El precio de la bombona de butano antes del inminente cambio de tarifa La bombona tradicional de 12,5 kilos se vende un 5% más barata que en verano, pero se modifica el día 18 de noviembre

Nacho Ortega Valencia Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:27

El precio de la bombona de butano cambia el 18 de noviembre, tercer martes de mes impar, después de estar dos meses con el menor precio en los últimos 12 meses. En septiembre se anunció la bajada en un 5% del envase de 12 kilos, hasta los 16,27 euros, su segundo descenso consecutivo, lo que supone el precio más econímico desde septiembre de 2024, cuando estaba a 15,93 euros.

Hasta ahora, el máximo histórico del precio de la bombona de butano se sitúa en los 19,55 euros que tuvieron que pagar los consumidores desde el 17 de mayo al 14 de noviembre de 2022, según explica Facua, que ha elaborado un listado con la variación de precios desde el año 2024 hasta la actualidad.

El descenso de esta última revisión se debe a la bajada en las cotizaciones de las materias primas (-1,6%) y a la apreciación del euro frente al dólar (+2,3%) que compensa el incremento de los fletes (+14,9%), han informado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Evolución del precio de la bombona desde el covid

– 21 de enero de 2020: 13,37 euros

– 21 de julio de 2020: 12,72 euros

– 15 de septiembre de 2020: 12,09 euros

– 17 de noviembre de 2020: 12,69 euros

– 19 de enero de 2021: 13,30 euros

– 16 de marzo de 2021: 13,96 euros

– 20 de julio de 2021: 15,37 euros

– 21 de septiembre de 2021: 16,13 euros

– 16 de noviembre de 2021: 16,92 euros

– 18 de enero de 2022: 17,76 euros

– 15 de marzo de 2022: 18,63 euros

– 17 de mayo de 2022: 19,55 euros

– 19 de julio de 2022: 19,55 euros

– 20 de septiembre de 2022: 19,55 euros

– 15 de noviembre de 2022: 18,59 euros

– 17 de enero de 2023: 17,67 euros

– 18 de julio de 2023: 15,18 euros

– 19 de septiembre de 2023: 14,43 euros

– 16 de enero de 2024: 15,89 euros

– 19 de marzo de 2024: 16,67 euros

– 21 de mayo de 2024: 16,14 euros

– 18 de julio de 2024: 15,34 euros

– 17 de septiembre de 2024: 15,93 euros

– 18 de noviembre de 2024: 16,61 euros

– 20 de enero de 2025: 16,64 euros

– 18 de marzo de 2025: 17,67 euros

– 20 de mayo de 2025: 18,00 euros

– 15 de julio de 2025: 17,11 euros

– 16 de septiembre de 2025: 16,27 euros

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilogramos -la tradicional bombona de butano- no se encuentra liberalizado. Su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes, por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar.

Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

Menor consumo

El GLP envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

En la actualidad, anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso y, desde 2010 hasta 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25%.