El Gobierno tendrá que inyectar cada vez más dinero a las pensiones para garantizar su pago

Las pensiones a futuro no están en riesgo pero sí cambiará de forma significativa el modelo de financiación del sistema para dar mucho más protagonismo ... a las inyecciones de dinero por parte del Estado. Esta es la conclusión que se extrae de la comparecencia en el día de hoy en la comisión del Pacto de Toledo de la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, quien cargó duramente contra el Gobierno y su injerencia en esta institución encargada de fiscalizar las cuentas públicas e incluso llegó a lanzar un SOS al Congreso para mantener su independencia.

«Me preguntan: ¿Las pensiones a futuro están en riesgo? No. Pero sí tenemos que saber que la evolución prevista de cotizaciones y pensiones nos lleva a que el Estado como recurso principal de garantía del sistema va a ser mayor, al menos durante algunos años». Así lo explicó con claridad Herrero ante los diputados de esta comisión encargada de velar por el sistema de pensiones. Es decir, que el Estado tendrá que inyectar más dinero a lo largo de los próximos años para garantizar el pago de las pensiones, antes un gasto que crecerá un 4% del PIB hasta 2050, según estimaciones d este organismo independiente.

Es más, esta afirmación la corroboró apenas unos minutos después la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien desveló en la presentación del techo de gasto para 2026 que el Gobierno contempla una transferencia de la Administración Central a la Seguridad Social de 22.881 millones de euros para cumplir con la recomendación máxima del Pacto de Toledo. «Esta transferencia se asume íntegramente por la Administración central, lo que tiene su impacto en la senda de déficit de nuestro subsector de la Administración General del Estado», precisó Montero.

El déficit persiste

Sin embargo, esta inyección de dinero, similar a la de este año, no será suficiente para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, en números rojos desde hace más de una década, y así seguirá al menos en los tres próximos años -contradiciendo así el mandato dado por el Pacto de Toledo-, puesto que el Gobierno le permitirá tener un margen de déficit de otras dos décimas de PIB, algo más de 3.000 millones de euros tanto en 2026 como en 2027, e incluso en 2028 seguirá el agujero con una décima de desviación.