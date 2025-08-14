El precio del aceite de oliva virgen extra en los supermercados desde el jueves 14 de agosto Los costes se estabilizan entre los 4,5 - 5 euros el litro en las principales superficies

Andoni Torres Valencia Jueves, 14 de agosto 2025, 21:05

El aceite de oliva es un producto cada vez más demandado por los consumidores. Así lo confirma la organización agraria COAG, que sostiene que el ritmo de comercialización de aceite está siendo superior al del año pasado y apenas si queda un 36% del producido.

En cuanto a su coste, el precio del aceite de oliva se ha reducido y acumula ya un descenso del 50% desde el pico alcanzado en abril de 2024, en línea con los precios en origen que ya se sitúan al nivel de los de 2022, previo al último periodo de sequía.

Lejos quedan los meses en los que el aceite de oliva virgen extra se vendía a entre 12 y 15 euros el litro en los supermercados españoles. Los precios empezaron a subir en abril de 2021 y su coste se disparó. Una botella del nuevo 'oro líquido' costaba en diciembre de 2023 más del doble que dos años antes. ¿Por qué este incremento? Los motivos eran varios: la baja producción por la sequía, la inflación causada por la guerra de Ucrania y el elevado coste de la energía subyacían en aquella escalada de precios.

La presión de los precios obligó al Gobierno a eliminar temporalmente el IVA para el aceite de oliva virgen extra, pero esta medida finalizó el pasado 1 de enero. Desde entonces, los precios han ido bajando hasta la barrera actual de los 4,5 - 5 euros el litro (precio en los supermercados).

A fecha de 14 de agosto, es fácil encontrar ofertas por debajo de los cinco euros:

-Carrefour: 4,64 euros (Aceite de Oliva Virgen Extra Carrefour Extra 1 litro).

-Eroski: 4,65 euros (Aceite De Oliva Virgen Extra Eroski, botella 1 litro).

-Mercadona: 4,65 euros el litro (Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado botella de 1 litro).

-Consum: 4,65 euros (Aceite Oliva Virgen Extra botella 1 litro).

-Dia: 4,65 euros (Aceite de Oliva Virgen Extra La Almazara Del Olivar de Dia botella 1 litro).

-Hipercor: 4,70 euros (El Corte Inglés Aceite De Oliva Virgen Extra botella 1 litro).

-Alcampo: 4,83 euros (Fruto Del Sur Aceite De Oliva Virgen Extra botella de 1 ltro.).

Precios recogidos de super.FACUA.org, la página web de FACUA-Consumidores en Acción que vigila a diario la evolución del precio del aceite de oliva y otros productos básicos en seis grandes cadenas de supermercados. La web rastrea los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.

El precio de Consum está recogido directamente de su página web.

