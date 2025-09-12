Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este jueves reparte dos premios de 588.479,48 euros en dos provincias
Hombre jubilado pasea por la calle con periódico en mano. Javier Sánchez

La jubilación parcial de los empleados públicos, a revisión

El Gobierno se compromete con los sindicatos a solucionar la imposibilidad del personal laboral a acceder a este retiro

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:04

La nueva jubilación parcial que entró en vigor en abril ha paralizado, paradójicamente, el retiro parcial anticipado de los empleados públicos. Más concretamente, del personal ... laboral de las Administraciones Públicas, principalmente de las comunidades autónomas y ayuntamientos, algo que el Gobierno ha prometido ahora enmendar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por apuñalar a dos hombres en Mislata en dos noches consecutivas
  2. 2

    Valencia amplía la ayuda del cheque-bebé a 400 euros por familia
  3. 3

    Una megainversión de 120 millones convertirá a Valencia en la primera ciudad europea autosuficiente en agua ante emergencias
  4. 4

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  5. 5 Una mujer logra una pensión de 2.071,29 euros al compatibilizar jubilación y viudedad después de que la Seguridad Social lo impidiera por ser incompatible
  6. 6

    La jueza de la dana plantea de nuevo a Mazón declarar como investigado y cita como testigo a su vicepresidenta
  7. 7 La hija de José Luis Gil da la última hora del estado de salud del actor: «Ya nada es igual, los médicos fueron demoledores»
  8. 8 El incendio de Buñol, controlado y los desalojados ya pueden volver a sus viviendas
  9. 9 Retrasos en cuatro líneas de Metrovalencia por problemas de suministro eléctrico
  10. 10

    Los exclusivos eventos de Rosa Castellví y José María Pacheco en Xàbia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La jubilación parcial de los empleados públicos, a revisión

La jubilación parcial de los empleados públicos, a revisión