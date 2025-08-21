Planas confirma que el campo recibirá «exactamente igual» las ayudas de la PAC aunque las tierras estén quemadas

La agricultura y la ganadería son las actividades económicas más afectadas por la ola de incendios que asolan la Península desde hace semanas. El campo ... ha perdido hasta el momento unas 19.000 hectáreas de cultivo, lo que equivale a una superficie como toda la ciudad de Valladolid, y exige ayudas. El Gobierno analiza cómo lograr la recuperación y reactivación de las zonas afectadas, y por el momento el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha confirmado que los afectados recibirán las ayudas europeas de la PAC (Política Agraria Común) «exactamente igual» aunque sus tierras estén quemadas.

Así, los afectados recibirán las ayudas de la PAC como ya ocurrió tras el suceso del volcán de La Palma o con la dana en Valencia. Y aunque el ministro no concretó en su entrevista de este jueves en TVE si el Gobierno incluirá una línea concreta de ayudas para los profesionales del campo, recordó que el sector cuenta con el seguro agrario que cubre el riesgo de incendio en las actividades agrarias, forestales, ganaderas y que está subvencionado en un 40% por el Estado.

Respecto a la declaración de zona de emergencia de protección civil que hará el Gobierno el próximo martes en el Consejo de Ministros, Planas destacó que se fijará el territorio afectado. Con esta información, los distintos ministerios trabajarán para ver qué ayudas se pueden dar, pero primero «hay que tener la fotografía y una vez sepamos las coberturas que se han hecho y las que se pueden hacer, estableceremos qué respuesta podemos dar al respecto«.

Además, el titular de Agricultura reiteró que el Gobierno pondrá «todos los medios disponibles« para ayudar a los agricultores y ganaderos afectados por esta »dramática« situación. «De igual forma que hemos puesto todos los medios disponibles del Gobierno para responder a esta situación en apoyo de las CCAA e incluso hemos movilizado el mecanismo europeo de Protección Civil, vamos a colaborar con el resto de las administraciones para conseguir la recuperación y la reactivación de las zonas afectadas», asegura.