Pagar la hipoteca en Valencia ya cuesta uno de cada cinco euros del sueldo Inmuebles en Ciutat Vella, una de las zonas que exige una mayor esfuerzo financiero. / j. signes Los distritos que resultan más costosos son Ciutat Vella, el Ensanche y Avenida de Francia, tras crecer los precios un 12% Á. MOHORTE VALENCIA. Martes, 2 octubre 2018, 01:32

Una cosa es el precio de las cosas y otra, lo que cuesta pagarlas. La escalada del valor de los inmuebles y la contención de los salarios ha provocado que el esfuerzo financiero que hace un valenciano al hipotecarse se haya incrementado considerablemente en sólo doce meses. Mientras que la hipoteca media en la ciudad de Valencia costaba al cerrarse el tercer trimestre de 2017 un 16,7% del sueldo de los nuevos propietarios, en este ejercicio la cantidad ya alcanza el 18,3%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, esta media, como suele ocurrir, iguala casos muy distintos. Mientras Benicalap, Poblats Marítims o Jesús registran un sacrificio medio del 13%, lo cierto es que la mayoría de distritos obligan a destinar uno de cada cinco euros de la nómina a los gastos de la hipoteca. Éste es el caso de Pla del Real, Camins al Grau (Avenida de Francia), Campanar, Extramurs o Benimaclet, por no hablar del Ensanche, donde se va un cuarto de la nómina de quienes allí compran (por efecto en gran medida por el tirón del barrio de Ruzafa); o en Ciutat Vella, donde la casa se come en hipoteca casi un tercio de lo que ganan sus compradores, por encima del nivel del 25% que se considera sostenible para no enfrentar problemas.

Los españoles destinan de media el 17,2% de sus ingresos familiares brutos (antes de pagar impuestos y otras deducciones) a afrontar el primer año de hipoteca. Al menos en el caso de la hipoteca media nacional, que se situó en 120.039 euros en el segundo trimestre del año. Esto se debe al tirón en gran medida de Madrid (169.594 euros), Baleares (167.277 euros), Barcelona (152.797 euros) o Guipúzcoa (146.067), según el último dato disponible. De hecho, el cruce de datos parece dar la razón a quienes afirman que la Comunitat tiene recorrido para aumentar precios o es que se cubre mucho con lo ahorrado, debido a que está en la parte baja de la tabla con una media de 87.489 euros. Castellón es la provincia donde menos se pide prestado (76.009 euros), antecedida por Valencia (88.470 euros) y Alicante (88.470 euros).

En el caso de la cuota mensual, en las tres provincias la media sale por 431 euros; siendo Alicante la más exigentes (440 euros), seguida de Valencia (436 euros) y Castellón (374 euros).

Disparidad autonómica

El pago de la cuota hipotecaria supone un desembolso medio en España de 559 euros. Las diferencias en el nivel de esfuerzo financiero, que relaciona rentas familiares con el importe medio de las hipotecas en cada zona, son notables a lo largo de la geografía. Islas Baleares, donde se destina un 23,2% de los ingresos para una hipoteca media, Málaga (21,6%) y Tenerife (19,4%) son las provincias que realizan un mayor esfuerzo financiero, frente a las provincias de Soria, Teruel y Palencia, entre el 12% y el 13%.

El incremento de precios en las ciudades de Madrid y Barcelona ha impulsado el esfuerzo financiero hasta el 26,1% y el 26,4%, respectivamente. En Sevilla, el esfuerzo financiero es del 20%; del 18,3% en la ciudad de Valencia y tan solo del 12,6% en Zaragoza. El precio medio de la vivienda terminada (usada y nueva) se ha situado en el tercer trimestre del año en los 1.317 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento interanual del 4,9%.

Entre julio y septiembre, todas las comunidades autónomas incrementaron su precio en comparación con el tercer trimestre de 2017, excepto Cantabria, que ha registrado un descenso del 1,1%. A la cabeza de los repuntes se ha situado Madrid, que ha visto incrementar el precio medio de sus viviendas un 13%. Por detrás, le siguen La Rioja (11,8%), Islas Baleares (9,9%) y Navarra (8,7%).

En la ciudad de Valencia el aumento del precio fue de un 12%, sólo superado por Madrid, donde creció un 15,6%. En Zaragoza el alza en un año ha sido del 8,1%, mientras que en Sevilla fue del l 7,9% o en Barcelona, del 6,2%. De hecho, junto a las siete capitales de provincia que registraron aumentos interanuales de precios superiores al 10% en el tercer trimestre, hasta 16 ciudades sufrieron caídas de precios en tasa interanual. En cinco de ellas, el descenso ha superado el 5%.