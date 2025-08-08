El precio del aceite de oliva virgen extra en los supermercados desde el viernes 8 de agosto Los costes se estabilizan entre los 4,5 - 5 euros el litro en las principales superficies

Pocos cambios esta semana en el precio del aceite de oliva a la venta en las principales superficies comerciales. Sólo Eroski ha modificado su precio respecto al de hace siete días, con una ligera bajada. Su estabilización, gracias a la buena cosecha de aceitunas, está teniendo consecuencias importantes en el mercado de consumo. Las ventas de aceites envasados por las empresas de Anierac (Asociación nacional de industriales envasadores y refinadores de aceites comestibles) durante el segundo trimestre de 2025 -el cual se corresponde con el tercer trimestre de la campaña oleícola 24/25- alcanzaron los 174,26 millones de litros, lo que representa un aumento del 7% en relación al mismo periodo de la campaña anterior.

El aceite de oliva virgen extra -la variedad de más calidad y precio- lideró las ventas con 104,74 millones de litros acumulados, una cifra que implica un incremento del 50,06%.

Lejos quedan los meses en los que el aceite de oliva virgen extra se vendía a emtre 12 y 15 euros el litro en los supermercados españoles. Los precios empezaron a subir en abril de 2021 y su coste se disparó. Una botella del nuevo 'oro líquido' costaba en diciembre de 2023 más del doble que dos años antes. ¿Por qué este incremento? Los motivos eran varios: la baja producción por la sequía, la inflación causada por la guerra de Ucrania y el elevado coste de la energía subyacían en aquella escalada de precios.

La presión de los precios obligó al Gobierno a eliminar temporalmente el IVA para el aceite de oliva virgen extra, pero esta medida finalizó el pasado 1 de enero. Desde entonces, los precios han ido bajando hasta la barrera actual de los 4,5 - 5 euros el litro (precio en los supermercados).

A fecha de 8 de agosto, es fácil encontrar ofertas por debajo de los cinco euros:

-Carrefour: 4,64 euros (Aceite de Oliva Virgen Extra Carrefour Extra 1 litro).

-Eroski: 4,65 euros (Aceite De Oliva Virgen Extra Eroski, botella 1 litro).

-Mercadona: 4,65 euros el litro (Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado botella de 1 litro).

-Consum: 4,65 euros (Aceite Oliva Virgen Extra botella 1 litro).

-Dia: 4,65 euros (Aceite de Oliva Virgen Extra La Almazara Del Olivar de Dia botella 1 litro).

-Hipercor: 4,70 euros (El Corte Inglés Aceite De Oliva Virgen Extra botella 1 litro).

-Alcampo: 4,83 euros (Fruto Del Sur Aceite De Oliva Virgen Extra botella de 1 ltro.).

Precios recogidos de super.FACUA.org, la página web de FACUA-Consumidores en Acción que vigila a diario la evolución del precio del aceite de oliva y otros productos básicos en seis grandes cadenas de supermercados. La web rastrea los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.

El precio de Consum está recogido directamente de su página web.

