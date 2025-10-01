Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hamás reclama garantías sobre la retirada total de Israel en Gaza antes de responder al plan de paz
Fachada del Tribunal Supremo EFE

El Supremo otorga a la viuda la pensión completa de su marido tras fallecer su primera mujer

Los magistrados reconocen el derecho de la viuda superviviente a cobrar íntegramente la cuantía que antes repartía

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:32

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que marca un antes y un después en el cobro de las pensión de viudedad a medias con ... otras exparejas de su familiar fallecido. A partir de ahora, en caso de que uno de las beneficiarios fallezca, la viuda superviviente podrá cobrar toda la pensión. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de una mujer a la que le fue denegada su derecho a cobrar toda la pensión y no solo la mitad que le había sido asignada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  2. 2 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  3. 3

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  4. 4 Pablo Motos, alto y claro sobre su pueblo valenciano: «Atan los perros con longanizas»
  5. 5 Arranca la atención por las tardes en los hospitales: hasta las 22 horas y en todas las especialidades
  6. 6

    Valencia CF - Oviedo: bochorno en Mestalla
  7. 7

    Particulares venden pisos en Valencia por hasta 448.000 euros con el okupa dentro
  8. 8

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  9. 9 Un indigente mata a otro al apuñalarlo con un paraguas tras discutir en el centro de Valencia
  10. 10 Cae un talud del barranco del Poyo en Picanya

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Supremo otorga a la viuda la pensión completa de su marido tras fallecer su primera mujer

El Supremo otorga a la viuda la pensión completa de su marido tras fallecer su primera mujer