en CARRETERA LP-114 KM. 78,50, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en La Palma son:

PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N con el Gasoleo A a 1.167 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.159 €/litro.

BP BAJAMAR en CARRETERA BAJAMAR KM. S/N con el Gasoleo Premium a 1.269 €/litro y Adblue a 1.709 €/litro.

PCAN en CARRETERA LP2 FUENCALIENTE KM. 24,6 con la Gasolina 98 E5 a 1.343 €/litro.

La Gomera

En La Gomera hay 7 gasolineras. La más consultada es OCÉANO PLAYA SANTIAGO en CARRETERA TF 713 KM. 38,5. Es una de las más baratas de la isla con el Gasoleo A a 1.369, el Gasoleo Premium a 1.459, la Gasolina 95 E5 a 1.429 y la Gasolina 98 E5 a 1.489.

El Hierro

En El Hierro hay 4 gasolineras. La más consultada es DISA EL PINAR en TRAVESÍA DEL PINAR, 29. Es una de las más baratas de la isla con el Gasoleo Premium a 1.499 y la Gasolina 98 E5 a 1.519.

La gasolinera más barata en El Hierro es:

DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55 con el Gasoleo A a 1.392 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.361 €/litro.

Mallorca

En Mallorca hay 172 gasolineras. La más consultada es BP PLAYA DE PALMA en CALLE MANUELA DE LOS HERREROS, 15, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Mallorca son:

PLENERGY en CAMINO DE MONTANA, 11 con el Gasoleo A a 1.329 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.409 €/litro.

AUTONETOIL en CALLE POIMA, 12 con el Gasoleo Premium a 1.409 €/litro.

REPSOL en CARRETERA C-717 KM. 38 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.629 €/litro.

SHELL en CALLE GUADIANA, 45 con la Gasolina 98 E5 a 1.619 €/litro.

REPSOL BUTANO en CAMINO PUIG DE SANTA MAGDALENA, S/N con los Gases licuados del petróleo a 0.850 €/litro.

SET&GO en ZONA COLL DEN RABASSA 31, POLIGONO 48 PARCELA 23, 31 con el Gasoleo B a 1.119 €/litro y Adblue a 0.799 €/litro.

CEPSA en CARRETERA C-715 KM. 42,5 con la Gasolina 95 E10 a 1.775 €/litro.

Ibiza

En Ibiza hay 22 gasolineras. La más consultada es REPSOL en CARRETERA PM-808 KM. 1,25, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Ibiza son:

COOPERATIVA SANTA EULALIA en CARRETERA PM-810 KM. 4,150 con el Gasoleo A a 1.419 €/litro y el Gasoleo B a 1.059 €/litro.

AUTONETOIL en CARRER ALCALDE BARTOMEU ROSELLO SALA, 9 con la Gasolina 95 E5 a 1.519 €/litro y el Gasoleo Premium a 1.499 €/litro.

BP en CALLE DES LLAURADORS, 19 con la Gasolina 98 E5 a 1.759 €/litro.

REPSOL en CARRETERA C-731 KM. 7,15 con los Gases licuados del petróleo a 0.899 €/litro.

CEPSA en CARRER ALCALDE BARTOLOME ROSELLO SALA, 2 con Adblue a 0.789 €/litro.

MOEVE en CARRETERA C-731 KM. 13 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.715 €/litro.

Menorca

En Menorca hay 21 gasolineras. La más consultada es GMOIL en CALLE BAJOLI ( POLIGONO INDUSTRIAL ARTRUIX ), 39, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Menorca son:

EROSKI en AVENIDA TALAIOT, 1 con el Gasoleo A a 1.469 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.499 €/litro.

AUTONETOIL en CALLE FERRERS, 12 con el Gasoleo Premium a 1.529 €/litro.

REPSOL en CALLE PINTOR TORRENT, 10 con los Gases licuados del petróleo a 0.909 €/litro.

BP en CARRETERA CTRA DE MAO A CIUTADELLA ME-1 KM. 23 con el Gasoleo B a 1.309 €/litro.

CARBURANTS LOW COST en CALLE B, 35 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.599 €/litro.

Formentera

En Formentera hay 2 gasolineras. La más consultada es CEPSA en CARRETERA PM-820 KM. 1,2. Es una de las más baratas de la isla con el Gasoleo B a 1.476, el Gasoleo Premium a 1.765 y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.815.

La gasolinera más barata en Formentera es:

REPSOL en CARRETERA LA SABINA- EL PILAR KM. 4,6 con el Gasoleo A a 1.579 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.659 €/litro.

De qué depende el precio de los carburantes El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

En Europa, más caro

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,63 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,678 euros. En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,56 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,59 euros.